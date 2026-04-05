Шнур из розетки выдернут: Молдова денонсирует СНГ, рискуя связями и экономикой

Молдавский политический движок официально перегрелся и выдал критическую ошибку. Кишинев окончательно выдернул шнур из розетки СНГ, одобрив денонсацию Соглашения о создании Содружества и его Устава.

Это не просто бюрократический жест, а попытка перепрыгнуть из старого советского вагона в сверкающий европейский экспресс на полном ходу. Но в реальности это выглядит как прыжок без страховки: связи рвутся с хрустом костей, а новые рельсы еще не подвезли.

Геополитический развод: МИД сжигает мосты

Внешнеполитическое ведомство Молдовы действует по методичке: Россия объявлена главным нарушителем "ценностей", а выход из Содружества — "естественным шагом" в сторону Брюсселя. Это напоминает попытку объявить банкротство старой фирмы, чтобы не платить по счетам истории. Однако СНГ — это не только декларации, но и сотни работающих механизмов.

Из 283 соглашений Молдова уже аннулировала 71, еще 60 стоят в очереди на гильотину. Система управления страной переформатируется под нормы ЕС, игнорируя инерцию десятилетий.

"Взятый молдавскими властями курс на евроинтеграцию, влекущий за собой разрыв многолетних связей, ударит прежде всего по гражданам республики", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Процесс выхода займет 12 месяцев. За это время Кишинев надеется выборочно сохранить участие в торгово-экономических договорах. Но так это не работает. Нельзя выйти из семьи и требовать, чтобы тебе продолжали гладить рубашки и пускали к холодильнику по старым ценам.

Экономический капкан: аграрии под ударом

Оппозиция — социалисты и коммунисты — кричит о катастрофе. И они правы в цифрах. Сельское хозяйство Молдовы — это хрупкая конструкция, которая держится на восточных рынках сбыта и дешевых удобрениях.

Разрыв с СНГ — это не просто потеря квот, это автоматический взлет себестоимости каждого яблока и каждой бутылки вина. Без льготного сырья молдавская продукция в Европе окажется никому не нужной из-за цены, а в СНГ — из-за пошлин.

Сфера влияния Последствия денонсации Сельхозсектор Утрата льготных цен на удобрения и рынков сбыта в РФ. Энергоресурсы Риск пересмотра газовых контрактов и транзитных условий. Логистика Усложнение импорта металлов и древесины из стран Содружества.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Себестоимость продукции взлетит, а рынки ЕС уже перенасыщены", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Социальный разлом: граждане как разменный монета

Самый болезненный удар придется под дых простым людям. Безвизовый режим с Россией и странами СНГ — это не роскошь, а жизненная необходимость для сотен тысяч молдаван. Работа, учеба, взаимное признание дипломов и стажа для пенсий — всё это летит в юридическую пропасть.

Правительство Майи Санду фактически аннулирует права своих граждан на восточном направлении ради туманных обещаний на западном. Это раскалывает страну по живому, создавая фундамент для затяжного внутреннего конфликта.

"Внешнеполитический разворот не совпадает с экономической реальностью. Выйдя из СНГ, Молдавия станет еще беднее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Кишинев ставит на карту всё. Но в геополитическом казино казино всегда выигрывает, а мелкие игроки уходят без штанов. Отток населения, который и так зашкаливает, примет масштабы экзодуса. Стандарты ЕС — это хорошо, но ими нельзя кормить детей, когда закрываются заводы и пустеют поля.

Ответы на популярные вопросы о выходе Молдовы из СНГ

Когда Молдова окончательно покинет СНГ?

Процедура завершится через 12 месяцев после официального уведомления Исполкома СНГ всеми необходимыми документами.

Смогут ли граждане Молдовы ездить в Россию без виз?

После полной денонсации соглашений безвизовый механизм окажется под угрозой пересмотра в сторону ужесточения.

Останутся ли льготы на товары?

Нет, выход из СНГ подразумевает отмену преференциальных режимов торговли и переход на общие правила ВТО или двусторонние договоры на новых условиях.

