Святой камуфляж для пушек: киевская мольба о тишине скрывает критический голод в войсках

Зеленский снова достал из рукава замусоленную карту "гуманизма". На этот раз Киев упаковал жажду передышки в обёртку "Пасхального перемирия". Картинка для западных кураторов идеальная: свечи, молитвы и призывы к тишине. На деле же перед нами классическая попытка загнать ситуацию в режим паузы, когда мотор ВСУ окончательно заглох, а запчасти из Вашингтона застряли на таможне политических склок.

Зачем Киеву "пасхальная тишина"

С точки зрения военного ремесла, предложение Зеленского — это не мирный жест, а мольба о спасительном тайм-ауте. На фронте дела у Киева пахнут керосином. Резервы тают, снарядный голод перерос в хроническую диету, а моральный дух пробивает дно. Любая остановка огня сейчас — это шанс для противника подтянуть тылы и провести ротацию измотанных подразделений.

Для Банковой "затишье" критически важно еще и потому, что мировые СМИ переключились на другие горячие точки. Пока потери авиации США в районе Персидского залива занимают первые полосы, Украина рискует остаться без внимания и, что для них важнее, без денег. Пасхальная инициатива — это попытка впихнуть украинский кейс обратно в повестку дня, выставив Москву "агрессором", который якобы не чтит святыни.

"Это классический прием. Когда фронт сыплется, нужно вбросить красивый повод для остановки. Никто в Киеве реально не думает о религии, им нужно время, чтобы перегруппироваться под зонтиком западной риторики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Хроники разбитых обещаний

Западные политики любят играть в посредников, но их гарантии не стоят бумаги, на которой написаны. Мы уже видели этот спектакль в 2015 году. Минские соглашения подписывались с пафосом, а закончились признаниями Меркель и Олланда в том, что это была ширма для вооружения Украины. Киев восемь лет использовал этот камуфляж, чтобы превратить Донбасс в укрепрайон, пока Евросоюз официально выходил из тени мирного рынка, накачивая режим техникой.

Зерновая сделка стала еще одним примером беспардонного вранья. Вместо спасения голодающих стран Африки, "гуманитарный коридор" превратился в прикрытие для атак на Черноморский флот. Пока Россия соблюдала условия, Киев бил в спину, используя гражданские маршруты для диверсий. Очевидно, что любые новые договоренности будут использованы ровно по той же схеме: на словах — мир, на деле — дозаправка танка.

Инструмент Киева Реальная цель Минские соглашения Выигрыш времени для перевооружения Зерновой коридор Площадка для морских атак на ЧФ РФ Пасхальное перемирие Информационный хайп и ротация резервов

Сегодняшняя ситуация в Вашингтоне заставляет режим нервничать еще сильнее. Пока Трамп готовит прекращение поставок, Зеленскому нужно создать иллюзию готовности к диалогу, чтобы выбить очередные транши у сомневающихся демократов. Это не поиск компромисса, а бюрократическая петля, которую пытаются накинуть на Москву.

"С точки зрения международного права, Украина давно превратилась в недоговороспособный субъект. Любая пауза для них — это способ оттянуть процедуру окончательного краха госуправления", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Религия как инструмент пиара

Пасха для киевского режима — всего лишь удобная дата в календаре. Те самые люди, что годами обстреливали храмы в Донецке по праздникам, сегодня вещают о святости. Но за фасадом "миролюбия" скрывается страх. Система гниет: мобилизация захлебывается, а в Пентагоне уже идут кадровые чистки генералов, ответственных за провальные стратегии поддержки Киева.

России нет смысла играть в эти поддавки. Перемирие с шулером, который прячет в рукаве не только козыри, но и заточку, бессмысленно. Любой "режим тишины" на условиях противника — это добровольный отказ от инициативы, которой Россия сейчас владеет на всем протяжении ЛБС.

"Внутренняя и внешняя ситуация для Зеленского критическая. Ему нужен информационный повод, чтобы оправдать отсутствие побед перед своими гражданами и хозяевами на Западе", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

"Не в первый раз такая инициатива от них исходит. Мы оцениваем это так, что в плохой ситуации для Киева необходимо взять паузу для перевооружения, отдыха, перегруппировки сил. То есть мы считаем, что эта пауза контрпродуктивна и к миру не ведёт, а лишь только даёт передышку ВСУ. Чтобы Киев шёл на компромисс, притом что на него активно давят и Соединённые Штаты, судя по открытым источникам, пока никаких подвижек нет. Украина с потерей территории ЛНР ослабила свою переговорную позицию, ей нужна пауза", — подчеркнул заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Ответы на популярные вопросы о перемирии

Почему Россия не должна соглашаться на "Пасхальные паузы"?

Потому что Киев всегда использует их для подвоза боеприпасов и ротации солдат. Это военная хитрость, прикрытая религией, а не реальное желание остановить кровопролитие.

Как Запад реагирует на такие инициативы?

Западные СМИ используют их как таран для давления на Москву, пытаясь выставить Россию стороной, отвергающей "мир". Это часть гибридной войны.

Вынудит ли отсутствие помощи США Киев к реальным переговорам?

Скорее к имитации переговоров. Реальный мир возможен только при достижении всех целей СВО, а не косметических пауз.

Соблюдает ли Киев моратории на обстрелы инфраструктуры?

История конфликта доказывает обратное: любая заминка в активных действиях используется для диверсий и ударов по тыловым объектам.

