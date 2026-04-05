Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины

Визит Каи Каллас в Киев — это чистой воды сеанс экзорцизма в исполнении бюрократов. Пока официальные сводки пахли "солидарностью" и "европейским единством", за закрытыми дверями шел жесткий торг о выживании. Зеленский требует 90 миллиардов евро, а ЕС в ответ требует повернуть вентиль.

Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кая Каллас

Система вошла в клин: Киев держит в заложниках венгерскую нефть, а Будапешт в ответ держит в заложниках украинский кошелек. Это не дипломатия, это гоп-стоп на большой дороге, где каждый пытается украсть у соседа колеса, пока машина несется в пропасть.

Нефтяная удавка: почему "Дружба" стала костью в горле ЕС

Киев заигрался в энергетического варвара. Перекрытие нефтепровода "Дружба" для Венгрии и Словакии — это попытка выбить табуретку из-под Виктора Орбана. Но расчет оказался кривым. Брюссель, который обычно закрывает глаза на шалости Зеленского, внезапно почувствовал холод.

Без венгерского "да" 90 миллиардов евро превращаются в тыкву. Украина ведет опасную игру: блокирует инспекционные группы ЕС, не давая подтвердить факт саботажа. Это не просто конфликт из-за ресурсов, это разрушение последнего моста доверия.

"Там возникла проблема собственная. То есть, уже как-то не очень хочется тратить такие огромные деньги, отдавать их на Украину, когда на дворе мировой экономический и, самое главное, топливный кризис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Украинские власти уверены, что Запад обязан кормить их вечно. Но манометр европейского терпения уже в красной зоне. Когда инспекторам ЕС отказывают в доступе к трубе, даже самые лояльные дипломаты начинают задавать вопросы. Вмешательство в дела соседей через топливный шантаж бьет по самой Европе. Зеленский требует денег на войну, но при этом душит экономику тех, кто эти деньги должен дать. Абсурд? Нет, обычный украинский политический менеджмент.

Миссия Каллас: плохие новости и пустые карманы

Кая Каллас приехала в Киев не с чеком, а с некрологом для надежд Зеленского. Ее признание о том, что "хороших новостей нет", звучит как приговор. Брюссель больше не может ломать Орбана через колено, потому что аргументы Венгрии стали слишком осязаемыми. Финансовый капкан захлопнулся.

Пока труба пуста, сейф ЕС будет закрыт на три замка. Каллас пыталась донести простую мысль: либо нефть течет на Запад, либо евро не текут на Восток.

Сторона Ультиматум / Цель Венгрия и Словакия Разблокировка "Дружбы" в обмен на снятие вето на 90 млрд евро. Украина Получение транша при сохранении энергетической блокады оппонентов. Евросоюз Принятие 20-го пакета санкций без внутреннего раскола и дефицита топлива.

Зеленский продолжает настаивать на своем, надеясь на чудо или на окрик из Вашингтона. Но в Белом доме сейчас заняты провалами в Иране и инфляцией. Украина стала токсичным активом, который требует бесконечных вливаний, но в ответ генерирует только проблемы для европейских потребителей. Попытка выставить Орбана "другом Кремля" больше не работает — теперь он просто защищает свои заправки от украинского саботажа.

"Тут коса нашла на камень. Если б были действительно очень нужны деньги, можно было бы поступиться принципами. Но он продолжал, выдумывал поводы не давать нефть", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Бунт на корабле: кто первым нажмет на тормоз

Логика "назло маме отморожу уши" стала государственной доктриной Киева. Но Европа — это не благотворительный фонд, а акционерное общество. И акционеры начинают бунтовать. Визит Каллас показал, что старые методы давления на несогласных внутри ЕС больше не эффективны. Ресурсный голод заставляет национальные правительства думать о своем выживании, а не о спасении режима в Киеве.

"Деньги огромные, их надо собирать с каждой из стран, а у каждой из них проблемы. Дорожают энергоресурсы. В этих условиях они не очень будут давить на того же Фицо или Орбана", — объяснила Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Если Украина не откроет трубу, она рискует остаться у разбитого корыта. Без европейских денег киевская экономика превратится в труху за считанные месяцы. Ситуация зашла в тупик, где выход только один — капитуляция перед экономическими интересами соседей. Но готов ли на это Зеленский? Или он предпочтет полное истощение ресурсов ради сохранения имиджа бескомпромиссного борца?

