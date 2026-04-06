Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре

Геополитический покер на Ближнем Востоке перешел в стадию "ва-банк". Тегеран пообещал Вашингтону и Тель-Авиву персональный тур в преисподнюю. Командующий Али Абдоллахи прямо заявил об открытии "врат ада", если американские ракеты коснутся иранской инфраструктуры.
Это не просто восточное красноречие. Это ответ на двухдневный ультиматум Дональда Трампа, который решил применить к древней персидской державе методы коллектора из Квинса.
Трамп привык ломать сделки через колено. Его предложение — это список капитуляции из 12 пунктов. Отказ от урана, роспуск прокси-групп, полная инспекция объектов. Взамен — туманные обещания снять санкции.
Для Ирана это выглядит как предложение поменять ключи от собственной квартиры на обещание, что тебя не побьют в подворотне. Десятидневная пауза, которую взял Белый дом, истекает 6 апреля. Дальше — неизвестность.
"Трамп пытается продать старый товар в новой упаковке. Иранцы — мастера переговоров, они видят, что за угрозами стоит не сила, а отчаяние из-за рушащегося контроля над регионом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Вашингтон играет мускулами, но флот в Персидском заливе — это огромная, дорогая и очень уязвимая мишень. Тегеран уже показал, что умеет огрызаться. Чёрная пятница Пентагона с потерей двух самолетов — лишь демо-версия того, что начнется при полномасштабном столкновении. Американская авиация буксует, а хваленая разведка тонет в "кротовых норах" иранских гор.
Переговоры в Пакистане провалились, не начавшись. Тегеран отрицает любой прямой диалог с американцами. Это вопрос чести и выживания режима. Любая уступка Трампу будет воспринята внутри страны как слабость.
Пока Пентагон учит пехоту воевать в туннелях, иранские добровольцы миллионными очередями выстраиваются у военкоматов. Это война не за нефть, а за право существовать на карте.
|Ожидания Трампа
|Реальность Тегерана
|Быстрая деэскалация через угрозы
|Тотальная мобилизация населения
|Контроль над Ормузским проливом
|Готовность перекрыть нефтяную артерию мира
|Принуждение к "сделке века"
|Отказ от любых односторонних условий
Белый дом надеется на экономический коллапс Исламской Республики, но санкционная удавка давно превратилась в аксессуар. Иран научился жить в изоляции. Более того, он находит союзников. Даже европейские лидеры, такие как Макрон, начинают выказывать недовольство ковбойскими методами Трампа, ломая единый фронт Запада.
"Юридически требования США ничтожны. Это не международное право, а ультиматум силы. Иран имеет полное право защищать свою инфраструктуру всеми доступными средствами, включая блокировку торговых путей", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по международному праву Роман Лаврентьев.
Если "врата ада" откроются, первым в них влетит мировой нефтяной рынок. Ормузский пролив — это игла, на которой сидит вся западная экономика. Один затопленный танкер превратит цены на бензин в США в повод для новой гражданской войны. Трамп обещает "обрушить ад", но забывает, что у ада нет национальных границ. Огонь перекинется на союзников и на собственные заправки в Огайо.
"Любой удар по острову Харк или нефтеперерабатывающим заводам вызовет немедленный скачок цен до 150-200 долларов за баррель. Это технический нокаут для мировой финансовой системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Пока Вашингтон меняет командующих из-за провалов стратегии, Тегеран методично готовит плацдарм. Это не просто слова о "вратах ада" — это обещание превратить каждый километр пустыни и каждое судно в заливе в потенциальную ловушку. Трамп привык побеждать в телевизионных шоу, но реальная война в горах Ирана обещает стать для США кровавым марафоном без финиша.
Условия США включают полную потерю суверенитета в вопросах обороны и ядерной программы без твердых гарантий безопасности. Для Тегерана это равносильно политическому самоубийству.
Через пролив проходит около 20% мировой нефти. Блокада вызовет глобальный энергетический кризис и паралич транспортных систем на Западе.
Трамп часто использует блеф как инструмент давления. Однако высокая концентрация войск и риторика "48 часов" делают риск случайного или намеренного столкновения максимальным за последние десятилетия.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.