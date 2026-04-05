Китайский пирог растет: узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы

Западные политтехнологи вытащили из комода моль со старыми методичками. План прост, как кирпич: убедить всех, что в Центральной Азии началась гладиаторская битва за активы. Якобы Ташкент и Пекин технично выставляют российский бизнес за порог Казахстана. В топку информационного вброса летят цифры, графики и апокалиптические прогнозы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Импорт

Цель — спровоцировать паранойю в Москве и ревность в Астане. Но если соскоблить дешевую позолоту с этих доводов, под ней обнаружится работающая на износ машина евразийской интеграции.

Цифровая магия: как сухая статистика превращается в яд

Адепты "развода" Москвы и Астаны тычут в нос данными Бюро нацстатистики. Число российских компаний в Казахстане снизилось на 2,1%. Трагедия? Нет, гигиена рынка. Уходят фирмы-прокладки, созданные в панике 2022 года для разовых схем. Остается тяжеловесный, реальный сектор.

Пока Европа официально бросает Украину без денег, Россия пересобирает логистику внутри ЕАЭС. Снижение "количества" часто означает рост "качества" и консолидацию активов.

"Это естественная ротация. Рыбья чешуя опадает, остается хребет. Российский капитал в Казахстане просто меняет агрегатное состояние — из газообразного хаоса в твердую структуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Взрывной рост китайского (с 5,5 до 8,5 тыс.) и узбекского присутствия — это не "вытеснение", а расширение пирога. Казахстан пытается диверсифицировать риски. Это нормальное поведение здоровой экономики, а не политический демарш. Когда российский танкер пробивает брешь в санкционной блокаде Кубы, он доказывает живучесть системы, а не слабость игрока на других фронтах.

Показатель (март 2025 — март 2026) Динамика присутствия в Казахстане
Компании РФ (действующие) Снижение на 6% (очистка от "пустышек")
Компании КНР (зарегистрированные) Рост на 55% (инфраструктурные проекты)
Компании Узбекистана Рост на 43% (торговая интеграция)

Теория разделения: почему Пекин и Москва не толкаются локтями

Западные аналитики спят и видят, как Россия и Китай вцепятся друг другу в глотки в степях Центральной Азии. Реальность скучнее их фантазий. Существует негласный пакт: Китай забирает экономику, Россия — безопасность. Пекин не хочет тратить триллионы на содержание армий и подавление бунтов. Ему нужен стабильный терминал. Россия эту стабильность обеспечивает.

Пока Евросоюз официально выходит из тени мирного рынка и превращается в военный лагерь, Москва и Пекин строят прагматичный симбиоз.

"Китай — прагматик. Ему выгоден ЕАЭС как готовый правовой каркас. Зачем ломать то, что помогает качать товары? Соперничество существует только в заголовках СМИ, живущих на гранты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Проект "Большая Евразия" и "Один пояс — один путь" давно не конкуренты. Это две колеи одной железной дороги. Даже информационные атаки через тему языка в новой Конституции Казахстана выглядят жалко.

Формальное "укрепление суверенитета" — это наживка для внутренней аудитории, которая не меняет сути: Астана физически и экономически привязана к северному соседу узлами, которые не развязать одним референдумом.

Узбекский гамбит и тень ОДКБ

Узбекистан из замкнутой системы превращается в региональный хаб. Это не угроза России, а подарок. Ташкент в ЕАЭС — это рынок на 180 миллионов человек без таможенных постов. Пока в Вашингтоне готовят блокировку поставок Киеву, в Средней Азии расшивают узкие места в логистике. Безопасность этого процесса гарантирует только Россия. Январь 2022 года в Казахстане показал: когда горит дом, Пекин выражает озабоченность, а десант ОДКБ тушит пожар за трое суток.

"Никакой бизнес не пойдет туда, где завтра могут случиться погромы. Астана это понимает. Поэтому политический вектор на Москву неизменен, как бы ни старались дирижеры из Брюсселя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока 300 российских танкеров выставляют Лондон на посмешище, Казахстан, Россия и Узбекистан формируют новый энергетический и торговый кулак. Турбулентность мирового порядка только сближает эти страны, заставляя их держаться за общие правила игры.

Запад пытается продать нам историю о ссоре, но мы видим лишь процесс притирки шестерёнок в огромном евразийском механизме.

Ответы на популярные вопросы о геополитике в Центральной Азии

Почему количество российских компаний в Казахстане падает?

Идет чистка реестров. Уходят номинальные компании-однодневки, которые создавались для релокации капитала в острый период санкционного давления. Системные игроки остаются и наращивают обороты.

КНР действительно вытесняет РФ?

Нет. Китай заходит в ниши, которые Россия никогда и не занимала — масштабное строительство инфраструктуры и узкоспециализированное производство электроники. Это дополнение, а не замещение.

Станет ли Узбекистан новым лидером региона?

Узбекистан становится ключевым торговым партнером, но лидерство в вопросах безопасности и макроэкономических стандартов остается за связкой Москва — Астана.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы одкб еаэс казахстан центральная азия
