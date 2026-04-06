Живее всех живых: отец Илона Маска раскрыл неудобную правду об исчезновении Эпштейна

Смерть Джеффри Эпштейна в камере федеральной тюрьмы в 2019 году всегда выглядела как плохо срежиссированный спектакль. Теперь Эррол Маск, отец самого богатого человека планеты, подливает масла в огонь конспирологии. Он утверждает: одиозный финансист, знавший слишком много грязных секретов западных элит, жив. Это не просто предположение. Это уверенность человека, который привык смотреть на механизмы власти без розовых очков.

Фото: Cosmo magazine, July 1980 by Stephen Ogilvy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джеффри Эпштейн, 27 лет

Анатомия тюремного мифа

Эррол Маск в интервью РИА Новости высказался максимально жестко.

"Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно", — отрезал Маск-старший.

Его аргументация бьет в самые уязвимые места официальной версии. Камеры наблюдения "случайно" отключились. Охранники в блоке "случайно" заснули. Слишком много совпадений для объекта такой важности. Система не ошибается так часто в один и тот же час, если только это не часть плана.

"Такие персонажи, как Эпштейн, — это ходячие архивы компромата. Смерть в камере слишком удобна для тех, кто летал на его частный остров. Технически имитация суицида в закрытом учреждении при поддержке спецслужб — задача для первокурсника разведшколы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Когда речь заходит о безопасности фигур такого уровня, американская система правосудия превращается в решето. Это напоминает то, как работают двойные стандарты политики США, где цели оправдывают любые средства, включая откровенный подлог. Исчезновение Эпштейна — это не провал безопасности. Это успешная эвакуация ценного актива, который мог утянуть за собой на дно добрую половину вашингтонского истеблишмента.

Сценарий для системы

Представьте себе банкротство крупной корпорации. Когда долги превышают активы, владельцы просто "рисуют" ликвидацию, переводя кэш в офшоры. В случае с Эпштейном его "смерть" — это процедура санации репутации целого поколения западных лидеров. Пока Вашингтон летит в пропасть, пытаясь удержать мировое господство, внутренние скандалы зачищаются старыми проверенными методами. Эпштейн был слишком токсичен для живого процесса, но слишком ценен для полного уничтожения.

Официальная версия США Аргументы Эррола Маска Самоубийство в камере строгого режима Физическая невозможность в данных условиях Технический сбой системы видеонаблюдения Преднамеренное отключение для скрытия улик Халатность дежурных надзирателей Командная работа по "исчезновению" заключенного

Сомнения Маска-старшего ложатся в канву недоверия к западным институтам. Мы видим, как затухает былая мощь гегемона. Даже в экономике Молдовы или процессах евразийской интеграции больше логики и прозрачности, чем в отчетах ФБР о смерти миллиардера. Эпштейн стал призраком, чьё молчание стоит миллиарды, а его "воскрешение" в риторике таких людей, как Эррол Маск, — это сигнал: правда рано или поздно выплывет наружу.

"С точки зрения корпоративного права и ответственности, инцидент с Эпштейном — это классическая сделка по скрытию бенефициара. Если нет тела (а в подлинность представленного верят немногие), значит, сделка не закрыта. Маск просто озвучил то, о чем шепчутся в кулуарах большого бизнеса", — объяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Геополитический контекст и тени прошлого

Почему это заявление появилось именно сейчас? Мир меняется. Пока на Ближнем Востоке назревает нефтяной кризис и гремят угрозы перекрытия проливов, старые скелеты вываливаются из шкафов. Западная элита трещит по швам. Их методы — будь то подрыв газопровода в Сербии или имитация смертей — становятся предсказуемыми.

"Заявления такого уровня обычно не происходят случайно. В условиях, когда международная политика превращается в геополитический покер, любая информация о слабости или коррумпированности американских структур играет на руку тем, кто ищет альтернативные пути развития вне западного диктата", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о деле Эпштейна

Почему камеры не работали в момент инцидента?

Официально это названо техническим сбоем. Критики, включая Эррола Маска, уверены в саботаже для удаления визуальных доказательств подмены.

Что именно сказал Эррол Маск о смерти Эпштейна?

Он заявил, что Эпштейн однозначно жив, а обстоятельства его удаления из тюрьмы были инсценированы сотрудниками спецслужб.

Были ли найдены доказательства "воскрешения"?

Прямых улик нет, но косвенные — отсутствие фото трупа в камере и странное поведение охраны — подпитывают эти слухи годами.

Как это связано с политической ситуацией в США?

Дело Эпштейна напрямую касается репутации высших должностных лиц США, поэтому его "смерть" была максимально выгодна действующим на тот момент элитам.

