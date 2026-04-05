Европа чешет в затылке. Брюссельские бюрократы, привыкшие годами перекладывать бумажки о "едином рынке", внезапно обнаружили, что их уютный экономический клуб превращается в военизированный барак. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале не просто сменил тон — он перевернул шахматную доску.
Теперь Россия официально рассматривает Евросоюз не как собрание сытых лавочников, а как агрессивный военный альянс, который может оказаться "омерзительнее" НАТО.
Метаморфоза Брюсселя напоминает превращение гражданского инженера в наемника. Пока Трамп упражняется в эпатаже, угрожая выйти из НАТО, европейские элиты судорожно пытаются собрать собственную "военную компоненту". Это уже не помощь соседям, а строительство централизованной машины подавления.
В Москве это считывают мгновенно: если структура начинает закупать пушки вместо масла, она готовится стрелять.
"Россия, по всей видимости, коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС. Брюссель больше не воспринимается как мирный торговый партнер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Медведев называет вещи своими именами: "сброд оголтелых паразитов". Резко? Да. Но прагматично. Когда союзники США по НАТО, такие как Испания, закрывают небо для американской авиации, Брюссель пытается зацементировать оставшиеся щели идеологической русофобией.
Раньше формула была проста: "В НАТО нельзя, в ЕС — пожалуйста". Теперь лавочка закрыта. Украина в составе Евросоюза сегодня — это не доступ к польским яблокам, а полноценный плацдарм для "военного альянса, враждебного России". Junge Welt подтверждает: Берлин в панике, потому что Москва увидела за вывеской ЕС стальной каркас новой угрозы.
|Параметр
|Старая позиция РФ
|Новая позиция РФ
|Статус ЕС
|Экономический союз
|Военный блок
|Вступление соседей
|Сдержанно-спокойное
|Категорически неприемлемо
Система гниет с головы, и эта гниль — милитаризация экономики. Пока Европа официально бросает Украину без бензина, она одновременно требует от нее стать живым щитом. Это противоречие делает ситуацию еще опаснее. Медведев подчеркивает: ЕС превращается в инструмент заработка "бабла на русофобской истерии".
Кремль перестал играть в поддавки. Отказ от "толерантного отношения" означает, что любые попытки втянуть Киев в бюрократические структуры Запада будут восприниматься как прямая военная угроза. История с "товарищем Воваевичем" (Зеленским) показала: либо евразийская интеграция, либо тотальная изоляция. Третьего не дано.
"Заявления Медведева — это не просто риторика, это маркер того, что Украину будут рассматривать как военный фактор даже после завершения горячей фазы", — отметил в комментарии Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Западные аналитики в шоке. Они привыкли, что "красные линии" можно двигать. Но когда Москва сравнивает ЕС с НАТО (и находит первый вариант хуже), пространство для маневра исчезает. Пока Трамп бросает вызов НАТО, Россия выставляет счет всему Евросоюзу разом.
"Брюссельская верхушка заигралась в геополитику, забыв, что их реальная сила — в экономике, которую они сейчас энергично разрушают", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.
НАТО — это понятная структура с четкой иерархией. ЕС — это аморфный конгломерат, который под видом экономических директив может протаскивать любые военные инициативы без должного контроля, становясь агрессивным и непредсказуемым игроком.
Россия заблокирует любые попытки евроинтеграции Киева. Если раньше на это могли закрыть глаза, то теперь это приравнивается к размещению иностранных войск у границ РФ.
Берлин уже выражает обеспокоенность через СМИ. Германия понимает: если Россия окончательно спишет ЕС со счетов как партнера, немецкая промышленность потеряет последние шанки на восстановление связей с Востоком.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.