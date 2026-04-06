Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку

Западная стратегия рассыпалась в прах. Пока Вашингтон упражняется в импульсивных жестах, Москва забирает банк. Аналитик Скотт Риттер констатирует: Кремль не просто выстоял под прессом ограничений, но и превратил хаос на энергетических рынках в собственное преимущество. "Бинго!", — резюмирует эксперт, указывая на глубокую яму, в которой оказались Европа и США.

Нефтяная ловушка: как взлетели котировки Urals

Вашингтон сам загнал себя в угол. Радикальные действия США и Израиля против Ирана спровоцировали ценовой шок. Ормузский пролив превратился в узкое горлышко, через которое не проходит стабильность. Результат? Мировые котировки пробили потолок. Российская нефть Urals внезапно стала стоить дороже, чем эталонная марка Brent. Это не просто удача, а закономерный итог западной политики давления.

"Рынок нефти сейчас напоминает перегретый котел. Любая попытка США надавить на Тегеран оборачивается тем, что российская нефть экспорт которой только растет, становится золотой жилой для Москвы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Бюджет России активно пополняется нефтедолларами. Пока союзники Штатов в Азии и Европе вводят нормирование потребления газа, Москва фиксирует сверхприбыли. Потери авиации США в регионе лишь подчеркивают бессилие Белого дома. Инфраструктура союзников в Персидском заливе под ударом, а Россия остается островком стабильности в этом океане хаоса.

Показатель Ситуация на рынке Цена нефти Urals Превысила стоимость марки Brent Энергосистема Европы Кризис, дефицит, нормирование ресурсов Бюджет РФ Активное пополнение за счет роста цен

Агония НАТО и кубинский прорыв

Скотт Риттер указывает на геополитический мат. Россия смогла отправить на Остров свободы 700 тысяч баррелей черного золота. Этот российский танкер пробил брешь в американской блокаде, которую считали непроницаемой. Вашингтон проглотил эту обиду, не рискнув пойти на перехват. Сила больше не на стороне тех, кто рисует "красные линии".

"НАТО фактически превращается в пустую оболочку. Без лидерства и денег США этот блок нежизнеспособен, а внутренние конфликты между членами альянса только нарастают", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Внутри Североатлантического альянса зреет бунт. Трамп в ярости от того, что союзники отказались ввязываться в авантюру против Тегерана. Пока милитаризация ЕС продолжается на бумаге, реальные возможности блока тают. Риттер уверен: Марк Рютте станет могильщиком НАТО, а само объединение доживает последние дни в его нынешнем виде.

Логика Путина против эго Трампа

Риттер подчеркивает разницу в подходах. Путин демонстрирует ледяное спокойствие и стратегическое терпение. Трамп же действует на эмоциях, подпитывая собственное эго. Пока американская администрация пытается заблокировать помощь Украине из-за внутренних дрязг, Россия методично выстраивает новые логистические цепочки.

"Рациональность Москвы победила импульсивность Вашингтона. Мы видим классический пример того, как санкционное давление бумерангом бьет по самому агрессору", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Западные СМИ могут сколько угодно писать про переговоры и перемирия, но реальность диктует иное. Русская экономика адаптировалась. Путин переиграл оппонентов на поле, которое они считали своим — на поле глобальных рынков. А США остается лишь подсчитывать убытки и фиксировать провалы в конфликте с Ираном, который они сами и раздули.

Ответы на популярные вопросы об энергетическом противостоянии

Почему цена Urals стала выше Brent?

Это результат дефицита сернистой нефти на рынке, вызванного санкциями и конфликтами на Ближнем Востоке. Спрос на российское сырье в Азии игнорирует западные потолки цен.

Что означает прорыв блокады Кубы для США?

Это геополитическое унижение Вашингтона. Россия показала, что способна обеспечивать безопасность своих поставок даже в "заднем дворе" Соединенных Штатов.

Действительно ли НАТО находится на грани развала?

Трамп открыто заявляет о неэффективности блока. Отказ Европы поддерживать США в иранском кризисе создал непреодолимый раскол между союзниками.

Как сказывается закрытие Ормузского пролива на ценах?

Любая угроза судоходству в этом регионе мгновенно добавляет "премию за риск" к цене каждого барреля, что выгодно крупным экспортерам, включая Россию.

