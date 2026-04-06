Петр Ермилин

Поднебесная снимает замки с границ: безвизовый коридор для россиян растягивается до осени 2027 года

Пекин выбрасывает на стол еще одну карту в затяжной партии геополитического покера. Безвизовый режим для россиян, который должен был "прокиснуть" в 2026 году, официально получает продление. Китай сообщил Москве, что готов держать двери открытыми еще двенадцать месяцев поверх плана. Теперь крайний срок отодвинут к сентябрю 2027 года.

Главное здание храма Цюнчжу к северо-западу от Куньмина, Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Ян Дрюес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Главное здание храма Цюнчжу к северо-западу от Куньмина, Китай

Это не просто жест доброй воли. Это инженерный расчет системы, где каждый винтик — это туристический поток, подпирающий экономику двух стран.

Механика процесса: как работает китайский "зеленый коридор"

Система проста, как замок АК-47. С 15 сентября 2025 года Китай убрал визовые барьеры для российских путешественников. Больше никакой бумажной волокиты, очередей в консульствах и оплаты сборов. Любой обладатель загранпаспорта РФ может влететь в Поднебесную на 30 дней. Это касается и отдыха, и деловых поездок.

Логика Пекина понятна: в условиях, когда артерия нефти в иранских тисках пульсирует нестабильно, а мировые рынки лихорадит, внутренний спрос на услуги и укрепление связей с соседом — лучший антидот от стагнации.

"Это прагматизм чистой воды. Китай тестирует нагрузку на свою пограничную инфраструктуру. Пока система переваривает поток россиян без сбоев, режим будут продлевать. Им нужны наши деньги и наши специалисты, особенно когда западные платформы занимаются зачисткой инфополя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Россия ответила взаимностью еще в декабре прошлого года. Зеркальный безвиз для граждан КНР работает без серьезных нареканий. МИД РФ сейчас "прорабатывает модальности" — бюрократическое обозначение смазки для государственного механизма, чтобы шестеренки крутились без скрипа.

Пока глобальные игроки обсуждают, как Вашингтон летит в пропасть, Москва и Пекин строят свой контур безопасности и комфорта.

Параметр Текущий статус
Срок пребывания до 30 дней
Действие текущего этапа до 14 сентября 2026 года
Планируемое продление до сентября 2027 года
Необходимые документы Загранпаспорт РФ

Горизонт планирования: почему безвиз не станет вечным

Китай — мастер коротких дистанций в длинных забегах. Пекин не дает бессрочных обещаний. Стратегия "шаг за шагом" позволяет им сохранять рычаг давления и контроля. Ежегодное продление — это способ держать руку на пульсе. Если мировая конъюнктура изменится, или где-то вспыхнет очередной геополитический покер с непредсказуемым исходом, лавочку можно будет свернуть за один цикл. Это не жесткость, это гигиена безопасности.

"Китай никогда не подписывается на "вечную дружбу" в юридических документах. Им важно иметь возможность пересмотреть условия комлпаенса в любой момент. Для бизнеса это риск, для государства — защита", — отметил в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

На фоне того, как Молдова денонсирует СНГ, обрывая связи, восточный вектор выглядит монолитом. Пока Европа закручивает гайки и вводит крепостное право для своих мужчин, Азия расширяет рынок. Пекин понимает: чем меньше барьеров для российского бизнеса, тем быстрее растет "китайский пирог" в Евразии. Это интеграция без лишнего пафоса, основанная на сухом расчете прибыли.

"Статистика не врет. Безвиз стимулирует не только туризм, но и малый бизнес. Это те артерии, которые питают реальный сектор, пока макроэкономисты спорят о ставках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о безвизовом режиме с Китаем

Нужно ли оформлять какие-то разрешения заранее?

Нет. Для въезда в рамках безвизового режима достаточно действующего загранпаспорта. Никаких электронных анкет или предварительных одобрений не требуется.

Можно ли работать в Китае по безвизу?

Официально — нет. Режим предназначен для туризма, транзита и деловых встреч. Для трудоустройства требуется специальная рабочая виза категории Z.

Распространяется ли безвиз на поездки в Гонконг и Макао?

Для поездок в Гонконг (до 14 дней) и Макао (до 30 дней) у россиян и так действуют свои безвизовые соглашения. Речь в данном случае идет именно о материковом Китае.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы китай туризм россия
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
Биологическая война без масок: Буш озвучил истинную роль Киева в глазах Запада
