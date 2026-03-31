Виктор Дементьев

Без нас вы никто: США грозят бросить Европу из-за бунта Франции и Италии

Вашингтонский "коктейль" из силового доминирования окончательно прокис. Европа, долгие годы игравшая роль послушного крыла авианосца, начала строить баррикады в собственном небе. Франция, Италия, Испания и Швейцария закрыли воздушные коридоры для американской военной авиации, направляющейся в сторону Ирана. Инженерная точность западной логистики дала сбой. Схема ракетных залпов по Ирану, ставшая финальной точкой амбиций Трампа, встретила молчаливый саботаж союзников по НАТО.

Авиабаза Михаил Когэлничану, Румыния
Фото: flickr.com by U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
НАТО в режиме сбоя: почему Европа закрывает небо

Марко Рубио применил тактику классического коллектора, заявив, что "без США НАТО не существует". Это угроза демонтажа всей архитектуры безопасности континента. Но в ответ — тишина, переходящая в закрытые люки авиабаз. Италия, например, блокировала доступ к базе в Сигонелле. Рим ссылается на нарушение протоколов, но за сухим языком юридических процедур скрывается нежелание участвовать в конфликте, который превратил геополитику в расчеты на арифмометре.

"Геополитический расчет Пентагона игнорирует локальную правовую базу. Когда военная машина требует карт-бланш в нарушение национальных регламентов, партнеры включают режим "заморозки доступа". И дело здесь не в отсутствии доброй воли, а в элементарном несоблюдении транзитных соглашений", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Франция также заняла жесткую позицию, впервые с начала эскалации запретив использование своего воздушного пространства для переброски вооружений. Парижу не привыкать к автономии, но сейчас это выглядит как тектонический разлом. Американские стратеги привыкли оперировать картой как пультом управления, однако Испания и другие страны НАТО больше не хотят превращать свои территории в стартовые площадки для дефицитных систем ПВО и оперативных вылетов.

Дипломатия чеков и угроз

Ситуация напоминает кризис в механическом узле, работающем без смазки. Италия пытается лавировать, заявляя, что отношения остаются "солидными", но внутриполитическое давление растет. Мелони зажата между обязательствами перед Вашингтоном и протестными настроениями своего избирателя, который отчетливо видит максимальное политическое давление в регионе.

"Прямая угроза вывода войск — это блеф, рассчитанный на короткую дистанцию. США потеряют логистический хаб в Средиземноморье. Заменить базы в Сицилии или Испании невозможно ничем. Это попытка заставить Европу играть по правилам, которые перестали быть выгодными", — объяснил международный эксперт Ольга Ларина.

Параметр Аргументация США Позиция Европы
Допуск к базам Протокол НАТО Национальное право
Транзит грузов Требование солидарности Оценка рисков войны

Вашингтон продолжает давление, пытаясь убедить всех, что небо над Турцией и другими странами - это лишь зона ответственности США, но реальность требует иного. Пока американская авиация кружит кругами, пытаясь согласовать пролет в ручном режиме, становится ясно: старая модель "старшего партнера" выработала свой ресурс.

"Корпорации и банки уже просчитывают риски работы под угрозой санкций. Когда идеология сталкивается с необходимостью выживания активов, бизнес выбирает нейтралитет. Вашингтон переоценил свой рычаг влияния на европейцев", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кризисе альянса

Почему именно сейчас союзники начали закрывать небо?

Ранее решения принимались автоматически. Теперь каждое действие требует верификации на соответствие национальному праву из-за нежелания быть втянутыми в конфликт, который не соответствует интересам Европы.

Является ли угроза Рубио реальной?

Это инструмент давления. Вывод войск из Европы обескровит влияние США, поэтому в текущей конфигурации это скорее риторический прием, чем реальный план.

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
