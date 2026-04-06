Чернобыльские призраки уходят: Южная Корея возвращает в строй старые реакторы перед нефтяным коллапсом

Южная Корея решила достать из чулана старые чертежи и стряхнуть пыль с атомного наследия. В субботу корпорация KHNP официально вернула в строй второй реактор АЭС "Кори". Машина простояла без дела три года. Срок эксплуатации вышел ещё в 2023 году, но кого волнуют цифры в паспорте, когда на Ближнем Востоке полыхает война?
Когда нефтяные танкеры превращаются в мишени, физика становится последним убежищем прагматика.
Корейская экономика — это гигантский цех, работающий на импортном топливе. Как только Иран и его соседи начинают выяснять отношения, Ормузский пролив превращается в бутылочное горлышко, которое может в любой момент перекрыть кислород всей Азии. Сеул это понимает.
Пока Германия считает остатки газа в полупустых хранилищах, корейцы включают то, что гарантированно дает ток. Реактор "Кори-2" — это не просто старое железо, это страховой полис от нефтяного голодания.
"Это бред — надеяться на стабильность поставок из зоны конфликта. Атомная генерация сейчас — единственный якорь, который удерживает энергосистему от свободного падения", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Перезапуск "старичка" одобрили ещё в ноябре, но реальное движение началось только сейчас. Видимо, котировки на биржах стали выглядеть слишком угрожающе. Сегодня KHNP управляет третью всей электрогенерации страны. И эта доля будет только расти, потому что альтернатива — это топливо по талонам, перспектива которого уже маячит перед Европой.
Одной "Кори-2" сыт не будешь. Сеул анонсировал масштабную операцию по реанимации мирного атома. До конца марта в строй вернут еще две единицы на станциях "Вольсон" и "Кори". К середине мая список пополнят еще четыре реактора на АЭС "Ханбит" и "Ханул".
Это напоминает экстренный ремонт двигателя на полном ходу корабля. У корейцев просто нет времени на долгие раздумья — промышленность требует гигаватты здесь и сейчас.
|Объект (АЭС)
|Количество реакторов к запуску
|Кори
|2 (включая уже запущенный)
|Вольсон
|3
|Ханбит / Ханул
|2
Для глобального рынка это сигнал: Южная Корея уходит в глухую оборону. Пока нефтяные гиганты прячут капиталы в американских офшорах, а Босфор стоит колом из-за одной аварии, корейцы делают ставку на внутренний ресурс. Даже если Ближний Восток завтра полностью перестанет отгружать баррели, атомные станции позволят стране не выключать свет в городах.
"Для Кореи перезапуск старых мощностей — это вынужденная мера. Но это работает. Реакторы, прошедшие модернизацию, безопаснее, чем экономика, целиком зависящая от капризов иранских генералов", — [объяснил] эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Гендиректор KHNP Ким Хве Чхун говорит прямо: продолжение эксплуатации АЭС — это вопрос выживания нации. Это не про экологию и не про инновации. Это про то, чтобы заводы LG и Samsung не превратились в памятники индустриальной эпохи.
Мир вошел в стадию, где золото вытесняет доллар, а надежный реактор становится ценнее любого фьючерса на нефть.
"Мы видим глобальный тренд: страны с сильной промышленностью возвращаются к атому. Это жесткий прагматизм. Красивые сказки про 'зеленую' энергию закончились там, где начались настоящие перебои с поставками", — рассказал политолог Сергей Миронов.
Пока другие страны обсуждают кто наложит руку на газовые трубы, Сеул просто поворачивает ключ в замке зажигания своих АЭС. Это урок для всех: в эпоху хаоса выигрывает тот, у кого есть автономный источник питания, не зависящий от того, кто сегодня перегородил пролив минами или санкциями.
NSSC (Комиссия по ядерной безопасности) проводит глубокий аудит систем перед каждым продлением лицензии. Модернизация электроники и систем охлаждения позволяет эксплуатировать такие объекты до 50-60 лет.
Снижение спроса со стороны Южной Кореи — одного из крупнейших импортеров — может незначительно сбить панику, но фактор войны в Иране остается доминирующим на рынке.
Да, текущая стратегия правительства предусматривает не только продление жизни старым блокам, но и инвестиции в новые реакторы поколения III+ для полной энергетической независимости.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.