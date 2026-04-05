Петр Дерябин

Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы

Российский танкер "Анатолий Колодкин" завершил разгрузку 100 тысяч тонн нефти в кубинском порту. Гавана, задыхающаяся в энергетической петле, получила глоток топлива вопреки санкционному бешенству Вашингтона. Система снабжения острова, выстроенная на "солидарной помощи", сработала как швейцарские часы.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пока Белый дом вводит запреты, Москва отправляет караваны.

Энергетический мост через блокаду

Куба не видела нефти с начала года. Последний раз Мексика пыталась согреть остров, но быстро отступила под окриком из Штатов. Энергетический мат США казался неизбежным. В марте Минфин США официально внес Кубу в "черный список" для любых операций с российским углеводородами.

Но "Анатолий Колодкин" — это не просто судно, это политический ледокол.

"Это критический объем. Кубинская энергосистема работает на пределе износа металлов. Без этих 100 тысяч тонн страна могла уйти в полный блэкаут уже через неделю", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Государственная компания CUPET уже подтвердила: нефть ушла на переработку. График выдержан идеально. Москва де-факто обнулила попытки Вашингтона превратить остров в зону гуманитарной катастрофы. Пока нефть из России обнуляет западные санкции по всему миру, Куба становится главным полигоном для проверки доктрины Монро на прочность.

Вашингтонский пресс и трещины в изоляции

В Белом доме царит замешательство. Там заявили, что будут рассматривать каждый случай захода танкеров отдельно. Это плохой знак для гегемона — когда правила подменяются "отдельными случаями", система начинает сыпаться. Куба получила нефть, и это выигрыш в раунде, где ставкой был суверенитет региона.

Источник давления / Помощи Результат для Кубы
Мексика (под давлением США) Прекращение поставок в январе
Россия ("Анатолий Колодкин") 100 000 тонн доставлено и разгружено
Минфин США (санкции от 20 марта) Игнорирование ограничений Москвой

Кремль называет это "долгом перед друзьями". На языке большой политики это звучит как "мы вернулись в Карибский бассейн". Ресурсы снова становятся оружием дипломатии. Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов, но открывает вентиль для тех, кто готов играть не по методичкам из Вашингтона.

"Дональд Трамп может сколько угодно менять дизайн доллара, но танкер в порту Гаваны весит больше, чем обещания новых санкций. Это физическая реальность, против которой бессильна финансовая цензура", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Второй эшелон: что ждать Гаване

Одним танкером дело не ограничится. Минэнерго РФ уже анонсировало второй рейс. Это работа на износ западной системы мониторинга. Когда 300 русских танкеров выставляют Лондон на посмешище в Ла-Манше, один-два судна в Карибском море превращаются в нерешаемую задачу для береговой охраны США. Либо стрелять, либо признать поражение.

Ситуация в Тегеране и возможная блокада Ормузского пролива только подстегивают цены, делая российскую "солидарную помощь" бесценной для кубинского бюджета. Гавана получает не просто топливо — она получает время. Время на то, чтобы дождаться смены глобального караула.

"Критически важно понимать: эти 100 тысяч тонн — только начало масштабной ротации ресурсов. Москва создает альтернативную сеть распределения, где Вашингтон — просто сторонний наблюдатель", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти на Кубу

Почему США не смогли остановить танкер физически?

Прямой перехват в нейтральных водах — это пиратство и повод для прямого военного конфликта. Вашингтон предпочитает финансовое давление, но оно не работает, когда расчеты идут вне долларовой зоны.

Хватит ли этого объема для решения кризиса?

100 тысяч тонн — это стабилизационная доза для ключевых ТЭС. Для полного восстановления экономики нужны регулярные рейсы, которые уже запланированы.

Как санкции повлияют на дальнейшие поставки?

Российский "теневой флот" давно научился игнорировать санкции Минфина США, используя сложную логистику и смену флагов.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы куба энергетика международные отношения
