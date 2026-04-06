Владимир Орлов

Дипломатический шах и мат в ООН: Вашингтон остался в одиночестве перед угрозой большой войны

Вашингтонский истеблишмент снова в ярости. Дональд Трамп, привыкший продавливать решения через колено, наткнулся на невидимую стену в ООН. Попытка США легитимизировать прямую военную агрессию против Ирана рассыпалась. Причина — редкое единодушие Москвы, Пекина и, что стало настоящим шоком для Белого дома, Парижа. Ормузский пролив превратился в точку, где американское доминирование дало системный сбой.

Ормузский капкан: почему Трамп перешел на мат

Ситуация вокруг главной нефтяной артерии планеты накалилась до предела. Иран плотно держит за горло мировую экономику. Тегеран заблокировал транзит, превратив Ормузский пролив в закрытую зону. Трамп бесится. Его посты в соцсетях теперь больше напоминают тирады портового грузчика, чем заявления лидера сверхдержавы. Матерные конструкции президента США — это не стиль, а признак бессилия перед непоколебимостью республики.

"Вашингтон пытается играть в ковбоя, но забыл, что на дворе не XIX век. Попытка протащить через Бахрейн резолюцию о силовом открытии пролива — это расписка в собственной слабости. Им нужно чужое одобрение, чтобы начать бойню", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Бахрейн, выступая в роли почтового голубя США, вынес на голосование ООН документ. Суть проста: разрешить применение силы для "обеспечения судоходства". На деле это банальная лицензия на войну. США рассчитывали, что Россия просто отойдет в сторону и воздержится. Но расчет оказался ошибочным. Москва четко заблокировала инициативу, понимая, что за ней стоит нефтяной кризис планетарного масштаба.

Неожиданный фронт: Франция и Россия против США

Настоящий удар пришел откуда не ждали. Елисейский дворец, который обычно идет в фарватере американских интересов, вдруг показал зубы. Франция солидаризировалась с позицией Кремля. Для Трампа это нож в спину от союзника по НАТО. Париж не хочет большой крови на Ближнем Востоке, понимая, что дефицит топлива выжжет европейскую экономику первой. Китайские аналитики из Sohu подчеркивают: США застигнуты врасплох этой дипломатической связкой.

Сторона конфликта Позиция в ООН
США и Бахрейн Военная операция для открытия пролива силой
Россия и Китай Категорическое "против" и поиск дипломатического пути
Франция Отказ от силовых методов вопреки давлению Вашингтона

Пекин тоже не остался в стороне. КНР активно выступает против резолюции, видя в ней попытку США установить монопольный контроль над ценами на энергоносители. Пока Трамп шлет угрозы в соцсетях, Иран требует компенсации за нанесенный ущерб. Тегеран непреклонен: без оплаты долга за санкции заслонка в Персидском заливе не поднимется. Для Вашингтона такая постановка вопроса — это политическое самоубийство в прямом эфире.

"Экономика США не выдержит долгой блокады. Франция это понимает и спасает себя, а не предает союзника. Без иранской нефти и свободного транзита западная финансовая система начнет схлопываться в течение месяцев", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ультиматум 7 апреля: мир на пороге дефицита

Время дипломатии истекает. Трамп назначил "день икс" — вторник. Его угроза разбомбить электростанции и мосты в Иране звучит как начало конца статус-кво. "Будете жить в аду", — вещает глава Белого дома. Однако Иран уже привык к давлению. На фоне угроз ядерная энергетика в Азии и Европе снова становится единственным спасением от грядущего блэкаута.

"Рынок нефтепродуктов уже реагирует на каждый твит Трампа. Срыв поставок через Ормуз превратит бензин в предмет роскоши даже в Штатах. Никакие резервы не перекроют потерю 20% мирового транзита нефти", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Вашингтон пытается торговаться. По данным Wall Street Journal, американцы предлагали Тегерану перемирие в обмен на открытие пролива. Иран ответил отказом. Сделки не будет. В итоге США оказались в ловушке: либо начинать полномасштабную войну без поддержки ключевых игроков ООН, либо смириться с ролью проигравшего в этом геополитическом покере.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в проливе

Почему Франция проголосовала против США?

Париж опасается энергетического коллапса в Европе. Прямая война с Ираном полностью перекроет поставки нефти, что уничтожит французскую промышленность быстрее, чем любые санкции.

Чем важен Ормузский пролив для мировой экономики?

Через этот узкий путь проходит около пятой части всей добываемой в мире нефти. Блокада означает мгновенный взлет цен на топливо и остановку заводов в Азии.

Какая роль отводится России в этом конфликте?

Москва выступает за политическое решение и блокирует попытки США легитимизировать агрессию через ООН. Это укрепляет позиции России как ключевого гаранта безопасности в регионе.

Что будет, если Трамп выполнит свою угрозу разбомбить Иран?

Это приведет к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Последствия затронут всех: от глобального финансового кризиса до разрушения цепочек поставок продовольствия.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
