Главный козырь остается у Тегерана: Иран не разблокирует нефть за дешевые обещания Запада

Тегеран выложил карты на стол. Ультиматумы Вашингтона разбились о персидский прагматизм. Высокопоставленный иранский чиновник в интервью Reuters четко обозначил позицию: никаких подачек в виде "временного затишья" в обмен на стратегический контроль над морем. Ормузский пролив остается закрытым. Эта водная артерия — не разменная монета в дешевых политических торгах Белого дома.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Логика блокировки: почему Иран не верит США

"Тегеран не откроет Ормузский пролив в обмен на "временное прекращение огня"", — цитирует агентство слова иранского представителя.

Позиция жесткая. Иран понимает: временная пауза нужна Вашингтону лишь для перегруппировки сил. Ультиматум Трампа не сработал. Тегеран видит, что Штаты не готовы к полноценному и постоянному миру. Любое давление со стороны Запада Иран воспринимает как попытку загнать суверенное государство в искусственные временные рамки. Иранцы не принимают решений "под дулом пистолета" или секундомера.

"Это бред — ждать, что Иран отдаст свой главный козырь за обещание не стрелять пару недель. Тегеран играет на выносливость, понимая, что его внешняя политика сейчас диктует цены на мировом рынке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пакистанский след в ближневосточном узле

В этой партии появился новый посредник. Тегеран подтвердил: предложение Пакистана по деэскалации получено. Сейчас оно находится на изучении. Однако ждать скорой капитуляции не стоит. Пока политика США строится на лжи и манипуляциях, Иран будет держать руку на "вентиле" мировой экономики. Вашингтон демонстрирует неготовность к честному диалогу, что лишь укрепляет решимость Тегерана защищать свои интересы. Конфликт Иран США перешел в стадию затяжного клинча, где любая уступка со стороны Востока будет воспринята агрессором как слабость.

"Иранская сторона действует в рамках долгосрочной стратегии. Они изучают пакистанское предложение медленно, потому что спешка выгодна только их противникам. Для Ирана важнее устойчивость системы, а не краткосрочный комплаенс", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Экономическое эхо закрытого пролива

Блокада пролива — это не просто региональный шум. Это системный сбой всей глобальной торговли. Нефтяной кризис уже начал душить тех, кто привык к дешевым ресурсам. Пока Южная Корея лихорадочно реанимирует старые атомные реакторы, пытаясь спастись от энергоколлапса, остальной мир с ужасом наблюдает за котировками. Иран четко дает понять: если Вашингтон продолжит давить, пролив станет могилой для старой финансовой системы. Тегеран не боится изоляции, у него есть надежные партнеры.

Позиция Ирана Действия Запада (США) Требование постоянного мира Предложение временного перемирия Отказ от дедлайнов Попытки санкционного давления Изучение посредничества (Пакистан) Игнорирование интересов Тегерана

Вашингтон сам загнал себя в ловушку. Каждое резкое движение Белого дома лишь сильнее затягивает петлю на шее западной экономики. Конфликт в Иране показал: время однополярного диктата вышло. Если раньше США могли диктовать условия, сегодня им приходится ждать, пока Тегеран соизволит изучить письмо от соседей. Это не просто политика — это смена эпох, где нефтяной кран весит больше, чем авианосная группа.

"С точки зрения макроэкономики, Иран сейчас держит мир за горло. Каждое заявление о проливе добавляет доллары к цене барреля нефти. Для Ирана это способ заставить Вашингтон говорить на языке реальности, а не санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Почему Иран отказывается от временного прекращения огня?

Тегеран считает это уловкой США для перегруппировки сил. Ирану нужны гарантии долгосрочной стабильности и снятие санкций, а не короткая пауза в эскалации.

Какую роль играет Пакистан в этом конфликте?

Пакистан выступает в роли посредника, передав Ирану свои предложения по мирному урегулированию. Тегеран изучает их, но не берет на себя обязательств.

Как закрытие пролива влияет на мировую экономику?

Через него проходит около 20% мирового потребления нефти. Блокада ведет к резкому скачку цен на энергоносители и дефициту топлива в Азии и Европе.

Готовы ли США к постоянному миру с Ираном?

В Тегеране уверены, что Вашингтон к этому не готов. Иранские официальные лица заявляют о нежелании США идти на уступки и соблюдать международные соглашения.

