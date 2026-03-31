Виктор Дементьев

Маски сброшены: запрещенный фильм Карлсона вскрыл гнойник коррупции Нетаньяху

Демократия — это когда вы выбираете волка, чтобы он охранял овец, а потом удивляетесь, почему в загоне пахнет жареным мясом. Биньямин Нетаньяху, человек, который дольше всех в истории Израиля удерживает кресло премьера, внезапно оказался в объективе, который не отретушируешь.

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху
Такер Карлсон и документалист-тяжеловес Алекс Гибни представили "The Bibi Files" — фильм, ставший политической фугасной миной. Это не просто кино. Это тысяча часов видеодопросов, которые израильская полиция бережно копила с 2016 по 2018 год, пока система не дала течь.

Индустрия подарков: как монетизировать власть

Представьте себе конвейер. С одной стороны заходят миллионеры, с другой — выезжают ящики с сигарами, бутылки элитного розового шампанского и ювелирные украшения. Нир Хефец, бывший доверенный помощник Нетаньяху, на записях допросов буквально разводит руками. "Была целая индустрия дорогостоящих подарков, которую вы даже не можете себе представить", — сообщил Хефец. Это не просто коррупция. Это образ жизни, где государство превращается в личный кошелек. Пока ракетные залпы по Ирану становятся реальностью, выясняется, что лидер страны годами был занят коллекционированием подношений от "правильных людей".

"Это бред. Так сделки не закрываются. Если чиновник такого ранга систематически принимает подарки, это уже не дипломатия, а банальный магарыч в особо крупных размерах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Следователи методично "потрошили" окружение премьера. Гибни получил записи, где Биби сидит в кресле допрашиваемого. Он не кается. Он нападает. Вопросы полицейских он называет "бредовыми", само следствие — "абсурдным" и "безумным". Это классическая защита политика, пойманного за руку в банке с печеньем: обвинить саму банку в нелегальном существовании. Пока Трамп высылает арабам чек на расходы, Нетаньяху пытается обнулить собственные уголовные дела, ссылаясь на заговор элит.

Цензура как признак качества

Фильм запрещен в Израиле. Американские мейнстрим-медиа сделали вид, что его не существует. Почему? Потому что правда — это товар, на который не всегда есть госзаказ. Алекс Гибни прямо заявляет: "Эти записи проливают свет на характер Нетаньяху беспрецедентным и экстраординарным образом. Они являются убедительным доказательством его продажности и коррумпированности, а также того, как это привело нас к нынешнему положению дел". В то время как Испания внезапно закрывает небо для США, сам "золотой стандарт" демократии на Ближнем Востоке демонстрирует признаки глубокой системной гнили.

Объект допроса Суть обвинения
Биньямин Нетаньяху Взяточничество, мошенничество и обман доверия
Окружение (Хефец и др.) Организация схемы "подарки в обмен на лоббизм"

В фильме показаны не только допросы премьера. Там его семья, друзья, соратники. Картинка из жизни "ближневосточного короля", который привык, что закон — это то, что он пишет на салфетке во время обеда. Но реальность кусается. Дипломатические маневры на фоне передачи систем Patriot не могут скрыть факт: лидер страны находится под судом. Это влияет на каждое его решение, на каждую военную операцию.

"Внутренние расколы всегда ослабляют позиции на внешней арене. Когда лидер борется за личную свободу, государственные интересы уходят на второй план", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Крах иллюзий и реальность за решеткой

Мировая премьера состоялась 14 ноября 2024 года в Нью-Йорке. Пока Куба получает нефть из России, пытаясь выжить под санкциями, израильский премьер пытается выжить под тяжестью улик. Гибни утверждает, что коррумпированность лидера напрямую привела регион к нынешнему кризису. Если у штурвала человек, чей горизонт планирования ограничен датой следующего заседания суда, корабль неизбежно налетит на рифы. Политическое давление внутри Ирана - это одно, но когда "единственная демократия" региона трещит по швам от видеодопросов — это совсем другой уровень игры.

"Коррупционные риски в высших эшелонах власти — это всегда вопрос национальной безопасности. Если записи подлинные, это приговор системе комплаенса государства", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В итоге мы имеем гремучую смесь: тысячи часов видео, запреты на показ и лидера, который идет ва-банк. Пока визит Каллас в Киев вскрывает усталость Европы, "Файлы Биби" вскрывают нечто более опасное — полную потерю связи правящей верхушки с реальностью. Нетаньяху может сколько угодно называть это "безумием", но камера, в отличие от политиков, не умеет врать по заказу.

Ответы на популярные вопросы о "Файлах Биби"

Почему фильм запретили в Израиле?

Официальная причина — защита конфиденциальности следствия и опасение влияния на судебный процесс. Реальная — нежелание показывать премьера в роли подозреваемого всей стране.

Откуда взялись записи допросов?

Режиссер Алекс Гибни утверждает, что получил их от анонимного источника в начале 2023 года. Объем материала — более тысячи часов видео.

О чем именно говорят свидетели в фильме?

Основной упор сделан на показания Нира Хефеца о "подарках" и интервью с инсайдерами, которые описывают методы управления Нетаньяху как авторитарные и коррумпированные.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев, эксперт Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Спиртное под гусеницы: в Петропавловске сотни литров паленой водки пустили на переработку
Уфа прокладывает воздушные мосты: столица Башкирии возвращает себе статус хаба Приволжья
Инспекторы в засаде: на Сахалине вскрыли итоги сотен рейдов по нелегальным удочкам и сетям
Симптомы недомогания или желание ласки: как различить подлинное состояние домашних животных
Кошелёк привыкает к новым правилам: траектория цен на товары и услуги начала менять своё направление
Колыма вместо столиц: трое новых медиков приехали лечить северян по целевому набору
Тарифный шторм на пороге: коммуналка в Ульяновске ударит по кошелькам
Замять не вышло: пассажирка поезда Астана – Петропавловск добилась проверки работы КТЖ
Лёд идёт — мосты уходят: Кировская область готовится к резкому повороту весны
Миллионы в землю: во Владивостоке закупают почти четыре тысячи саженцев для модных клумб
Сейчас читают
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Мир. Новости мира
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Мир. Новости мира
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс Андрей Николаев Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты
Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты
Последние материалы
Прощай, свободный проезд: ремонт коллектора изменит жизнь Южно-Сахалинска до самого лета
Маски сброшены: запрещенный фильм Карлсона вскрыл гнойник коррупции Нетаньяху
430 тысяч тонн жизни: в Якутии лед превратили в дорогу для дефицитных ресурсов
Вахта без единого рубля: матросы из Владивостока превратили долг работодателя в дело для суда
Бюджет возвращает долги одной выплатой: новые правила позволяют забрать у государства крупные суммы
Рельсы вместо пробок: двухэтажные поезда Пензы задают новый стандарт путешествий в Поволжье
Шанс для здоровья: пензенцам с хроническими болезнями предлагают путевки в санаторий
Хулиганство с огоньком: двое костромичей чуть не оставили скот без еды ради забавы
Саратов готовит апрельский сюрприз: проезд дорожает сразу на десятках маршрутов
Семь знаков за третьего: Якутия превращает ипотеку в главный стимул для рождаемости
