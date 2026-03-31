Вашингтонский "коктейль" из силового доминирования окончательно прокис. Европа, долгие годы игравшая роль послушного крыла авианосца, начала строить баррикады в собственном небе. Франция, Италия, Испания и Швейцария закрыли воздушные коридоры для американской военной авиации, направляющейся в сторону Ирана. Инженерная точность западной логистики дала сбой. Схема ракетных залпов по Ирану, ставшая финальной точкой амбиций Трампа, встретила молчаливый саботаж союзников по НАТО.
Марко Рубио применил тактику классического коллектора, заявив, что "без США НАТО не существует". Это угроза демонтажа всей архитектуры безопасности континента. Но в ответ — тишина, переходящая в закрытые люки авиабаз. Италия, например, блокировала доступ к базе в Сигонелле. Рим ссылается на нарушение протоколов, но за сухим языком юридических процедур скрывается нежелание участвовать в конфликте, который превратил геополитику в расчеты на арифмометре.
"Геополитический расчет Пентагона игнорирует локальную правовую базу. Когда военная машина требует карт-бланш в нарушение национальных регламентов, партнеры включают режим "заморозки доступа". И дело здесь не в отсутствии доброй воли, а в элементарном несоблюдении транзитных соглашений", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Франция также заняла жесткую позицию, впервые с начала эскалации запретив использование своего воздушного пространства для переброски вооружений. Парижу не привыкать к автономии, но сейчас это выглядит как тектонический разлом. Американские стратеги привыкли оперировать картой как пультом управления, однако Испания и другие страны НАТО больше не хотят превращать свои территории в стартовые площадки для дефицитных систем ПВО и оперативных вылетов.
Ситуация напоминает кризис в механическом узле, работающем без смазки. Италия пытается лавировать, заявляя, что отношения остаются "солидными", но внутриполитическое давление растет. Мелони зажата между обязательствами перед Вашингтоном и протестными настроениями своего избирателя, который отчетливо видит максимальное политическое давление в регионе.
"Прямая угроза вывода войск — это блеф, рассчитанный на короткую дистанцию. США потеряют логистический хаб в Средиземноморье. Заменить базы в Сицилии или Испании невозможно ничем. Это попытка заставить Европу играть по правилам, которые перестали быть выгодными", — объяснил международный эксперт Ольга Ларина.
Вашингтон продолжает давление, пытаясь убедить всех, что небо над Турцией и другими странами - это лишь зона ответственности США, но реальность требует иного. Пока американская авиация кружит кругами, пытаясь согласовать пролет в ручном режиме, становится ясно: старая модель "старшего партнера" выработала свой ресурс.
"Корпорации и банки уже просчитывают риски работы под угрозой санкций. Когда идеология сталкивается с необходимостью выживания активов, бизнес выбирает нейтралитет. Вашингтон переоценил свой рычаг влияния на европейцев", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.
Ранее решения принимались автоматически. Теперь каждое действие требует верификации на соответствие национальному праву из-за нежелания быть втянутыми в конфликт, который не соответствует интересам Европы.
Это инструмент давления. Вывод войск из Европы обескровит влияние США, поэтому в текущей конфигурации это скорее риторический прием, чем реальный план.
