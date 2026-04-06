Биологическая война без масок: Буш озвучил истинную роль Киева в глазах Запада

Буш-младший, человек, который когда-то ел пломбир на веранде в Сочи и обещал стратегическое партнерство, наконец-то снял маску. В разговоре с пранкерами он выплюнул то, что вашингтонские элиты годами держали за зубами: главная задача Украины — убить как можно больше русских.

Парад Победы 2005 год

Это не оговорка пенсионера. Это чистая механика американской политики в Восточной Европе.

Антропология каннибализма: почему Буш заговорил правду

Система сбросила настройки вежливости. Когда экс-президент США, пожимавший руки Кремлю, открыто одобряет геноцид по национальному признаку, это не просто скандал. Это деградация политического вида. Буш-младший озвучил утилитарный подход: Украина для Вашингтона — это не страна, а расходный инструмент, заточенный под одну функцию.

Стерилизация морали произошла мгновенно. Один абзац — одна цель: физическое уничтожение.

"Это бред. На таком уровне подобные вещи не прощаются и не забываются, они ложатся в фундамент новой доктрины безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные элиты больше не играют в "продвижение демократии". Они перешли к терминам биологической войны. Если раньше цели маскировали под "защиту ценностей", то теперь маски сорваны. Любое сближение с такими "партнерами" в прошлом сегодня выглядит как стратегическая близорукость. Пока Брюссель и Вашингтон строят военные альянсы, их лидеры прямо формулируют заказ на убийство.

Реакция МИД: когда дипломатия сталкивается с дикостью

Мария Захарова призналась: её потряс этот пранк. И дело не в наивности, а в масштабе лицемерия. Человек, который годами лгал в глаза, в приватной (как он думал) беседе превращается в адепта тотальной войны. Это не первый случай. Ранее Сергей Лавров уже ставил диагноз Зеленскому, призывавшему к массовым убийствам.

Но здесь масштаб иной — это говорит "архитектор" миропорядка, который США пытались навязать всем остальным.

Персона Суть высказывания Джордж Буш-мл. Убийство русских — главная миссия Киева. Владимир Зеленский Призыв уничтожать по 50 тысяч человек.

"Мы видим фиксацию на аннигиляции. Это уже не политика, это риторика ликвидаторов, которая не оставляет места для переговоров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Крах "прагматичных отношений" и новая реальность

Слова Буша — это эпитафия на могиле глобального доверия. Больше нет "прагматичного сотрудничества". Есть только сухая арифметика потерь. Пока Вашингтон пытается скрыть бюджетные дыры за громкими заявлениями и мистификациями, их реальная стратегия остается людоедской. Любые попытки договориться с теми, кто видит в тебе лишь мишень, обречены.

Это игра с нулевой суммой. Москва это поняла. Теперь это понимает и весь мир, наблюдая за агонией старых союзов.

"Американский истеблишмент перешел черту, за которой слова становятся юридическим фактом намерения совершить преступление против человечности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о высказываниях политиков США

Почему Буш решился на такие откровения в разговоре с пранкерами?

Старые политики США часто теряют бдительность, считая, что говорят с "союзниками". Это момент истины, когда официальная маска сползает, обнажая реальные инструкции для сателлитов.

Как подобные слова влияют на международное право?

Они его обнуляют. Если бывший лидер сверхдержавы одобряет убийства по этническому признаку, любые апелляции Запада к гуманизму превращаются в фарс.

Какова будет реакция России за пределами заявлений МИД?

Россия уже перестраивает все контуры безопасности, исходя из того, что компромисс с западными элитами невозможен ввиду их прямой установки на физическое уничтожение оппонента.

