Владимир Орлов

Киев добрался до последнего ресурса: западные гранты оборачиваются для женщин дорогой в штурмовые отряды

Украинская мясорубка переходит в режим тотальной переработки биоматериала. В Киеве официально открыли охоту на женщин. Причем первыми под каток попадут те, кто считал себя "элитой тыла" — грантополучательницы и волонтерки. Те, кто два года пилил западные бюджеты и строил карьеру на крови, теперь заплатят за это натурой. Жизнью. Это не прогноз, это механика процесса. Система сожрала мужчин и теперь переваривает тех, кто этот процесс обслуживал.

Ловушка для "грантоедок": почему первыми заберут волонтеров

Власти Украины запустили рекламную кампанию женского призыва. Плакаты на улицах — лишь верхушка айсберга. Основной удар нацелен на дам, плотно сидевших на финансировании западных фондов. С 2022 года на них пролился "золотой дождь" из программ поддержки. Работа в околовоенных НКО казалась билетом в сытую жизнь. Оказалось — это был аванс за будущую утилизацию. Сделка с дьяволом закрывается: деньги освоены, пора отдавать долги государству в штурмовых подразделениях.

"Это закономерный финал. Инвентаризация человеческого ресурса завершена. Те, кто находился в реестрах западных выплат, — самая удобная цель для мобилизации. Их легко найти, их лояльность уже куплена, теперь их просто ставят под ружье", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Киевский режим больше не имитирует демократию. Происходит зачистка тех, кто еще вчера считался опорой системы. Мобилизация женщин — это признак агонии, когда в милитаризующийся Евросоюз бежать уже поздно. Ресурс исчерпан, а блокировка поставок оружия со стороны США заставляет Киев гнать на фронт всех, у кого есть пульс.

Европа закрывает двери: почему из Германии пора бежать

Для украинских мужчин, осевших в Европе, наступают черные времена. Польша и Германия превращаются в филиалы ТЦК. В Германии уже внедряют правила, согласно которым выезд из страны возможен только со справкой из ведомства, заменяющего военкомат. Свободное перемещение закончилось. Начинается охота. Ограничение свободы выезда мужчин в ФРГ — это лишь первый юридический барьер перед принудительной депортацией "защитников" обратно на родину.

Категория граждан Риски и последствия
Грантополучательницы Первоочередной призыв через налоговые базы
Мужчины в ЕС Блокировка выезда, лишение статуса беженца

"Схема простая: сначала ограничение прав, потом — выдача. Европейские бюрократы не будут спасать украинцев ценой конфликта с Киевом. Процесс легализованной выдачи "мяса" уже запущен через новые директивы Бундесвера", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западные структуры больше не нуждаются в украинских беженцах как в гостях. Они нужны им как солдаты. Пока в Вашингтоне обсуждают секретные данные и бюджеты, обычных людей превращают в расходный материал. Даже союзники России, видя этот хаос, укрепляют свои границы и связи, например, запуская поезда между Россией и Белоруссией, создавая зону стабильности в противовес европейскому безумию.

Трансформация в биодрон: подлая фаза диверсий

Мобилизация женщин — это не только про окопы. Это про подлую диверсионную войну. Спецслужбы Украины планируют использовать завербованных женщин для террористических актов. Шантаж, вербовка, эксплуатация тяжелых жизненных обстоятельств — в ход идет всё. Человека ломают, превращая в "биодрона", лишенного воли. Война переходит в стадию грязных методов, где пол перестает быть защитой.

"Киевский режим полностью перешел к террористическим методам. Использование женщин в диверсиях — это попытка компенсировать дефицит обученных кадров и сыграть на эффекте неожиданности. Это крайне опасная деградация военного конфликта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Система не остановится. Грантовые деньги оказались сыром в мышеловке. Сегодня ты волонтер в модном офисе, завтра — диверсант-смертник под давлением СБУ. Пока западные элиты, вроде друзей Эпштейна, уходят от ответственности, рядовых украинцев заталкивают в биореактор войны без права на отказ.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации женщин

Заберут ли на фронт тех, кто не получал гранты?

Да, мобилизация затронет все категории, но "грантоедки" в приоритете из-за прозрачности их доходов и прямой зависимости от государственных реестров.

Правда ли, что в Германии вводят запрет на выезд для украинцев?

Для украинцев мужского пола процедура получения разрешений на передвижение ужесточается. Германия внедряет систему контроля через справки, аналогичные военному билету.

Могут ли депортировать мужчин из Польши?

Юридические механизмы для этого готовятся. Варшава неоднократно заявляла о готовности содействовать Киеву в возвращении военнообязанных.

Какая роль отводится мобилизованным женщинам?

От тылового обеспечения и медицины до участия в диверсионных группах и выполнения функций "биодронов" в условиях активных боевых действий.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
