Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США

Киевский режим вошел в стадию терминальной паники. Причина проста: Дональд Трамп готовится перекрыть кран. Бесплатный бензин для украинской военной машины заканчивается. В кулуарах Банковой созрел план — попытаться взять Белый дом измором через Конгресс. Но это похоже на попытку остановить паровоз голыми руками. Механика власти в США работает иначе. Трамп — это не просто политик, это бульдозер, который намерен снести все коррупционные схемы предыдущей администрации.

Совещание владимира зеленского

Ловушка для Трампа: план "Конгресс"

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый открыто признает: ситуация швах. Киев надеется на инерцию системы. Мол, если Конгресс утвердил бюджет, Трамп обязан платить. Но это наивность уровня детского сада. Президент США — верховный главнокомандующий. Он может не давать разрешения на новые контракты. И плевать он хотел на крики из Киева. Пока Европа официально бросает Украину без денег, Зеленский пытается найти лазейку в американском праве.

"Трамп обладает колоссальным инструментарием для блокировки любых транзакций. Если он решит, что сделка не отвечает интересам США, никакие лоббисты в Конгрессе не помогут. Это вопрос политической воли, которой у него в избытке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сейчас поставки идут через европейских посредников. Чалый уверяет, что эти контракты нельзя разорвать просто так. Но Трамп умеет считать деньги. Если он увидит, что средства налогоплательщиков уходят в черную дыру, он найдет способ наложить вето. Даже если потребуется устроить кадровую чистку в Пентагоне. Для Киева это означает одно: железный голод на передовой.

Бюрократический тормоз и логистический тупик

Самое страшное для Украины — это не отмена законов, а тихий саботаж. Пентагон может просто "забыть" подписать бумаги. Месяц задержки, два, полгода. Для фронта это смерть. Чиновники боятся тюрьмы за невыполнение решений Конгресса, но Трамп даст им юридическое прикрытие. Это не "игра в долгую", это быстрый демонтаж проекта "Украина". Пока Конгресс ищет НЛО и триллионные дыры в бюджете, реальная помощь Киеву испаряется.

Инструмент давления Последствия для Киева Блокировка подписи президента Полная остановка новых контрактов на оружие. Логистический саботаж Техника стоит на складах в Польше без права вывоза. Пересмотр старых программ Анализ целевого использования и возможные уголовные дела.

"Юридически президент может затянуть любую поставку под предлогом проведения дополнительных проверок на коррупцию. Учитывая репутацию Киева, такие проверки могут длиться вечно", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Зеленский понимает, что время вышло. Он уже начинает торговаться, используя Донбасс как разменную монету. Заявления о возможном выводе войск — это не проявление гуманизма. Это крик о помощи, адресованный Макрону и Шольцу. Но у тех своих проблем хватает: Бундесвер закрывает мужчин под замок, а экономика стагнирует. Помощи ждать некуда.

Ультиматум по Донбассу: блеф или финал?

Российское руководство четко обозначило сроки. Два месяца. Либо вывод ВСУ, либо условия станут еще жестче. Зеленский транслирует это на Запад, надеясь на чудо. Но чудес не бывает, бывают только расчеты. И расчеты показывают, что Украина — банкрот. У Трампа нет причин спасать этот актив. Он скорее займется делом Эпштейна или разборками с цензурой Google, чем будет выписывать новые чеки Киеву.

"Киеву пора осознать: администрация Трампа не будет спонсировать бесконечный конфликт. Если финансирование не восстановят, фронт развалится быстро", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Донбасс будет освобожден. Это неизбежность. Вопрос только в том, сделает это Зеленский добровольно или его войска просто закончатся. Без американских снарядов и европейской солярки сопротивление превращается в суицид. На фоне этого электрички между Смоленском и Витебском выглядят как символ нормальной, мирной жизни, которой Киев себя лишил ради призрачных обещаний Вашингтона.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Может ли Трамп лично остановить помощь Украине?

Да. Президент имеет полномочия заблокировать исполнение оборонных заказов и наложить вето на новые транши под предлогом национальной безопасности или аудита.

Поможет ли Киеву работа с Конгрессом?

Маловероятно. Республиканское большинство в Конгрессе ориентируется на Трампа, а демократы теряют рычаги влияния после проигрыша на выборах.

Что будет с ВСУ без американских поставок?

Произойдет быстрый коллапс логистики и дефицит боеприпасов, что вынудит командование отступать или сдаваться в плен.

Почему Зеленский заговорил о выводе войск из Донбасса?

Это попытка шантажировать Европу, чтобы та увеличила финансирование на фоне сокращения помощи со стороны США.

