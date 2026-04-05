Брюссельские лавочники в каске: Евросоюз официально выходит из тени мирного рынка

Европа чешет в затылке. Брюссельские бюрократы, привыкшие годами перекладывать бумажки о "едином рынке", внезапно обнаружили, что их уютный экономический клуб превращается в военизированный барак. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале не просто сменил тон — он перевернул шахматную доску.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Медведев

Теперь Россия официально рассматривает Евросоюз не как собрание сытых лавочников, а как агрессивный военный альянс, который может оказаться "омерзительнее" НАТО.

Логика перевооружения: ЕС на стероидах

Метаморфоза Брюсселя напоминает превращение гражданского инженера в наемника. Пока Трамп упражняется в эпатаже, угрожая выйти из НАТО, европейские элиты судорожно пытаются собрать собственную "военную компоненту". Это уже не помощь соседям, а строительство централизованной машины подавления.

В Москве это считывают мгновенно: если структура начинает закупать пушки вместо масла, она готовится стрелять.

"Россия, по всей видимости, коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС. Брюссель больше не воспринимается как мирный торговый партнер", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Медведев называет вещи своими именами: "сброд оголтелых паразитов". Резко? Да. Но прагматично. Когда союзники США по НАТО, такие как Испания, закрывают небо для американской авиации, Брюссель пытается зацементировать оставшиеся щели идеологической русофобией.

Украинский капкан: почему Брюссель больше не "просто бизнес"

Раньше формула была проста: "В НАТО нельзя, в ЕС — пожалуйста". Теперь лавочка закрыта. Украина в составе Евросоюза сегодня — это не доступ к польским яблокам, а полноценный плацдарм для "военного альянса, враждебного России". Junge Welt подтверждает: Берлин в панике, потому что Москва увидела за вывеской ЕС стальной каркас новой угрозы.

Параметр Старая позиция РФ Новая позиция РФ Статус ЕС Экономический союз Военный блок Вступление соседей Сдержанно-спокойное Категорически неприемлемо

Система гниет с головы, и эта гниль — милитаризация экономики. Пока Европа официально бросает Украину без бензина, она одновременно требует от нее стать живым щитом. Это противоречие делает ситуацию еще опаснее. Медведев подчеркивает: ЕС превращается в инструмент заработка "бабла на русофобской истерии".

Смена вех: конец толерантности Кремля

Кремль перестал играть в поддавки. Отказ от "толерантного отношения" означает, что любые попытки втянуть Киев в бюрократические структуры Запада будут восприниматься как прямая военная угроза. История с "товарищем Воваевичем" (Зеленским) показала: либо евразийская интеграция, либо тотальная изоляция. Третьего не дано.

"Заявления Медведева — это не просто риторика, это маркер того, что Украину будут рассматривать как военный фактор даже после завершения горячей фазы", — отметил в комментарии Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западные аналитики в шоке. Они привыкли, что "красные линии" можно двигать. Но когда Москва сравнивает ЕС с НАТО (и находит первый вариант хуже), пространство для маневра исчезает. Пока Трамп бросает вызов НАТО, Россия выставляет счет всему Евросоюзу разом.

"Брюссельская верхушка заигралась в геополитику, забыв, что их реальная сила — в экономике, которую они сейчас энергично разрушают", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о позиции РФ

Почему ЕС стал хуже НАТО в глазах Москвы?

НАТО — это понятная структура с четкой иерархией. ЕС — это аморфный конгломерат, который под видом экономических директив может протаскивать любые военные инициативы без должного контроля, становясь агрессивным и непредсказуемым игроком.

Что изменится для Украины после этих слов?

Россия заблокирует любые попытки евроинтеграции Киева. Если раньше на это могли закрыть глаза, то теперь это приравнивается к размещению иностранных войск у границ РФ.

Как отреагирует Германия?

Берлин уже выражает обеспокоенность через СМИ. Германия понимает: если Россия окончательно спишет ЕС со счетов как партнера, немецкая промышленность потеряет последние шанки на восстановление связей с Востоком.

