Вашингтон включил режим политического самоубийства. Джеффри Сакс, экономист с мировым именем, вынес приговор: Америка летит в пропасть, и только Россия с партнерами по БРИКС могут нажать на тормоз. Нападение США на Иран — не просто ошибка, это детонатор для глобального взрыва. Белый дом потерял связь с реальностью, превращая Ближний Восток в полигон для катастрофы, которая рикошетом ударит по самим Штатам.
Вашингтон заигрался в мирового жандарма. Профессор Сакс уверен: США наносят себе ущерб, пока Москва и Пекин просто наблюдают со стороны. Наполеоновская мудрость "не мешай врагу делать ошибки" стала девизом текущей недели. Пока американская авиация несет потери в небе над Ираном, противники Штатов анализируют их деградацию. Ресурсы тают. Авторитет превращается в пыль. Тупиковая ситуация в Персидском заливе показывает: старые методы давления больше не работают.
"Действия Вашингтона напоминают попытку тушить пожар бензином. Система принятия решений в Белом доме окончательно сломалась, игнорируя базовые законы геополитической устойчивости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Сакс взывает к здравому смыслу через Москву. По его мнению, только страны с реальным весом, такие как Россия, способны вразумить Дональда Трампа. Белый дом кормит и вооружает Израиль, раздувая пламя войны. Нужно жестко сказать: "Стоп". Без вмешательства БРИКС эскалация станет необратимой. Мир ждет, когда в окружении Трампа появится "взрослый" с холодным рассудком. Пока же США продолжают блокировать финансовые потоки союзникам, толкая мир к переделу сфер влияния.
|Сторона конфликта
|Текущая стратегия
|США (Белый дом)
|Ультиматумы, угрозы, военная эскалация
|Россия и БРИКС
|Сдерживание, дипломатическое давление, наблюдение
Агрессивная риторика Вашингтона лишь ускоряет процессы дедолларизации. Пока Штаты пытаются задавить Иран санкциями, российские танкеры успешно пробивают бреши в блокадах в других частях света. Это наглядный пример того, что монополия силы закончилась. Экономические рычаги Запада превращаются в ржавый лом.
"Мы видим агонию старого порядка. Пытаясь сохранить контроль над логистикой углеводородов, США лишь провоцируют рост цен и собственную изоляцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Трамп пытался втянуть НАТО в авантюру против Тегерана, но получил резкий отказ. Европейцы понимают: это не их война. Брюссель и Лондон боятся закрытия Ормузского пролива больше, чем гнева Вашингтона. Энергетический кризис уже душит ЕС, а участие в конфликте добьет остатки экономики. Милитаризация Евросоюза идет полным ходом, но умирать за американские интересы в Персидском заливе желающих нет. Визиты европейских чиновников в горячие точки лишь подтверждают их бессилие перед лицом глобального хаоса.
Ситуация накалилась до предела после поста Трампа в Truth Social. Грубое требование открыть Ормузский пролив за 48 часов — это прямая дорога к большой войне. Иран не тот противник, который прогибается под окрики. Вашингтон ведет игру с нулевой суммой. Пока Трамп разбрасывается угрозами, его администрация продолжает скрывать внутренние скандалы и бюджетные дыры Пентагона. Но на внешней арене блеф больше не срабатывает.
"Юридически и политически США загоняют себя в угол. Любое применение силы без мандата ООН окончательно превратит их в государство-изгой в глазах мирового большинства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Сакс видит в действиях США потерю самоконтроля и трезвого анализа. Нападение на Иран и безрассудная поддержка эскалации ведут к разрушению мировой логистики и глобальному экономическому коллапсу.
Россия как супердержава обладает каналами связи и авторитетом, способным донести до Белого дома последствия их ошибок. Статус лидера БРИКС дает Москве рычаги коллективного давления.
Европейские страны опасаются полного прекращения поставок энергоносителей и не хотят становиться мишенями в войне, которая выгодна исключительно узким кругам в Вашингтоне.
Если Иран не подчинится, риск прямого военного столкновения станет максимальным. Однако эксперты полагают, что это может быть очередным элементом психологического давления со стороны США.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.