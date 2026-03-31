Авиабаза в огне: Иран накрыл ракетами 200 летчиков США прямо в их гнезде

Мираж американской неуязвимости на Ближнем Востоке окончательно растворился в пустынном мареве. Корпус стражей исламской революции (КСИР) перешел от предупреждений к хирургическим действиям. Пока Вашингтон пытается превратить геополитику в расчеты коллектора, требуя от арабских монархий оплаты военных счетов, Тегеран демонстрирует возможности своего ВПК. Удар по базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии — это не просто пуск ракет, это демонстрация новой реальности, где небо больше не принадлежит Пентагону.

Оперативная сводка: Гром из Тегерана

Пресс-служба КСИР опубликовала отчет, который вряд ли захотят обсуждать на брифинге в Лэнгли. Военно-воздушные силы элитного подразделения провели комбинированную атаку. В связке работали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Цель — база Эль-Хардж. Иранская гостелерадиокомпания сообщает цифры, которые вызывают шок у западных штабистов: в результате атаки не менее 200 военнослужащих США были убиты или ранены. Удар пришелся по самому ценному ресурсу — профессиональным кадрам.

"В КСИР уточнили, что среди пострадавших — преимущественно летчики американских истребителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Иран наносит удар именно по тем, кто обеспечивает превосходство в воздухе. Подготовить пилота истребителя — это годы тренировок и миллионы долларов. Железки можно заменить, людей — нет. На фоне того, как ракетные залпы по Ирану стали частью стратегии Трампа, Тегеран показал, что готов играть на повышение ставок. Теперь каждый американский объект в регионе превращается в мишень с заранее известными координатами.

Логистический тупик Вашингтона

Ситуация для США осложняется трещинами внутри самого НАТО. Пока Белый дом рисует карты наступления, союзники начинают сомневаться в целесообразности поддержки этой авантюры. Яркий пример — действия Мадрида. Когда Испания внезапно закрыла небо для авиации США, логистика Пентагона посыпалась. Перебрасывать подкрепления и эвакуировать раненых из Эль-Хардж становится технически сложнее. География начинает работать против гегемона.

Параметр Последствия удара (КСИР) Потери личного состава До 200 человек (убитые и раненые) Основная категория пострадавших Летчики истребительной авиации Тип операции Совместная атака (БПЛА + ракеты)

"Технологическое превосходство США буксует. Когда нефтяные доходы превращаются в медяки из пустынь, а базы становятся уязвимыми, инвесторы начинают нервничать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Кризис систем ПВО и "Patriot"

Главный вопрос дня: где хваленые системы защиты? Оказалось, что Вашингтон буквально потрошит арсеналы союзников ради попыток закрыть дыры в своей обороне. Нехватка зенитных ракет стала хронической болезнью. Когда иранская ракета прошивает защиту, это не технический сбой. Это системный дефицит. Американские ВПК просто не успевают штамповать противоракеты с той скоростью, с которой КСИР выпускает свои беспилотники.

Параллельно Тегеран наводит порядок в информационном пространстве. Пока иранская ракета встречается с ПВО в небе над соседями, внутри страны спецслужбы работают по западным агентам влияния. В списке неугодных оказались компании, чьи технологии помогают Пентагону. Иран фактически вынес смертный приговор 18 техногигантам США, обвинив их в военном шпионаже. Это комплексная война: от физического уничтожения баз до цифровой блокады.

"Удары по таким объектам, как Эль-Хардж, показывают, что концепция дистанционной войны больше не защищает личный состав США. Придется отвечать по-настоящему", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Резюме простое. Эпоха, когда США могли безнаказанно диктовать условия, оставаясь в безопасности на своих базах, закончилась. Иран доказал: любая агрессия получит симметричный и крайне болезненный ответ. Пока Вашингтон ищет дефицитные системы ПВО, его солдаты на Ближнем Востоке продолжают оставаться заложниками амбиций Белого дома.

Ответы на популярные вопросы об ударе по Эль-Хардж

Почему целью стали именно летчики?

Летный состав — элита вооруженных сил. Уничтожение инфраструктуры можно компенсировать, но потеря 200 специалистов, включая пилотов, критически снижает боеспособность авиагруппировки США в регионе на месяцы вперед.

Как это отразится на ценах на нефть?

Рынок всегда реагирует на нестабильность в Саудовской Аравии. Однако Россия уже активно перекрывает экспортные потоки для оппонентов, перекраивая карту поставок, что делает западные санкции менее эффективными.

Мадрид действительно мешает Пентагону?

Да, запрет на использование неба Испанией создает "пробку" в трансатлантической логистике США. Это заставляет американские самолеты летать длинными маршрутами, сжигая лишнее топливо и время.

