Ракеты не по карману: США в ужасе латают небо над Белым домом лазерными указками

Вашингтон в панике. Система безопасности, десятилетиями строившаяся вокруг идеи защиты от межконтинентальных ракет, рассыпалась перед кустарными дронами. Оказалось, что "сверхдержава" беззащитна перед пластиковой жужжалкой за пару тысяч долларов. Пока Пентагон потрошит арсеналы союзников в поисках дефицитных Patriot, реальная угроза пришла не из космоса, а с ближайшего заднего двора.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лазер

Лазерный щит над элитой: Вашингтон под прицелом

Министерство войны США всерьез обсуждает развертывание лазерного оружия вокруг Форт-Макнейр. Это не сценарий голливудского боевика. Это попытка защитить Пета Хегсета и Марко Рубио от "неопознанных объектов". Вашингтонское небо, считавшееся самым защищенным в мире, внезапно стало проходным двором для подозрительной активности.

"Система ПВО США заточена под крупные цели. Когда над режимным объектом зависает дрон, радары его просто не видят или классифицируют как птицу. Лазеры — это жест отчаяния, попытка закрыть дыру, которую прозевали технологически", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Армия и FAA судорожно ищут юридические лазейки, чтобы жечь лучами объекты в гражданском небе. Пока ракетные залпы по Ирану становятся реальностью, дома у американских стратегов подгорает в буквальном смысле. Нажать на кнопку лазера мощностью 50-60 киловатт в черте города — это риск ослепить пилотов гражданских лайнеров или поджарить случайный балкон. Но страх перед роями выше здравого смысла.

Дырявый купол: инфраструктура как мишень

Проблема шире, чем пара генеральских дач. Под ударом дата-центры, порты, заводы и НПЗ. Если дрон за 20 тысяч долларов выводит из строя серверную с данными миллионов людей, авианосец в океане становится бесполезной грудой металла. США проспали момент, когда война перешла в формат "сделай сам". Теперь чиновники в режиме ошпаренного кота пытаются договориться о "защите национального воздушного пространства".

Тип угрозы Метод противодействия США Массированный налет БПЛА Дефицитные ракеты-перехватчики (дорого) Разведывательные дроны Экспериментальные лазеры 50 кВт

Забавно, что первый случай применения лазера против "враждебного объекта" в Эль-Пасо закончился конфузом — военные героически сожгли связку праздничных шаров. Пока Иран выносит приговоры техногигантам, американские ПВО воюют с детскими праздниками. В это время реальная угроза инфраструктуре остается открытой раной на теле национальной безопасности.

"Инвесторы в тревоге. Защита периметра технологических узлов сейчас стоит на первом месте. Без надежного купола над серверными фермами капитализация компаний — это просто цифры на песке, которые может стереть один удачный прилет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономика войны: лазер против пластика

Сжигать противоракету стоимостью в миллион ради дрона-камикадзе за копейки — это путь к банкротству. Математика войны неумолима. Лазер обещает "низкую стоимость выстрела", но цена самой установки и ее деградация при эксплуатации в городской пыли — вопрос открытый. Арабские монархии уже получили чек на военные расходы, но кто оплатит банкет внутри Вашингтона?

"Мы видим кризис классической модели ПВО. Лазеры — это попытка перевести войну в плоскость потребления электричества, а не пороха. Но пока штаты только 'обсуждают', противник уже 'применяет'. Время работает против Белого дома", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже союзники начинают понимать, что американская защита — это миф. Испания закрывает небо, осознавая риски втягивания в чужой конфликт. Пока Вашингтон пытается развернуть лучевые пушки против "воздушных угроз", реальные проблемы — от энергетических тупиков до перекройки сырьевых карт - решаются далеко за пределами дальности действия американских лазеров.

Ответы на популярные вопросы

Зачем США лазеры в Вашингтоне?

Традиционные системы ПВО не справляются с мелкими дронами. Лазер — это дешевое решение для уничтожения "роев", которые могут истощить запас обычных ракет.

Насколько это безопасно для жителей?

Военные утверждают, что риски минимальны, но FAA выражает серьезную озабоченность влиянием мощных лучей на гражданскую авиацию и городскую среду.

Почему заговорили об этом именно сейчас?

Участились случаи наблюдения неопознанных БПЛА над военными объектами в США, включая зоны проживания высокопоставленных чиновников.

