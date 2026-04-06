Когда вы слышите об "экстренном созыве совета обороны", представьте, как в закрытом бункере в Будапеште гаснут улыбки. Это не плановая проверка гидрантов. Это реакция на прямой поднос фитиля к главной энергетической артерии Центральной Европы.
Виктор Орбан получил звонок от сербского коллеги Александра Вучича, и новости были паршивыми: сербские спецслужбы выудили взрывчатку и детонаторы буквально под носом у "Турецкого потока" в Воеводине.
Газопровод — это не просто железка в земле. Это жизненно важный орган. Для Будапешта и Белграда это аппарат ИВЛ, через который прокачивается российский газ. Взрывчатку нашли у населенного пункта Велебит, всего в паре сотен метров от компрессорной станции "Жабари".
Это единственное "сердце", которое гонит давление на 402 километра от болгарской границы до венгерской. Выведите его из строя — и Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам гораздо быстрее, чем предсказывают в Брюсселе.
"Это не просто хулиганство. Мы видим системную попытку дестабилизации транзитных путей. Если компрессорная станция встанет, Венгрия потеряет 7,5 млрд кубометров газа в год. Заменить такой объем мгновенно невозможно", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Сербская армия сегодня охраняет трубу так, будто это золотой запас страны. Собственно, так оно и есть. Вучич уже пообещал "безжалостную расплату", и это не фигура речи. Когда у вас под боком Германия сталкивается с угрозой полупустых хранилищ, любой детонатор на газопроводе превращается в казус белли.
Расследование идет, зацепки есть, но молчание сербских властей красноречивее любых трибун. Это игра спецслужб, где цена ошибки — ледяные батареи зимой.
|Параметр
|Текущая ситуация в Венгрии/Сербии
|Критический объект
|КС "Жабари" (Сербия)
|Объем поставок
|~7,5 млрд куб. м / год
|Меры охраны
|Армейский спецназ, усиленный мониторинг
|Уровень угрозы
|Максимальный (попытка диверсии)
Пока мировые рынки лихорадит, а бюджет России богатеет на нефтяном кризисе, инфраструктурные войны переходят из киберпространства в реальные поля Воеводины. Орбан понимает: если "Турецкий поток" повторит судьбу "Северных", Венгрия останется один на один с пустыми терминалами.
Минирование — это сигнал Будапешту за его особую позицию. И этот сигнал пахнет тротилом.
"Геополитическая напряженность всегда бьет по узким местам логистики. Балканское направление сейчас — самое тонкое место в энергобезопасности ЕС. Любой инцидент здесь рикошетом ударит по ценам на всем континенте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Южный маршрут считался безопасной гаванью, в отличие от балтийских глубин. Но оказалось, что спрятать взрывчатку в кустах сербской автономии так же просто, как опустить заряд на дно моря. Орбан и Вучич — последние, кто пытается сохранить энергетический прагматизм, пока Берлин и Париж втайне просят вернуть российский газ через другие лазейки.
Попытка подрыва — это попытка обрезать последнюю пуповину, связывающую здравый смысл и промышленный потенциал региона.
"Ситуация патовая. Охранять сотни километров трубы физически невозможно без тотального контроля территории. Это вызов не только для инженеров, но и для разведки", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Это прямой способ выключить экономику Венгрии и наказать Орбана за политическую неуступчивость. Без газа встанут заводы, а цены на отопление вызовут социальный взрыв.
Морская часть — сложнее для доступа, наземная — уязвима. После инцидента в Воеводине охрана переведена на военный режим, привлечены беспилотники и сейсмодатчики.
Рынок реагирует на страх. Любое упоминание взрывчатки возле трубы подстегивает фьючерсы, даже если физика процесса не нарушена. Паника — лучший инструмент спекулянтов.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.