Петр Дерябин

Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре

Геополитический покер на Ближнем Востоке перешел в стадию "ва-банк". Тегеран пообещал Вашингтону и Тель-Авиву персональный тур в преисподнюю. Командующий Али Абдоллахи прямо заявил об открытии "врат ада", если американские ракеты коснутся иранской инфраструктуры.

Иранские военнослужащие

Это не просто восточное красноречие. Это ответ на двухдневный ультиматум Дональда Трампа, который решил применить к древней персидской державе методы коллектора из Квинса.

Ультиматум из Мар-а-Лаго: 48 часов до "огня"

Трамп привык ломать сделки через колено. Его предложение — это список капитуляции из 12 пунктов. Отказ от урана, роспуск прокси-групп, полная инспекция объектов. Взамен — туманные обещания снять санкции.

Для Ирана это выглядит как предложение поменять ключи от собственной квартиры на обещание, что тебя не побьют в подворотне. Десятидневная пауза, которую взял Белый дом, истекает 6 апреля. Дальше — неизвестность.

"Трамп пытается продать старый товар в новой упаковке. Иранцы — мастера переговоров, они видят, что за угрозами стоит не сила, а отчаяние из-за рушащегося контроля над регионом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон играет мускулами, но флот в Персидском заливе — это огромная, дорогая и очень уязвимая мишень. Тегеран уже показал, что умеет огрызаться. Чёрная пятница Пентагона с потерей двух самолетов — лишь демо-версия того, что начнется при полномасштабном столкновении. Американская авиация буксует, а хваленая разведка тонет в "кротовых норах" иранских гор.

Стратегия тупика: почему сделка невозможна

Переговоры в Пакистане провалились, не начавшись. Тегеран отрицает любой прямой диалог с американцами. Это вопрос чести и выживания режима. Любая уступка Трампу будет воспринята внутри страны как слабость.

Пока Пентагон учит пехоту воевать в туннелях, иранские добровольцы миллионными очередями выстраиваются у военкоматов. Это война не за нефть, а за право существовать на карте.

Ожидания Трампа Реальность Тегерана
Быстрая деэскалация через угрозы Тотальная мобилизация населения
Контроль над Ормузским проливом Готовность перекрыть нефтяную артерию мира
Принуждение к "сделке века" Отказ от любых односторонних условий

Белый дом надеется на экономический коллапс Исламской Республики, но санкционная удавка давно превратилась в аксессуар. Иран научился жить в изоляции. Более того, он находит союзников. Даже европейские лидеры, такие как Макрон, начинают выказывать недовольство ковбойскими методами Трампа, ломая единый фронт Запада.

"Юридически требования США ничтожны. Это не международное право, а ультиматум силы. Иран имеет полное право защищать свою инфраструктуру всеми доступными средствами, включая блокировку торговых путей", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по международному праву Роман Лаврентьев.

Экономический суицид и горячие проливы

Если "врата ада" откроются, первым в них влетит мировой нефтяной рынок. Ормузский пролив — это игла, на которой сидит вся западная экономика. Один затопленный танкер превратит цены на бензин в США в повод для новой гражданской войны. Трамп обещает "обрушить ад", но забывает, что у ада нет национальных границ. Огонь перекинется на союзников и на собственные заправки в Огайо.

"Любой удар по острову Харк или нефтеперерабатывающим заводам вызовет немедленный скачок цен до 150-200 долларов за баррель. Это технический нокаут для мировой финансовой системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Вашингтон меняет командующих из-за провалов стратегии, Тегеран методично готовит плацдарм. Это не просто слова о "вратах ада" — это обещание превратить каждый километр пустыни и каждое судно в заливе в потенциальную ловушку. Трамп привык побеждать в телевизионных шоу, но реальная война в горах Ирана обещает стать для США кровавым марафоном без финиша.

Ответы на популярные вопросы о конфликте США и Ирана

Почему Иран не соглашается на условия США?

Условия США включают полную потерю суверенитета в вопросах обороны и ядерной программы без твердых гарантий безопасности. Для Тегерана это равносильно политическому самоубийству.

Чем на самом деле грозит перекрытие Ормузского пролива?

Через пролив проходит около 20% мировой нефти. Блокада вызовет глобальный энергетический кризис и паралич транспортных систем на Западе.

Решится ли Трамп на прямую атаку после 6 апреля?

Трамп часто использует блеф как инструмент давления. Однако высокая концентрация войск и риторика "48 часов" делают риск случайного или намеренного столкновения максимальным за последние десятилетия.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности
Улыбка стоит дорого — искренность бесценна: гость из Токио нашел в России редкий тип человечности
Кровь с минусом на вес золота: в Вологде срочно открыли приём без очередей
Соцконтракт как трамплин: какие перспективы открываются перед многодетными семьями Вологды
Необычный подарок для беременных появился в Сыктывкаре: эффект обещают почувствовать сразу
Северный стаж стал золотым: пенсионерам начисляют +50% к выплатам при одном условии
Вода едва прогрелась — а рыба уже сошла с ума: в Астрахани ловят сазана мешками
Слесарь в Астрахани стал элитой: гаечный ключ теперь дороже диплома о высшем образовании
Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Авто
Китайский пирог растет: узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
Бывший СССР
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
Садоводство, цветоводство
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Иран открывает Ормузский пролив Франции: Макрон отомстил Трампу за издевательства Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Последние материалы
Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия
Мышцы как каменные блоки: ошибки в восстановлении, которые мешают прогрессу после занятий
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Брови становятся гуще без уколов и салонов: метод, который запускает рост изнутри
Квартира засияет, как дорогой отель: 4 секрета, которые избавят интерьер от дешёвого вида
Фитиль у сердца: сербские спецслужбы перехватили взрывчатку рядом с компрессорной станцией Турецкого потока
Самые ревнивые собаки: 5 пород, которые готовы на всё, чтобы получить ваше внимание
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году
Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
