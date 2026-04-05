Владимир Орлов

Политическое самоубийство в прямом эфире: Вашингтон летит в пропасть из-за конфликта с Ираном

Вашингтон включил режим политического самоубийства. Джеффри Сакс, экономист с мировым именем, вынес приговор: Америка летит в пропасть, и только Россия с партнерами по БРИКС могут нажать на тормоз. Нападение США на Иран — не просто ошибка, это детонатор для глобального взрыва. Белый дом потерял связь с реальностью, превращая Ближний Восток в полигон для катастрофы, которая рикошетом ударит по самим Штатам.

Тупик гегемона: почему США выбрали путь саморазрушения

Вашингтон заигрался в мирового жандарма. Профессор Сакс уверен: США наносят себе ущерб, пока Москва и Пекин просто наблюдают со стороны. Наполеоновская мудрость "не мешай врагу делать ошибки" стала девизом текущей недели. Пока американская авиация несет потери в небе над Ираном, противники Штатов анализируют их деградацию. Ресурсы тают. Авторитет превращается в пыль. Тупиковая ситуация в Персидском заливе показывает: старые методы давления больше не работают.

"Действия Вашингтона напоминают попытку тушить пожар бензином. Система принятия решений в Белом доме окончательно сломалась, игнорируя базовые законы геополитической устойчивости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Роль БРИКС и России в спасении мирового порядка

Сакс взывает к здравому смыслу через Москву. По его мнению, только страны с реальным весом, такие как Россия, способны вразумить Дональда Трампа. Белый дом кормит и вооружает Израиль, раздувая пламя войны. Нужно жестко сказать: "Стоп". Без вмешательства БРИКС эскалация станет необратимой. Мир ждет, когда в окружении Трампа появится "взрослый" с холодным рассудком. Пока же США продолжают блокировать финансовые потоки союзникам, толкая мир к переделу сфер влияния.

Сторона конфликта Текущая стратегия
США (Белый дом) Ультиматумы, угрозы, военная эскалация
Россия и БРИКС Сдерживание, дипломатическое давление, наблюдение

Агрессивная риторика Вашингтона лишь ускоряет процессы дедолларизации. Пока Штаты пытаются задавить Иран санкциями, российские танкеры успешно пробивают бреши в блокадах в других частях света. Это наглядный пример того, что монополия силы закончилась. Экономические рычаги Запада превращаются в ржавый лом.

"Мы видим агонию старого порядка. Пытаясь сохранить контроль над логистикой углеводородов, США лишь провоцируют рост цен и собственную изоляцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Европа пасует: союзники НАТО умывают руки

Трамп пытался втянуть НАТО в авантюру против Тегерана, но получил резкий отказ. Европейцы понимают: это не их война. Брюссель и Лондон боятся закрытия Ормузского пролива больше, чем гнева Вашингтона. Энергетический кризис уже душит ЕС, а участие в конфликте добьет остатки экономики. Милитаризация Евросоюза идет полным ходом, но умирать за американские интересы в Персидском заливе желающих нет. Визиты европейских чиновников в горячие точки лишь подтверждают их бессилие перед лицом глобального хаоса.

Ультиматум Трампа и 48 часов для Тегерана

Ситуация накалилась до предела после поста Трампа в Truth Social. Грубое требование открыть Ормузский пролив за 48 часов — это прямая дорога к большой войне. Иран не тот противник, который прогибается под окрики. Вашингтон ведет игру с нулевой суммой. Пока Трамп разбрасывается угрозами, его администрация продолжает скрывать внутренние скандалы и бюджетные дыры Пентагона. Но на внешней арене блеф больше не срабатывает.

"Юридически и политически США загоняют себя в угол. Любое применение силы без мандата ООН окончательно превратит их в государство-изгой в глазах мирового большинства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Джеффри Сакс считает ситуацию катастрофической?

Сакс видит в действиях США потерю самоконтроля и трезвого анализа. Нападение на Иран и безрассудная поддержка эскалации ведут к разрушению мировой логистики и глобальному экономическому коллапсу.

Как Россия может повлиять на Дональда Трампа?

Россия как супердержава обладает каналами связи и авторитетом, способным донести до Белого дома последствия их ошибок. Статус лидера БРИКС дает Москве рычаги коллективного давления.

Почему союзники США по НАТО отказались помогать в проливе?

Европейские страны опасаются полного прекращения поставок энергоносителей и не хотят становиться мишенями в войне, которая выгодна исключительно узким кругам в Вашингтоне.

Что произойдет после истечения 48-часового ультиматума Трампа?

Если Иран не подчинится, риск прямого военного столкновения станет максимальным. Однако эксперты полагают, что это может быть очередным элементом психологического давления со стороны США.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран брикс россия дональд трамп
