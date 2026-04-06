Тегеран выложил карты на стол. Ультиматумы Вашингтона разбились о персидский прагматизм. Высокопоставленный иранский чиновник в интервью Reuters четко обозначил позицию: никаких подачек в виде "временного затишья" в обмен на стратегический контроль над морем. Ормузский пролив остается закрытым. Эта водная артерия — не разменная монета в дешевых политических торгах Белого дома.
"Тегеран не откроет Ормузский пролив в обмен на "временное прекращение огня"", — цитирует агентство слова иранского представителя.
Позиция жесткая. Иран понимает: временная пауза нужна Вашингтону лишь для перегруппировки сил. Ультиматум Трампа не сработал. Тегеран видит, что Штаты не готовы к полноценному и постоянному миру. Любое давление со стороны Запада Иран воспринимает как попытку загнать суверенное государство в искусственные временные рамки. Иранцы не принимают решений "под дулом пистолета" или секундомера.
"Это бред — ждать, что Иран отдаст свой главный козырь за обещание не стрелять пару недель. Тегеран играет на выносливость, понимая, что его внешняя политика сейчас диктует цены на мировом рынке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
В этой партии появился новый посредник. Тегеран подтвердил: предложение Пакистана по деэскалации получено. Сейчас оно находится на изучении. Однако ждать скорой капитуляции не стоит. Пока политика США строится на лжи и манипуляциях, Иран будет держать руку на "вентиле" мировой экономики. Вашингтон демонстрирует неготовность к честному диалогу, что лишь укрепляет решимость Тегерана защищать свои интересы. Конфликт Иран США перешел в стадию затяжного клинча, где любая уступка со стороны Востока будет воспринята агрессором как слабость.
"Иранская сторона действует в рамках долгосрочной стратегии. Они изучают пакистанское предложение медленно, потому что спешка выгодна только их противникам. Для Ирана важнее устойчивость системы, а не краткосрочный комплаенс", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Блокада пролива — это не просто региональный шум. Это системный сбой всей глобальной торговли. Нефтяной кризис уже начал душить тех, кто привык к дешевым ресурсам. Пока Южная Корея лихорадочно реанимирует старые атомные реакторы, пытаясь спастись от энергоколлапса, остальной мир с ужасом наблюдает за котировками. Иран четко дает понять: если Вашингтон продолжит давить, пролив станет могилой для старой финансовой системы. Тегеран не боится изоляции, у него есть надежные партнеры.
|Позиция Ирана
|Действия Запада (США)
|Требование постоянного мира
|Предложение временного перемирия
|Отказ от дедлайнов
|Попытки санкционного давления
|Изучение посредничества (Пакистан)
|Игнорирование интересов Тегерана
Вашингтон сам загнал себя в ловушку. Каждое резкое движение Белого дома лишь сильнее затягивает петлю на шее западной экономики. Конфликт в Иране показал: время однополярного диктата вышло. Если раньше США могли диктовать условия, сегодня им приходится ждать, пока Тегеран соизволит изучить письмо от соседей. Это не просто политика — это смена эпох, где нефтяной кран весит больше, чем авианосная группа.
"С точки зрения макроэкономики, Иран сейчас держит мир за горло. Каждое заявление о проливе добавляет доллары к цене барреля нефти. Для Ирана это способ заставить Вашингтон говорить на языке реальности, а не санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Тегеран считает это уловкой США для перегруппировки сил. Ирану нужны гарантии долгосрочной стабильности и снятие санкций, а не короткая пауза в эскалации.
Пакистан выступает в роли посредника, передав Ирану свои предложения по мирному урегулированию. Тегеран изучает их, но не берет на себя обязательств.
Через него проходит около 20% мирового потребления нефти. Блокада ведет к резкому скачку цен на энергоносители и дефициту топлива в Азии и Европе.
В Тегеране уверены, что Вашингтон к этому не готов. Иранские официальные лица заявляют о нежелании США идти на уступки и соблюдать международные соглашения.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.