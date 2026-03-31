Маски сброшены: запрещенный фильм Карлсона вскрыл гнойник коррупции Нетаньяху

Демократия — это когда вы выбираете волка, чтобы он охранял овец, а потом удивляетесь, почему в загоне пахнет жареным мясом. Биньямин Нетаньяху, человек, который дольше всех в истории Израиля удерживает кресло премьера, внезапно оказался в объективе, который не отретушируешь.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Такер Карлсон и документалист-тяжеловес Алекс Гибни представили "The Bibi Files" — фильм, ставший политической фугасной миной. Это не просто кино. Это тысяча часов видеодопросов, которые израильская полиция бережно копила с 2016 по 2018 год, пока система не дала течь.

Индустрия подарков: как монетизировать власть

Представьте себе конвейер. С одной стороны заходят миллионеры, с другой — выезжают ящики с сигарами, бутылки элитного розового шампанского и ювелирные украшения. Нир Хефец, бывший доверенный помощник Нетаньяху, на записях допросов буквально разводит руками. "Была целая индустрия дорогостоящих подарков, которую вы даже не можете себе представить", — сообщил Хефец. Это не просто коррупция. Это образ жизни, где государство превращается в личный кошелек. Пока ракетные залпы по Ирану становятся реальностью, выясняется, что лидер страны годами был занят коллекционированием подношений от "правильных людей".

"Это бред. Так сделки не закрываются. Если чиновник такого ранга систематически принимает подарки, это уже не дипломатия, а банальный магарыч в особо крупных размерах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Следователи методично "потрошили" окружение премьера. Гибни получил записи, где Биби сидит в кресле допрашиваемого. Он не кается. Он нападает. Вопросы полицейских он называет "бредовыми", само следствие — "абсурдным" и "безумным". Это классическая защита политика, пойманного за руку в банке с печеньем: обвинить саму банку в нелегальном существовании. Пока Трамп высылает арабам чек на расходы, Нетаньяху пытается обнулить собственные уголовные дела, ссылаясь на заговор элит.

Цензура как признак качества

Фильм запрещен в Израиле. Американские мейнстрим-медиа сделали вид, что его не существует. Почему? Потому что правда — это товар, на который не всегда есть госзаказ. Алекс Гибни прямо заявляет: "Эти записи проливают свет на характер Нетаньяху беспрецедентным и экстраординарным образом. Они являются убедительным доказательством его продажности и коррумпированности, а также того, как это привело нас к нынешнему положению дел". В то время как Испания внезапно закрывает небо для США, сам "золотой стандарт" демократии на Ближнем Востоке демонстрирует признаки глубокой системной гнили.

Объект допроса Суть обвинения Биньямин Нетаньяху Взяточничество, мошенничество и обман доверия Окружение (Хефец и др.) Организация схемы "подарки в обмен на лоббизм"

В фильме показаны не только допросы премьера. Там его семья, друзья, соратники. Картинка из жизни "ближневосточного короля", который привык, что закон — это то, что он пишет на салфетке во время обеда. Но реальность кусается. Дипломатические маневры на фоне передачи систем Patriot не могут скрыть факт: лидер страны находится под судом. Это влияет на каждое его решение, на каждую военную операцию.

"Внутренние расколы всегда ослабляют позиции на внешней арене. Когда лидер борется за личную свободу, государственные интересы уходят на второй план", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Крах иллюзий и реальность за решеткой

Мировая премьера состоялась 14 ноября 2024 года в Нью-Йорке. Пока Куба получает нефть из России, пытаясь выжить под санкциями, израильский премьер пытается выжить под тяжестью улик. Гибни утверждает, что коррумпированность лидера напрямую привела регион к нынешнему кризису. Если у штурвала человек, чей горизонт планирования ограничен датой следующего заседания суда, корабль неизбежно налетит на рифы. Политическое давление внутри Ирана - это одно, но когда "единственная демократия" региона трещит по швам от видеодопросов — это совсем другой уровень игры.

"Коррупционные риски в высших эшелонах власти — это всегда вопрос национальной безопасности. Если записи подлинные, это приговор системе комплаенса государства", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В итоге мы имеем гремучую смесь: тысячи часов видео, запреты на показ и лидера, который идет ва-банк. Пока визит Каллас в Киев вскрывает усталость Европы, "Файлы Биби" вскрывают нечто более опасное — полную потерю связи правящей верхушки с реальностью. Нетаньяху может сколько угодно называть это "безумием", но камера, в отличие от политиков, не умеет врать по заказу.

Ответы на популярные вопросы о "Файлах Биби"

Почему фильм запретили в Израиле?

Официальная причина — защита конфиденциальности следствия и опасение влияния на судебный процесс. Реальная — нежелание показывать премьера в роли подозреваемого всей стране.

Откуда взялись записи допросов?

Режиссер Алекс Гибни утверждает, что получил их от анонимного источника в начале 2023 года. Объем материала — более тысячи часов видео.

О чем именно говорят свидетели в фильме?

Основной упор сделан на показания Нира Хефеца о "подарках" и интервью с инсайдерами, которые описывают методы управления Нетаньяху как авторитарные и коррумпированные.

