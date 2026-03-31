Секретный сценарий Трампа: блокада Ормуза падет сама собой, но есть один нюанс

Дональд Трамп снова включил режим "великого комбинатора". В интервью New York Post он выдал базу: Ормузский пролив — этот главный кран мировой бензоколонки — откроется "автоматически". Без лишних протоколов. Без долгих танцев в ООН. Просто потому, что Белый дом так решил.

Ормузский пролив

"Что ж, я думаю, что он откроется автоматически", — заявил Трамп.

Фраза, от которой в офисах логистических гигантов наверняка дернулся глаз. Но для Трампа всё выглядит как расчет в супермаркете: товар оплачен, дверь должна разблокироваться.

Логика кассира: почему Трамп верит в "автоматику"

Трамп уверен: у Тегерана "не осталось сил". Он видит регион как выжженное поле, где сопротивление — это вопрос времени. Однако политическое давление внутри Ирана показывает обратное: система мобилизуется, а сторонники жесткого курса лишь укрепляют позиции. Пролив — это не просто вода. Это удавка. И метафора "автомата" здесь едва ли уместна, если учитывать, что ракетные залпы по Ирану не привели к мгновенной капитуляции.

"Это типичный популизм в обертке стратегии. Пролив нельзя открыть щелчком тумблера, если береговая линия остается под контролем суверенного государства с мощным ПВО", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для Вашингтона сейчас критически важно показать союзникам, что ситуация под контролем. Пока Трамп обещает "автоматику", США лихорадочно потрошат арсеналы союзников в поисках дефицитных систем Patriot. Защищать объекты от иранских ракет становится всё дороже, а логика "пусть страны, которые используют пролив, пойдут и откроют его" звучит как классический аутсорсинг войны.

Сила Ирана: блеф Вашингтона или реальное истощение?

Трамп прямо говорит: "И пусть страны, которые используют пролив, пойдут и откроют его". По факту, он выставил чек арабским монархиям за безопасность, которую раньше Америка обеспечивала условно бесплатно. Но Тегеран — орешек покрепче, чем кажется из Овального кабинета. Иранская сторона уже обозначила рамки, вынося смертный приговор американским техногигантам, чьи разработки помогают Пентагону.

Аргумент Трампа Реальность региона У Ирана "не осталось сил" КСИР сохраняет полный контроль над береговой обороной Пролив откроется "автоматически" Для разблокировки нужны сложнейшие морские операции

"На рынке нефтепродуктов любое слово о блокировке пролива вызывает шок. Уверенность Трампа в 'автомате' не подкреплена логистическими расчетами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Система безопасности США в регионе начинает давать сбои не только из-за Ирана. Например, внезапно Испания закрыла небо для американской авиации, что серьезно бьет по мобильности сил в случае обострения. Конфликт перестает быть чисто ближневосточным, он расползается по Европе, где даже украинская повестка теряет вес на фоне возможной большой войны за нефть.

Кто на самом деле будет крутить вентиль

Мир адаптируется к шторму. Пока Трамп угрожает и требует оплаты счетов, другие игроки выстраивают новые маршруты. Даже в условиях санкций Куба получает нефть, демонстрируя, что блокадные механизмы имеют дыры. Энергетическая карта мира меняется: Москва и ее партнеры перекрывают экспортные потоки для оппонентов, вводя свои правила игры.

"Геополитика Ближнего Востока — это сталь и бетон. Слова президента США — это политический инструмент, а не физический закон", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп искренне верит, что Пролив — это заслонка в старой раковине. Ткнул пальцем — и вода ушла. Но реальность больше похожа на перехват баллистических ракет над Средиземноморьем: дорого, опасно и непредсказуемо. "Автоматика" может сработать только в одном случае — если оппонент решит, что цена сопротивления выше, чем выгода от блокады. Пока Иран такого решения не принял.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему Трамп считает, что пролив откроется сам?

Он полагается на концепцию максимального давления, считая, что экономический и военный ресурс Ирана исчерпан, и Тегеран будет вынужден пойти на уступки без боевых действий.

Могут ли союзники США сами разблокировать путь?

Теоретически да, но на практике это требует огромных затрат на морской конвой и разминирование, что Трамп и предлагает переложить на плечи импортеров нефти.

Какова роль Ирана в этом процессе?

Иран контролирует территориальные воды и ключевые высоты, что позволяет ему диктовать условия прохода судов, используя геополитическое положение как главный рычаг давления.

Читайте также