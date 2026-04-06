Чернобыльские призраки уходят: Южная Корея возвращает в строй старые реакторы перед нефтяным коллапсом

Южная Корея решила достать из чулана старые чертежи и стряхнуть пыль с атомного наследия. В субботу корпорация KHNP официально вернула в строй второй реактор АЭС "Кори". Машина простояла без дела три года. Срок эксплуатации вышел ещё в 2023 году, но кого волнуют цифры в паспорте, когда на Ближнем Востоке полыхает война?

Фото: flickr.com by Larry Koester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сеул вечером

Когда нефтяные танкеры превращаются в мишени, физика становится последним убежищем прагматика.

Урановый щит против ближневосточного хаоса

Корейская экономика — это гигантский цех, работающий на импортном топливе. Как только Иран и его соседи начинают выяснять отношения, Ормузский пролив превращается в бутылочное горлышко, которое может в любой момент перекрыть кислород всей Азии. Сеул это понимает.

Пока Германия считает остатки газа в полупустых хранилищах, корейцы включают то, что гарантированно дает ток. Реактор "Кори-2" — это не просто старое железо, это страховой полис от нефтяного голодания.

"Это бред — надеяться на стабильность поставок из зоны конфликта. Атомная генерация сейчас — единственный якорь, который удерживает энергосистему от свободного падения", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Перезапуск "старичка" одобрили ещё в ноябре, но реальное движение началось только сейчас. Видимо, котировки на биржах стали выглядеть слишком угрожающе. Сегодня KHNP управляет третью всей электрогенерации страны. И эта доля будет только расти, потому что альтернатива — это топливо по талонам, перспектива которого уже маячит перед Европой.

Пять реакторов до конца весны: корейский блицкриг

Одной "Кори-2" сыт не будешь. Сеул анонсировал масштабную операцию по реанимации мирного атома. До конца марта в строй вернут еще две единицы на станциях "Вольсон" и "Кори". К середине мая список пополнят еще четыре реактора на АЭС "Ханбит" и "Ханул".

Это напоминает экстренный ремонт двигателя на полном ходу корабля. У корейцев просто нет времени на долгие раздумья — промышленность требует гигаватты здесь и сейчас.

Объект (АЭС) Количество реакторов к запуску
Кори 2 (включая уже запущенный)
Вольсон 3
Ханбит / Ханул 2

Для глобального рынка это сигнал: Южная Корея уходит в глухую оборону. Пока нефтяные гиганты прячут капиталы в американских офшорах, а Босфор стоит колом из-за одной аварии, корейцы делают ставку на внутренний ресурс. Даже если Ближний Восток завтра полностью перестанет отгружать баррели, атомные станции позволят стране не выключать свет в городах.

"Для Кореи перезапуск старых мощностей — это вынужденная мера. Но это работает. Реакторы, прошедшие модернизацию, безопаснее, чем экономика, целиком зависящая от капризов иранских генералов", — [объяснил] эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Энергетическая безопасность как вопрос выживания

Гендиректор KHNP Ким Хве Чхун говорит прямо: продолжение эксплуатации АЭС — это вопрос выживания нации. Это не про экологию и не про инновации. Это про то, чтобы заводы LG и Samsung не превратились в памятники индустриальной эпохи.

Мир вошел в стадию, где золото вытесняет доллар, а надежный реактор становится ценнее любого фьючерса на нефть.

"Мы видим глобальный тренд: страны с сильной промышленностью возвращаются к атому. Это жесткий прагматизм. Красивые сказки про 'зеленую' энергию закончились там, где начались настоящие перебои с поставками", — рассказал политолог Сергей Миронов.

Пока другие страны обсуждают кто наложит руку на газовые трубы, Сеул просто поворачивает ключ в замке зажигания своих АЭС. Это урок для всех: в эпоху хаоса выигрывает тот, у кого есть автономный источник питания, не зависящий от того, кто сегодня перегородил пролив минами или санкциями.

Ответы на популярные вопросы о ядерной энергетике Кореи

Насколько безопасен перезапуск 40-летних реакторов?

NSSC (Комиссия по ядерной безопасности) проводит глубокий аудит систем перед каждым продлением лицензии. Модернизация электроники и систем охлаждения позволяет эксплуатировать такие объекты до 50-60 лет.

Как это повлияет на мировые цены на нефть?

Снижение спроса со стороны Южной Кореи — одного из крупнейших импортеров — может незначительно сбить панику, но фактор войны в Иране остается доминирующим на рынке.

Будет ли Корея строить новые АЭС?

Да, текущая стратегия правительства предусматривает не только продление жизни старым блокам, но и инвестиции в новые реакторы поколения III+ для полной энергетической независимости.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
