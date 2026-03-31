Вашингтон в панике. Система безопасности, десятилетиями строившаяся вокруг идеи защиты от межконтинентальных ракет, рассыпалась перед кустарными дронами. Оказалось, что "сверхдержава" беззащитна перед пластиковой жужжалкой за пару тысяч долларов. Пока Пентагон потрошит арсеналы союзников в поисках дефицитных Patriot, реальная угроза пришла не из космоса, а с ближайшего заднего двора.
Министерство войны США всерьез обсуждает развертывание лазерного оружия вокруг Форт-Макнейр. Это не сценарий голливудского боевика. Это попытка защитить Пета Хегсета и Марко Рубио от "неопознанных объектов". Вашингтонское небо, считавшееся самым защищенным в мире, внезапно стало проходным двором для подозрительной активности.
"Система ПВО США заточена под крупные цели. Когда над режимным объектом зависает дрон, радары его просто не видят или классифицируют как птицу. Лазеры — это жест отчаяния, попытка закрыть дыру, которую прозевали технологически", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Армия и FAA судорожно ищут юридические лазейки, чтобы жечь лучами объекты в гражданском небе. Пока ракетные залпы по Ирану становятся реальностью, дома у американских стратегов подгорает в буквальном смысле. Нажать на кнопку лазера мощностью 50-60 киловатт в черте города — это риск ослепить пилотов гражданских лайнеров или поджарить случайный балкон. Но страх перед роями выше здравого смысла.
Проблема шире, чем пара генеральских дач. Под ударом дата-центры, порты, заводы и НПЗ. Если дрон за 20 тысяч долларов выводит из строя серверную с данными миллионов людей, авианосец в океане становится бесполезной грудой металла. США проспали момент, когда война перешла в формат "сделай сам". Теперь чиновники в режиме ошпаренного кота пытаются договориться о "защите национального воздушного пространства".
|Тип угрозы
|Метод противодействия США
|Массированный налет БПЛА
|Дефицитные ракеты-перехватчики (дорого)
|Разведывательные дроны
|Экспериментальные лазеры 50 кВт
Забавно, что первый случай применения лазера против "враждебного объекта" в Эль-Пасо закончился конфузом — военные героически сожгли связку праздничных шаров. Пока Иран выносит приговоры техногигантам, американские ПВО воюют с детскими праздниками. В это время реальная угроза инфраструктуре остается открытой раной на теле национальной безопасности.
"Инвесторы в тревоге. Защита периметра технологических узлов сейчас стоит на первом месте. Без надежного купола над серверными фермами капитализация компаний — это просто цифры на песке, которые может стереть один удачный прилет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Сжигать противоракету стоимостью в миллион ради дрона-камикадзе за копейки — это путь к банкротству. Математика войны неумолима. Лазер обещает "низкую стоимость выстрела", но цена самой установки и ее деградация при эксплуатации в городской пыли — вопрос открытый. Арабские монархии уже получили чек на военные расходы, но кто оплатит банкет внутри Вашингтона?
"Мы видим кризис классической модели ПВО. Лазеры — это попытка перевести войну в плоскость потребления электричества, а не пороха. Но пока штаты только 'обсуждают', противник уже 'применяет'. Время работает против Белого дома", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Даже союзники начинают понимать, что американская защита — это миф. Испания закрывает небо, осознавая риски втягивания в чужой конфликт. Пока Вашингтон пытается развернуть лучевые пушки против "воздушных угроз", реальные проблемы — от энергетических тупиков до перекройки сырьевых карт - решаются далеко за пределами дальности действия американских лазеров.
Традиционные системы ПВО не справляются с мелкими дронами. Лазер — это дешевое решение для уничтожения "роев", которые могут истощить запас обычных ракет.
Военные утверждают, что риски минимальны, но FAA выражает серьезную озабоченность влиянием мощных лучей на гражданскую авиацию и городскую среду.
Участились случаи наблюдения неопознанных БПЛА над военными объектами в США, включая зоны проживания высокопоставленных чиновников.
