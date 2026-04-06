Петр Ермилин

Фитиль у сердца: сербские спецслужбы перехватили взрывчатку рядом с компрессорной станцией Турецкого потока

Когда вы слышите об "экстренном созыве совета обороны", представьте, как в закрытом бункере в Будапеште гаснут улыбки. Это не плановая проверка гидрантов. Это реакция на прямой поднос фитиля к главной энергетической артерии Центральной Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виктор Орбан получил звонок от сербского коллеги Александра Вучича, и новости были паршивыми: сербские спецслужбы выудили взрывчатку и детонаторы буквально под носом у "Турецкого потока" в Воеводине.

Труба на мушке: почему балканский маршрут стал мишенью

Газопровод — это не просто железка в земле. Это жизненно важный орган. Для Будапешта и Белграда это аппарат ИВЛ, через который прокачивается российский газ. Взрывчатку нашли у населенного пункта Велебит, всего в паре сотен метров от компрессорной станции "Жабари".

Это единственное "сердце", которое гонит давление на 402 километра от болгарской границы до венгерской. Выведите его из строя — и Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам гораздо быстрее, чем предсказывают в Брюсселе.

"Это не просто хулиганство. Мы видим системную попытку дестабилизации транзитных путей. Если компрессорная станция встанет, Венгрия потеряет 7,5 млрд кубометров газа в год. Заменить такой объем мгновенно невозможно", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Система безопасности: армия против кусачек и пластида

Сербская армия сегодня охраняет трубу так, будто это золотой запас страны. Собственно, так оно и есть. Вучич уже пообещал "безжалостную расплату", и это не фигура речи. Когда у вас под боком Германия сталкивается с угрозой полупустых хранилищ, любой детонатор на газопроводе превращается в казус белли.

Расследование идет, зацепки есть, но молчание сербских властей красноречивее любых трибун. Это игра спецслужб, где цена ошибки — ледяные батареи зимой.

Параметр Текущая ситуация в Венгрии/Сербии
Критический объект КС "Жабари" (Сербия)
Объем поставок ~7,5 млрд куб. м / год
Меры охраны Армейский спецназ, усиленный мониторинг
Уровень угрозы Максимальный (попытка диверсии)

Энергетический шантаж: кто держит палец на чеке

Пока мировые рынки лихорадит, а бюджет России богатеет на нефтяном кризисе, инфраструктурные войны переходят из киберпространства в реальные поля Воеводины. Орбан понимает: если "Турецкий поток" повторит судьбу "Северных", Венгрия останется один на один с пустыми терминалами.

Минирование — это сигнал Будапешту за его особую позицию. И этот сигнал пахнет тротилом.

"Геополитическая напряженность всегда бьет по узким местам логистики. Балканское направление сейчас — самое тонкое место в энергобезопасности ЕС. Любой инцидент здесь рикошетом ударит по ценам на всем континенте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сравнение рисков: Север vs Юг

Южный маршрут считался безопасной гаванью, в отличие от балтийских глубин. Но оказалось, что спрятать взрывчатку в кустах сербской автономии так же просто, как опустить заряд на дно моря. Орбан и Вучич — последние, кто пытается сохранить энергетический прагматизм, пока Берлин и Париж втайне просят вернуть российский газ через другие лазейки.

Попытка подрыва — это попытка обрезать последнюю пуповину, связывающую здравый смысл и промышленный потенциал региона.

"Ситуация патовая. Охранять сотни километров трубы физически невозможно без тотального контроля территории. Это вызов не только для инженеров, но и для разведки", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы об энергетической безопасности

Зачем кому-то взрывать газопровод в Сербии?

Это прямой способ выключить экономику Венгрии и наказать Орбана за политическую неуступчивость. Без газа встанут заводы, а цены на отопление вызовут социальный взрыв.

Насколько защищен "Турецкий поток"?

Морская часть — сложнее для доступа, наземная — уязвима. После инцидента в Воеводине охрана переведена на военный режим, привлечены беспилотники и сейсмодатчики.

Как этот инцидент повлияет на цены в Европе?

Рынок реагирует на страх. Любое упоминание взрывчатки возле трубы подстегивает фьючерсы, даже если физика процесса не нарушена. Паника — лучший инструмент спекулянтов.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сербия венгрия диверсия газопровод энергетика турецкий поток
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Китайский пирог растет: узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
