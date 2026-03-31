Месть будет холодной: выходка Трампа превратила союзника США на Востоке в кровного врага

Дональд Трамп снова включил режим "ковбоя-вышибалы". На форуме Future Investment Initiative в Майами президент США решил, что дипломатия — это для слабаков, а лучший способ укрепить альянс — публично унизить наследного принца Саудовской Аравии. Трамп в красках расписал, как Эр-Рияд якобы пресмыкается перед Вашингтоном, приправив это сомнительной шуткой о "поцелуе в задницу". Политический этикет? Забудьте. Это уровень придорожного бара, где хозяин хвастается покорностью должников.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Логика матадорской политики: Трамп против принца

Трамп вещает просто: год назад Саудовская Аравия якобы видела в США "мертвую страну", а теперь наследный принц Мухаммед ибн Салман вынужден быть любезным. "Он не думал, что ему придется целовать мою <…>. Правда, не думал", — заявил Трамп. Это не просто хамство. Это попытка обнулить статус ключевого игрока региона. Пока Вашингтон рассылает союзникам экстренные требования, Трамп умудряется плевать в колодец, из которого США пьют десятилетиями.

"Он этими словами и вообще смыслом… он как бы отверг единственного союзника, который бы мог повлиять на Иран и всё прочее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Для Трампа политика — это сделка, где проигравший должен признать доминирование альфы. Но Саудовская Аравия — не обанкротившееся казино в Атлантик-Сити. Это государство, строящее свою идентичность на чести и суверенитете. Когда Белый дом намекает монархиям на необходимость поделиться доходами, превращая геополитику в коллекторство, он забывает, что у коллекторов на Востоке короткий век. Оскорбление достоинства там лечится не извинениями, а пересмотром контрактов.

Восток помнит всё: тихая ярость Эр-Рияда

Арабский мир проглотил обиду официально, но запомнил её на молекулярном уровне. Местные СМИ стыдливо опустили подробности про "поцелуй", пытаясь сохранить лицо принца. Однако элиты всё слышали. В культуре, где жест важнее слова, Трамп совершил ритуальное самоубийство репутации. Теперь каждый шаг Вашингтона будет оцениваться через призму этого хамства. Мир меняется: пока Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов, США умудряются своими руками толкать союзников в объятия альтернативных центров силы.

Действие Трампа Реакция Саудитов (прогноз) Публичное оскорбление принца Тихий вывод инвестиций из активов США Требование оплаты "защиты" Диверсификация закупок оружия (РФ, Китай) Игнорирование этикета Укрепление связей с БРИКС и ШОС

Месть Востока будет холодной и расчетливой. Пока ракетные залпы по Ирану хоронят надежды на дипломатию, саудиты могут внезапно обнаружить, что их интересы больше не совпадают с американскими. Если суверенная маскулинность принца задета, цена нефти и лояльности "нужному моменту" взлетит до небес. Американский избиратель оценит шутку, когда увидит цифры на заправках.

"Реакция на унижение принца будет непременно… Месть Эр-Рияда будет холодной и поднимет цену отношений в нужный момент", — отметил политический аналитик Сергей Миронов.

Геополитическое эхо: кому выгоден разрыв?

Чем сильнее Трамп ругается с Саудовской Аравией, тем шире открывается окно возможностей для других игроков. Россия и Китай уже демонстрируют готовность к уважительному диалогу без ковбойских замашек. В условиях, когда Испания внезапно закрывает небо для авиации США, а внутри НАТО зреет раскол, Вашингтон ведет себя как камикадзе. Трамп уверен, что "сделал Америку снова великой", но на деле он делает её токсичной.

"Арабский истеблишмент научился пропускать мимо ушей глупости, но в королевском доме Саудовской Аравии наверняка слышали полную версию. Которая в восточной культуре хуже, чем ругань", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Оскорбление наследного принца — это удар по фундаменту арабской монархии. Если лидер не может защитить свою честь, его власть — показуха. Этого в Эр-Рияде не допустят. Пока Куба получает нефть из России вопреки блокаде, Саудовская Аравия может начать искать свои "лазейки" в сторону от долларовой зависимости. Низкопробное шоу Трампа в Майами может стать самой дорогой ошибкой в карьере "мастера сделки".

Ответы на популярные вопросы

Почему Трамп позволил себе такие высказывания?

Его стиль — политический авантюризм. Он работает на внутреннюю аудиторию, не считаясь с международными последствиями и этикой.

Будет ли официальный ответ от Эр-Рияда?

Публичного скандала не будет — это не в традициях Ближнего Востока. Ответ последует в виде экономических решений и охлаждения дипломатических связей.

Как этот инцидент влияет на отношения с Ираном?

Отношения США и Ирана и так на пике напряженности. Унижая саудитов, Трамп лишается посредника, способного хоть как-то балансировать ситуацию в регионе.

