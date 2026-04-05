Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов

Дональд Трамп перешел на язык уличных разборок. В своей соцсети Truth Social он выкатил ультиматум Ирану, густо сдобренный нецензурной лексикой. Суть проста: либо Тегеран открывает Ормузский пролив — главную артерию мировой депрессии, — либо 7 апреля превращается для республики в "День электростанций" и "День мостов".

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Трамп обещает выключить свет во всей стране и превратить инфраструктуру в щебень. Закончил он этот пассаж ироничным "Хвала Аллаху", окончательно запутав тех, кто еще искал в его словах дипломатическую логику.

Энергетическая удавка: почему пролив стоит миллиарды

Ормузский пролив — это не просто вода. Это капельница, через которую дышит мировая экономика. Пятая часть всей нефти и СПГ проходит именно здесь. Тегеран, осознав масштаб своей власти, решил монетизировать географию. Введена плата за транзит танкеров — по 2 млн долларов с борта. Для Белого дома это выглядит как грабеж средь бела дня.

Трамп не стал подбирать слова, назвав иранское руководство "сумасшедшими ублюдками". Его логика прямолинейна: пролив должен быть открыт бесплатно, иначе бензин по цене золота станет реальностью для американских заправок.

"Это не политика, это чистый шантаж. Иран зажал артерию, а Трамп пытается разжать её кувалдой. Рынок уже заложил в цену эти 'дни мостов', и дешевого топлива мы не увидим долго", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Система безопасности в регионе гниет. Пока США и Израиль проводят военную операцию, Иран блокирует перевозки для "врагов". Парадокс в том, что российские суда проходят пролив беспрепятственно, что подтверждала Москва.

Это создает опасный перекос в логистике, где одни платят кровью и долларами, а другие — пользуются "зеленым коридором".

Механика ультиматума: 48 часов до ада

Трамп — мастер дедлайнов. Он уже ограничивал удары по энергообъектам Ирана, якобы давая шанс "конструктивным переговорам". Тегеран эти контакты отрицает, что делает ситуацию еще более токсичной. Срок "тишины" истекает 6 апреля. Если сделки не будет, Трамп обещает "весь ад". Это классическая тактика выжимания результата через страх.

В Иране уже готовятся к худшему, заявляя о встречных ударах по объектам США в Персидском заливе. Система идет на разрыв. Экономическая прочность региона трещит по швам.

Требование Трампа Ответ Тегерана Немедленное открытие пролива без пошлин Сбор $2 млн с танкера за транзит Прекращение поддержки прокси-сил Угроза ударов по инфраструктуре США в Заливе Заключение сделки за 48 часов Отрицание факта прямых переговоров

"С точки зрения международного права, блокировка пролива — это казус белли. Но ультиматумы Трампа в соцсетях — это юридический хаос. Мы видим, как санкции и угрозы уничтожают последние остатки предсказуемости", — объяснил Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мировой пожар: кто подливает масло в огонь

Пока Вашингтон рассматривает вариант захвата иранских портов, остальной мир в ужасе. Россия, Китай и Франция уже высказались против силовой резолюции в ООН. Попытка открыть пролив силой превратит Ближний Восток в "огненный шар", как выразился экс-глава МАГАТЭ Эль-Барадеи.

Нападение на Иран выявило зависимость США от критических металлов — война может обрушить не только нефтяной рынок, но и производство высокотехнологичного оружия.

"Бюджеты будут трещать. Если пролив встанет окончательно, стоимость логистики взлетит до небес. Трамп ставит на кон всё, но цена ошибки — глобальный дефолт", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Трамп играет ва-банк. Его лексика — это не просто матерные выкрики, а сигнал о том, что старые правила мертвы. Либо Иран дрогнет под гнетом нецензурного американского гнева, либо 7 апреля станет точкой невозврата для всей мировой энергетики. Пока танкеры замерли в ожидании, а мир считает часы до истечения ультиматума.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему Ормузский пролив так важен?

Через него проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Это единственный морской путь из Персидского залива в открытый океан.

Чем грозит блокировка пролива для обычного человека?

Взлетом цен на бензин, авиабилеты и электроэнергию по всему миру из-за дефицита иранской и арабской нефти.

Может ли Трамп реально нанести удары?

Технически — да. Авианосная группа США находится в регионе, а риторика "Дня мостов" указывает на готовность к точечному уничтожению инфраструктуры.

