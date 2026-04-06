Петр Дерябин

Доллар вытеснен юанем: новая реальность транзита через иранский Ормузский пролив меняет мир

Вашингтон официально выбросил белый флаг в Ормузском проливе. Дональд Трамп, чьё политическое кредо всегда строилось на силе, внезапно включил режим прагматичного изоляциониста. Отказ США деблокировать главную нефтяную артерию планеты военным путем — это не просто смена курса. Это признание банкротства американской гегемонии в регионе.

Система, десятилетиями работавшая на авианосном топливе, заглохла. Трамп ясно дал понять: если вашим заводам нужна нефть — договаривайтесь с аятоллами сами. Иран выиграл этот раунд, даже не вступая в генеральное сражение. На геополитической шахматной доске поставлен мат, который Запад предпочел назвать "стратегической автономией".

Логистика капитуляции: почему пушки молчат

Трамп рубит старые связи топором. Его логика проста: США больше не зависят от ближневосточной нефти, а значит, тратить миллиарды на охрану чужих танкеров — безумие. Это инженерный подход к политике. Если деталь стоит дороже, чем весь механизм, её выбрасывают. Ормузский пролив превратился в такую деталь.

Бывший дипломат Час Фриман подчеркивает: военного решения здесь нет. Любая попытка прорвать блокаду силой превратит узкое горлышко в кладбище авианосцев. Тегеран это знает. Вашингтон это признал. Теперь мир стоит перед фактом: ключи от глобального энергорынка лежат в кармане Ирана.

"На самом деле, с точки зрения Тегерана, это победа. Мир фактически признает де-факто, что Иран контролирует Ормузский пролив", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Для союзников США это звучит как приговор. Судороги большого Востока уже начались. Азиатские тигры, чья экономика питается через эту артерию, чувствуют острую гипоксию. Когда Трамп говорит "разбирайтесь сами", он открывает сезон охоты на диплематыческие уступки. Иран больше не изгой, он — диспетчер. А за услуги диспетчера придется платить по новому тарифу.

Пошлина в юанях: новая реальность Персидского залива

Финансовая архитектура мира трещит. Фриман уверен: плата за проход судов будет взиматься в риалах или китайских юанях. Это прямой удар под дых нефтедоллару. Трамп фактически легализует иранский контроль над транзитом 20% мировой нефти. Если раньше пролив был зоной международного права, то теперь это частная собственность со шлагбаумом. И Тегеран не будет стесняться в средствах.

Артерия нефти в иранских тисках сжимается всё сильнее, превращая 7 апреля в точку невозврата для старого миропорядка.

Параметр Статус до решения Трампа Статус после решения Трампа
Безопасность судоходства Гарантировалась ВМС США Зона ответственности Ирана
Валюта расчетов Доллар США Риал / Юань
Статус пролива Свободная зона Платная артерия под контролем Тегерана

Этот сдвиг вызывает панику у тех, кто привык к американскому зонтику. Тель-Авив и Эр-Рияд видят, как Вашингтон сворачивает шатёр и уезжает домой. Пока США пытаются сохранить лицо, их блеф в Иране не сработал. Пентагон в ступоре, а Пит Хегсет вынужден экстренно пересматривать стратегию, которая больше не пугает даже региональных игроков среднего звена.

"Ситуация в проливе — это макроэкономический цунами. Мы видим, как риск-премии в цене нефти становятся постоянной величиной", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Энергетическое домино: кто упадет первым

Мир распадается на кластеры. Пока Трамп строит "Крепость Америка", другие страны судорожно ищут альтернативы. Южная Корея уже реанимирует старые АЭС, понимая, что нефть из Персидского залива может стать золотой. Европа, зажатая между санкциями и дефицитом, чувствует холодное дыхание кризиса.

В это время Тегеран демонстрирует невероятную устойчивость. Миллионные очереди в военкоматы Ирана показывают, что страна готова к любому сценарию, в отличие от Запада, где общество не готово платить за бензин по цене крыла самолета.

"Военные авантюры США в этом регионе закончились потерей влияния. Трамп просто фиксирует убытки", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Итогом этого покера станет новая архитектура безопасности. Иран открывает двери тем, кто готов играть по его правилам. Франция уже отправляет свои суда в обход американских санкций и резолюций, а Макрон пользуется случаем, чтобы уколоть Трампа. Мир перестал быть однополярным официально. Теперь он многополярный, дорогой и крайне опасный.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в проливе

Почему США отказались применять силу в Ормузском проливе?

Вашингтон признал невозможность военного решения без катастрофических потерь для мирового энергорынка. Трамп сосредоточен на внутренней повестке и энергетической независимости самих США.

Как блокада повлияет на цены на бензин в России?

Прямого влияния на внутренний рынок РФ нет, однако глобальный рост цен на нефть может привести к увеличению экспортных доходов, что традиционно влияет на курс рубля и инфляционные ожидания.

Сможет ли Китай заменить США в роли гаранта безопасности в проливе?

Пекин предпочитает формат экономических договоренностей. Вероятно, Китай станет главным посредником в сделках между Ираном и потребителями нефти, используя юань как основную валюту.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Граница на замке и кошелек наготове: где заканчивается бесплатный отдых в Краснолесье
Избавление от лингвистического шума: Томск унифицирует наружную рекламу
Фиктивная льгота: чем рискует водитель, купивший разрешение на парковку для инвалидов
Сердце выходит из строя раньше срока: почему жители Коми столкнулись с опасным трендом
Северный бетон ожил раньше времени: стройка в Коми выдала рывок, которого не ждали зимой
Верность предков в каждом шаге: бригада "Терек" отмечает важный рубеж в своей истории
Деревянный капкан: старый дом в Архангельске превратился в смертельную ловушку для жильцов
Зима капитулировала раньше срока: в Поморье фиксируют показатели, немыслимые для начала весны
Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности
Сейчас читают
Дубайские квартиры элит превращаются в тыкву: война в заливе парализует логистику и вывод капиталов
Экономика и бизнес
Дубайские квартиры элит превращаются в тыкву: война в заливе парализует логистику и вывод капиталов
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Экономика и бизнес
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Граница на замке и кошелек наготове: где заканчивается бесплатный отдых в Краснолесье
Избавление от лингвистического шума: Томск унифицирует наружную рекламу
Сад для ленивых в одно касание: растения, которые прощают долгий сон владельца и плохой грунт
Фиктивная льгота: чем рискует водитель, купивший разрешение на парковку для инвалидов
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Сердце выходит из строя раньше срока: почему жители Коми столкнулись с опасным трендом
Северный бетон ожил раньше времени: стройка в Коми выдала рывок, которого не ждали зимой
Верность предков в каждом шаге: бригада "Терек" отмечает важный рубеж в своей истории
Живее всех живых: отец Илона Маска раскрыл неудобную правду об исчезновении Эпштейна
Топливный кризис: жителям Индии предписали строгую экономию
