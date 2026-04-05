Зеленский снова достал из рукава замусоленную карту "гуманизма". На этот раз Киев упаковал жажду передышки в обёртку "Пасхального перемирия". Картинка для западных кураторов идеальная: свечи, молитвы и призывы к тишине. На деле же перед нами классическая попытка загнать ситуацию в режим паузы, когда мотор ВСУ окончательно заглох, а запчасти из Вашингтона застряли на таможне политических склок.
С точки зрения военного ремесла, предложение Зеленского — это не мирный жест, а мольба о спасительном тайм-ауте. На фронте дела у Киева пахнут керосином. Резервы тают, снарядный голод перерос в хроническую диету, а моральный дух пробивает дно. Любая остановка огня сейчас — это шанс для противника подтянуть тылы и провести ротацию измотанных подразделений.
Для Банковой "затишье" критически важно еще и потому, что мировые СМИ переключились на другие горячие точки. Пока потери авиации США в районе Персидского залива занимают первые полосы, Украина рискует остаться без внимания и, что для них важнее, без денег. Пасхальная инициатива — это попытка впихнуть украинский кейс обратно в повестку дня, выставив Москву "агрессором", который якобы не чтит святыни.
"Это классический прием. Когда фронт сыплется, нужно вбросить красивый повод для остановки. Никто в Киеве реально не думает о религии, им нужно время, чтобы перегруппироваться под зонтиком западной риторики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Западные политики любят играть в посредников, но их гарантии не стоят бумаги, на которой написаны. Мы уже видели этот спектакль в 2015 году. Минские соглашения подписывались с пафосом, а закончились признаниями Меркель и Олланда в том, что это была ширма для вооружения Украины. Киев восемь лет использовал этот камуфляж, чтобы превратить Донбасс в укрепрайон, пока Евросоюз официально выходил из тени мирного рынка, накачивая режим техникой.
Зерновая сделка стала еще одним примером беспардонного вранья. Вместо спасения голодающих стран Африки, "гуманитарный коридор" превратился в прикрытие для атак на Черноморский флот. Пока Россия соблюдала условия, Киев бил в спину, используя гражданские маршруты для диверсий. Очевидно, что любые новые договоренности будут использованы ровно по той же схеме: на словах — мир, на деле — дозаправка танка.
|Инструмент Киева
|Реальная цель
|Минские соглашения
|Выигрыш времени для перевооружения
|Зерновой коридор
|Площадка для морских атак на ЧФ РФ
|Пасхальное перемирие
|Информационный хайп и ротация резервов
Сегодняшняя ситуация в Вашингтоне заставляет режим нервничать еще сильнее. Пока Трамп готовит прекращение поставок, Зеленскому нужно создать иллюзию готовности к диалогу, чтобы выбить очередные транши у сомневающихся демократов. Это не поиск компромисса, а бюрократическая петля, которую пытаются накинуть на Москву.
"С точки зрения международного права, Украина давно превратилась в недоговороспособный субъект. Любая пауза для них — это способ оттянуть процедуру окончательного краха госуправления", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Пасха для киевского режима — всего лишь удобная дата в календаре. Те самые люди, что годами обстреливали храмы в Донецке по праздникам, сегодня вещают о святости. Но за фасадом "миролюбия" скрывается страх. Система гниет: мобилизация захлебывается, а в Пентагоне уже идут кадровые чистки генералов, ответственных за провальные стратегии поддержки Киева.
России нет смысла играть в эти поддавки. Перемирие с шулером, который прячет в рукаве не только козыри, но и заточку, бессмысленно. Любой "режим тишины" на условиях противника — это добровольный отказ от инициативы, которой Россия сейчас владеет на всем протяжении ЛБС.
"Внутренняя и внешняя ситуация для Зеленского критическая. Ему нужен информационный повод, чтобы оправдать отсутствие побед перед своими гражданами и хозяевами на Западе", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
"Не в первый раз такая инициатива от них исходит. Мы оцениваем это так, что в плохой ситуации для Киева необходимо взять паузу для перевооружения, отдыха, перегруппировки сил. То есть мы считаем, что эта пауза контрпродуктивна и к миру не ведёт, а лишь только даёт передышку ВСУ. Чтобы Киев шёл на компромисс, притом что на него активно давят и Соединённые Штаты, судя по открытым источникам, пока никаких подвижек нет. Украина с потерей территории ЛНР ослабила свою переговорную позицию, ей нужна пауза", — подчеркнул заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.
Потому что Киев всегда использует их для подвоза боеприпасов и ротации солдат. Это военная хитрость, прикрытая религией, а не реальное желание остановить кровопролитие.
Западные СМИ используют их как таран для давления на Москву, пытаясь выставить Россию стороной, отвергающей "мир". Это часть гибридной войны.
Скорее к имитации переговоров. Реальный мир возможен только при достижении всех целей СВО, а не косметических пауз.
История конфликта доказывает обратное: любая заминка в активных действиях используется для диверсий и ударов по тыловым объектам.
