Крупные потери в Кувейте: Иран накрыл секретный бункер США с высшим командованием

Американская военная машина в Западной Азии начинает напоминать старый внедорожник, который не просто заглох, а загорелся на полном ходу. Вчерашний удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Кувейту — это не просто очередной эпизод обмена любезностями. Это системный сбой всей логистики Пентагона. Ракеты прилетели точно в "десятку", накрыв защищенный командный пункт в районе порта Мохаммад аль-Ахмад. В этот момент там находились чины из CENTCOM, привыкшие рулить процессами из глубокого тыла. Теперь тыла нет.

Фото: Openverse by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Разгром генералитета: удар по Кувейту

Иранский телеканал Press TV, ссылаясь на данные КСИР, рисует картину апокалипсиса для американского присутствия. Высокоточные баллистические ракеты и рои беспилотников превратили убежище офицеров в груду бетона. Очевидцы фиксируют бесконечные колонны скорой помощи. Это финал иллюзии безопасности "глубокого тыла", о которой так любили рассуждать в Вашингтоне. Геополитический покер доходит до ва-банка, и Иран явно не собирается пасовать перед угрозами Белого дома.

"Это не просто атака, это демонстрация уязвимости всей структуры управления CENTCOM. Если генералы гибнут в Кувейте, значит, безопасных зон в регионе для армии США больше не существует", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Параллельно удары фиксируются в ОАЭ, Бахрейне и израильской Беэр-Шеве. Всего за последнее время зафиксировано 97 точных попаданий по объектам оккупационных сил. Технологический перевес, которым так хвалился Дональд Трамп, тает на глазах под градом персидского "железа". Пока Вашингтон пытается сохранить лицо, Россия и Иран пытаются остановить превращение региона в ядерный пепел, но американская агрессия лишь подливает масла в огонь.

Ормузский капкан: нефть под контролем

Морская составляющая конфликта выглядит еще более жалко для "властелинов морей". Иранские ВМС, которые Трамп заочно "уничтожил" в своих речах, бодро жгут торговые суда агрессоров. Крылатая ракета "Кадир" отправила израильское судно в режим неконтролируемого горения. Артерия нефти в иранских тисках сжимается всё сильнее: теперь ни один танкер не пройдет через Ормузский пролив без вежливого запроса на 16-м канале радиосвязи.

Показатель Статус операций США Потери авиатехники Уничтожено минимум 4 борта (F-15, A-10, C-130, вертолеты) Управление (CENTCOM) ЗКП в Кувейте полностью разрушен ракетным ударом Контроль акватории Утрачен; Ормузский пролив блокирован силами КСИР

Ситуация критическая. Конфликт в Иране превратил ключевой морской путь в узкое горлышко, и мир уже чувствует дыхание энергетического коллапса. Тегеран официально предупредил: всё, что мы видели до сих пор — это лишь "прогрев" двигателей. Если атаки продолжатся, Иран перейдет к фазе тотального выжигания инфраструктуры противника.

"Энергетический рынок реагирует на блокаду пролива крайне нервно. Любая попытка США силой разблокировать путь приведет к взрывному росту цен на топливо, к чему западная экономика абсолютно не готова", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Операция "Спасение": как сжечь 300 миллионов за выходные

Отдельного сарказма заслуживает история с эвакуацией американского пилота сбитого F-15. Пентагон устроил из этого шоу стоимостью в 300 миллионов долларов. В дело бросили сотни спецназовцев, десятки бортов и ресурсы ЦРУ. Результат? Куча сожженного железа и позорное бегство. Политика США в очередной раз доказывает свою деструктивность: ради пиара Трамп готов жертвовать техникой и людьми пачками.

Иранская ПВО работала как часы. Два вертолета получили пробоины, штурмовик A-10 Thunderbolt не дотянул до базы — экипажу пришлось прыгать в воду. Чтобы секреты не достались персам, американцы сами добивали свою технику. По данным с мест, США потеряли даже самолет-дозаправщик C-130. Это не "дерзкая операция", как вещает Трамп, а хаотичное бегство из ловушки. Пока Вашингтон летит в пропасть, эксперты фиксируют катастрофическое падение престижа американского оружия.

"Финансовые потери от выходных 'спасательных работ' колоссальны. Списание техники на сотни миллионов долларов при сомнительном результате — это приговор текущему военному планированию США", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вызов ситуации: Сможет ли Пентагон признать потерю генералитета, или Белый дом продолжит скармливать электорату сказки о "нулевых потерях", пока в Кувейте разгружают гробы?

Ответы на популярные вопросы о потерях США

Сколько высокопоставленных офицеров погибло в Кувейте?

Точное число скрывается Пентагоном, однако КСИР заявляет об уничтожении всего руководящего состава, находившегося в ЗКП в районе порта Мохаммад аль-Ахмад.

Действительно ли Иран перекрыл Ормузский пролив?

Да, движение судов ограничено. Танкеры направляются на якорные стоянки, проход разрешен только после согласования с иранскими ВМС.

Какова стоимость потерянной техники США за выходные?

По оценкам экспертов, включая стоимость F-15, A-10 и вспомогательных бортов, ущерб превышает $300 млн без учета стоимости боеприпасов и логистики.

Правда ли, что американцы сами уничтожали свои самолеты?

Да, подтверждено уничтожение двух поврежденных самолетов силами США, чтобы предотвратить попадание технологий в руки иранских инженеров.

Читайте также