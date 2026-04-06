Судороги большого Востока: заводы Азии глохнут без топлива из-за иранского конфликта

Геополитический движок большого Востока окончательно пошел вразнос. Война в Иране — это не просто заголовки в утренних газетах, это тромб в главной артерии мировой экономики. Ормузский пролив, через который течет кровь современной цивилизации, превратился в заложника амбиций.

Ормузский пролив

Азия уже корчится в судорогах: заводы встают, а заправки выдают топливо по капле, как лекарство в реанимации.

Азиатский поршень: почему восток заклинило первым

Азия — это огромный цех, работающий на привозном "масле". Как только Иран перекрыл вентиль в Ормузе, шестерни начали стачиваться.

По данным Oxford Economics, мировые поставки рухнули на 10%. Для региона, который живет "с колес" и не имеет глубоких стратегических резервов, это приговор. Индия уже режет поставки газа для промышленности до 70% от нормы. Сталь, пластик, автопром — всё идет под нож, чтобы просто сохранить свет в домах.

"Это бред — надеяться на рыночное саморегулирование, когда перекрыт кран. Экономические потрясения останутся с нами на месяцы, и это оптимистичный прогноз", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Индонезия ввела пайку: 50 литров бензина в одни руки. Это не рынок, это военный коммунизм в тропиках. При этом нападение на Иран выявило критическую зависимость не только от сырья, но и от компонентов для ВПК. Пока Джакарта ограничивает водителей, Пакистан задирает цены на дизель на 90%.

Бюджеты трещат, а золото незаметно вытесняет доллар из резервов тех, кто еще пытается спастись.

Европейский кассетный кризис: от запасов к талонам

Европа пока наблюдает за пожаром из окна, но гарью уже пахнет в каждой гостиной. Цены на газ подскочили на 50%, дизель подорожал на треть. Танкеры, которые должны были разгрузиться в Роттердаме, разворачиваются и уходят в Азию. Там платят больше.

Старый Свет вошел в пике с запасом в 450 млн баррелей, но это лишь подушка безопасности, которая сдувается с каждым днем.

Страна/Регион Меры реагирования Индия Сокращение поставок для тяжпрома на 30% Индонезия Лимит 50 литров топлива на авто в сутки Словения Запрет на продажу топлива "туристам" Германия Подготовка к режиму талонной системы

Словения и Венгрия уже закрывают заправки для чужаков. В Германии уже столкнулись с угрозой полупустых хранилищ, и это только начало весны. Брюссель прямо говорит о необходимости "резать спрос". В переводе на человеческий: грейтесь пледами и ходите пешком. В это время Берлин и Париж втайне просят вернуть российский газ, понимая, что американская помощь — это миф для бедных.

"Европа может оказаться в ситуации, когда топливо будут выдавать по карточкам. Ресурсы ограничены, а новые маршруты не строятся за неделю", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ловушка пролива: когда логистика становится оружием

Трамп обещает свернуть операцию за три недели, но это политический блеф. Уничтожить инфраструктуру легко, восстановить судоходство — это годы. Иран переписал правила движения по Ормузскому проливу, фактически превратив его в частную собственность. Любая попытка силового решения только уплотняет пробку. Даже временная блокировка Босфора на фоне этих событий кажется детской шалостью.

Пока западные элиты теряют активы — а дубайские квартиры элит превращаются в тыкву из-за санкций и войны — нефтяные гиганты ищут спасения в тени. Мировые гиганты нашли новый источник прибыли в американских офшорах, бросая европейских потребителей на произвол судьбы. Итог закономерен: богатые богатеют на панике, бедные считают литры.

"Дефицит — это не отсутствие товара, это его недоступная цена. Рынок сейчас переваривает страх, и этот процесс будет болезненным для всех импортеров", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном шоке

Почему Азия пострадала сильнее всех?

Географическая близость и отсутствие стратегических запасов у большинства стран региона сделали их первой мишенью кризиса. Весь СПГ и нефть, бывшие в пути, уже потреблены, а новые поставки заблокированы в Ормузе.

Поможет ли прекращение боев быстро снизить цены?

Нет. Повреждения терминалов и новые протоколы безопасности Ирана создадут "бутылочное горлышко" в логистике на долгие месяцы.

Как это отразится на обычных жителях Европы?

Рост стоимости логистики подстегнет инфляцию на всё: от продуктов до авиабилетов. Глава Ryanair уже предупредил о дефиците керосина к маю.

