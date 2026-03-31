Мираж американской неуязвимости на Ближнем Востоке окончательно растворился в пустынном мареве. Корпус стражей исламской революции (КСИР) перешел от предупреждений к хирургическим действиям. Пока Вашингтон пытается превратить геополитику в расчеты коллектора, требуя от арабских монархий оплаты военных счетов, Тегеран демонстрирует возможности своего ВПК. Удар по базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии — это не просто пуск ракет, это демонстрация новой реальности, где небо больше не принадлежит Пентагону.
Пресс-служба КСИР опубликовала отчет, который вряд ли захотят обсуждать на брифинге в Лэнгли. Военно-воздушные силы элитного подразделения провели комбинированную атаку. В связке работали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Цель — база Эль-Хардж. Иранская гостелерадиокомпания сообщает цифры, которые вызывают шок у западных штабистов: в результате атаки не менее 200 военнослужащих США были убиты или ранены. Удар пришелся по самому ценному ресурсу — профессиональным кадрам.
"В КСИР уточнили, что среди пострадавших — преимущественно летчики американских истребителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Иран наносит удар именно по тем, кто обеспечивает превосходство в воздухе. Подготовить пилота истребителя — это годы тренировок и миллионы долларов. Железки можно заменить, людей — нет. На фоне того, как ракетные залпы по Ирану стали частью стратегии Трампа, Тегеран показал, что готов играть на повышение ставок. Теперь каждый американский объект в регионе превращается в мишень с заранее известными координатами.
Ситуация для США осложняется трещинами внутри самого НАТО. Пока Белый дом рисует карты наступления, союзники начинают сомневаться в целесообразности поддержки этой авантюры. Яркий пример — действия Мадрида. Когда Испания внезапно закрыла небо для авиации США, логистика Пентагона посыпалась. Перебрасывать подкрепления и эвакуировать раненых из Эль-Хардж становится технически сложнее. География начинает работать против гегемона.
|Параметр
|Последствия удара (КСИР)
|Потери личного состава
|До 200 человек (убитые и раненые)
|Основная категория пострадавших
|Летчики истребительной авиации
|Тип операции
|Совместная атака (БПЛА + ракеты)
"Технологическое превосходство США буксует. Когда нефтяные доходы превращаются в медяки из пустынь, а базы становятся уязвимыми, инвесторы начинают нервничать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Главный вопрос дня: где хваленые системы защиты? Оказалось, что Вашингтон буквально потрошит арсеналы союзников ради попыток закрыть дыры в своей обороне. Нехватка зенитных ракет стала хронической болезнью. Когда иранская ракета прошивает защиту, это не технический сбой. Это системный дефицит. Американские ВПК просто не успевают штамповать противоракеты с той скоростью, с которой КСИР выпускает свои беспилотники.
Параллельно Тегеран наводит порядок в информационном пространстве. Пока иранская ракета встречается с ПВО в небе над соседями, внутри страны спецслужбы работают по западным агентам влияния. В списке неугодных оказались компании, чьи технологии помогают Пентагону. Иран фактически вынес смертный приговор 18 техногигантам США, обвинив их в военном шпионаже. Это комплексная война: от физического уничтожения баз до цифровой блокады.
"Удары по таким объектам, как Эль-Хардж, показывают, что концепция дистанционной войны больше не защищает личный состав США. Придется отвечать по-настоящему", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Резюме простое. Эпоха, когда США могли безнаказанно диктовать условия, оставаясь в безопасности на своих базах, закончилась. Иран доказал: любая агрессия получит симметричный и крайне болезненный ответ. Пока Вашингтон ищет дефицитные системы ПВО, его солдаты на Ближнем Востоке продолжают оставаться заложниками амбиций Белого дома.
Летный состав — элита вооруженных сил. Уничтожение инфраструктуры можно компенсировать, но потеря 200 специалистов, включая пилотов, критически снижает боеспособность авиагруппировки США в регионе на месяцы вперед.
Рынок всегда реагирует на нестабильность в Саудовской Аравии. Однако Россия уже активно перекрывает экспортные потоки для оппонентов, перекраивая карту поставок, что делает западные санкции менее эффективными.
Да, запрет на использование неба Испанией создает "пробку" в трансатлантической логистике США. Это заставляет американские самолеты летать длинными маршрутами, сжигая лишнее топливо и время.
Мировая энергетическая карта стремительно перекраивается, пока Москва жестко реагирует на попытки навязать искусственные ограничения на торговлю.