Секретный сценарий Трампа: блокада Ормуза падет сама собой, но есть один нюанс

Дональд Трамп снова включил режим "великого комбинатора". В интервью New York Post он выдал базу: Ормузский пролив — этот главный кран мировой бензоколонки — откроется "автоматически". Без лишних протоколов. Без долгих танцев в ООН. Просто потому, что Белый дом так решил.
"Что ж, я думаю, что он откроется автоматически", — заявил Трамп.
Фраза, от которой в офисах логистических гигантов наверняка дернулся глаз. Но для Трампа всё выглядит как расчет в супермаркете: товар оплачен, дверь должна разблокироваться.
Трамп уверен: у Тегерана "не осталось сил". Он видит регион как выжженное поле, где сопротивление — это вопрос времени. Однако политическое давление внутри Ирана показывает обратное: система мобилизуется, а сторонники жесткого курса лишь укрепляют позиции. Пролив — это не просто вода. Это удавка. И метафора "автомата" здесь едва ли уместна, если учитывать, что ракетные залпы по Ирану не привели к мгновенной капитуляции.
"Это типичный популизм в обертке стратегии. Пролив нельзя открыть щелчком тумблера, если береговая линия остается под контролем суверенного государства с мощным ПВО", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Для Вашингтона сейчас критически важно показать союзникам, что ситуация под контролем. Пока Трамп обещает "автоматику", США лихорадочно потрошат арсеналы союзников в поисках дефицитных систем Patriot. Защищать объекты от иранских ракет становится всё дороже, а логика "пусть страны, которые используют пролив, пойдут и откроют его" звучит как классический аутсорсинг войны.
Трамп прямо говорит: "И пусть страны, которые используют пролив, пойдут и откроют его". По факту, он выставил чек арабским монархиям за безопасность, которую раньше Америка обеспечивала условно бесплатно. Но Тегеран — орешек покрепче, чем кажется из Овального кабинета. Иранская сторона уже обозначила рамки, вынося смертный приговор американским техногигантам, чьи разработки помогают Пентагону.
|Аргумент Трампа
|Реальность региона
|У Ирана "не осталось сил"
|КСИР сохраняет полный контроль над береговой обороной
|Пролив откроется "автоматически"
|Для разблокировки нужны сложнейшие морские операции
"На рынке нефтепродуктов любое слово о блокировке пролива вызывает шок. Уверенность Трампа в 'автомате' не подкреплена логистическими расчетами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Система безопасности США в регионе начинает давать сбои не только из-за Ирана. Например, внезапно Испания закрыла небо для американской авиации, что серьезно бьет по мобильности сил в случае обострения. Конфликт перестает быть чисто ближневосточным, он расползается по Европе, где даже украинская повестка теряет вес на фоне возможной большой войны за нефть.
Мир адаптируется к шторму. Пока Трамп угрожает и требует оплаты счетов, другие игроки выстраивают новые маршруты. Даже в условиях санкций Куба получает нефть, демонстрируя, что блокадные механизмы имеют дыры. Энергетическая карта мира меняется: Москва и ее партнеры перекрывают экспортные потоки для оппонентов, вводя свои правила игры.
"Геополитика Ближнего Востока — это сталь и бетон. Слова президента США — это политический инструмент, а не физический закон", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Трамп искренне верит, что Пролив — это заслонка в старой раковине. Ткнул пальцем — и вода ушла. Но реальность больше похожа на перехват баллистических ракет над Средиземноморьем: дорого, опасно и непредсказуемо. "Автоматика" может сработать только в одном случае — если оппонент решит, что цена сопротивления выше, чем выгода от блокады. Пока Иран такого решения не принял.
Он полагается на концепцию максимального давления, считая, что экономический и военный ресурс Ирана исчерпан, и Тегеран будет вынужден пойти на уступки без боевых действий.
Теоретически да, но на практике это требует огромных затрат на морской конвой и разминирование, что Трамп и предлагает переложить на плечи импортеров нефти.
Иран контролирует территориальные воды и ключевые высоты, что позволяет ему диктовать условия прохода судов, используя геополитическое положение как главный рычаг давления.
