Сверхурочные в аду: Трамп гонит военных поработать над неубиваемым арсеналом Ирана

Вашингтон перешел в режим высокотехнологичного коллектора. Дональд Трамп, чьи методы ведения внешней политики больше напоминают инвентаризацию на проблемном складе, открыто заявил: американская машина еще не закончила "работу" с Ираном. Речь не о дипломатических реверансах, а о жестком силовом подавлении.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Логика давления: Трамп и "наступательные возможности"

В интервью New York Post 47-й президент США был предельно конкретен.

"Нам еще предстоит поработать над тем, чтобы подавить их наступление, какие бы наступательные возможности у них ни оставались", — заявил Трамп.

Для Трампа геополитика — это вопрос прочности металла. Если деталь мешает механизму работать, её нужно зашлифовать или заменить.

"Это не просто риторика, а констатация факта перехода к активной фазе сдерживания. Вашингтон пытается выбить из рук Тегерана любые инструменты влияния на экспортные потоки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

План Вашингтона строится не на пустом месте. Ракетные залпы по Ирану стали логичным завершением старых стратегий Белого дома. Теперь задача — не дать системе восстановиться. Речь идет о подавлении как физической инфраструктуры КСИР, так и технологических цепочек, которые питают ракетную программу страны.

Дефицит ресурсов и союзники на прицеле

Американский прагматизм натолкнулся на пустые склады. Пока Трамп требует результатов, Пентагон судорожно ищет технику. США потрошат арсеналы союзников, вымогая дефицитные комплексы Patriot у стран НАТО. Это уже не партнерство, а принудительный лизинг под давлением обстоятельств.

Параметр Стратегия США Финансирование Требование оплаты расходов от монархий Залива Логистика Переброска сил ПВО из Европы на Ближний Восток Цель Полная нейтрализация ударного потенциала Ирана

Трамп привык выставлять счета. Недавно он прямо выслал арабам чек на военные расходы. Логика проста: если мы защищаем ваши нефтяные вышки от иранских ракет, извольте оплатить "подписку" на безопасность. Те, кто не согласен, рискуют остаться один на один с региональным гигантом.

"Мы видим деградацию классических союзов. Когда Вашингтон требует отдать последнее ПВО, он фактически ставит под удар безопасность самой Европы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Региональный расклад: от турецкого неба до иранских заводов

Конфликт уже вышел за границы Ирана. Небо над Турцией превратилось в тир, где баллистические цели встречаются с противоракетами. Вашингтону приходится работать в условиях, когда даже старые друзья начинают капризничать. Например, Испания внезапно закрыла небо для самолетов США, ломая всю логистику Пентагона.

Иран, в свою очередь, держит удар. Несмотря на внутреннее политическое давление, Тегеран отвечает асимметрично. Судебный вердикт против 18 американских техногигантов — это сигнал, что в цифровой войне пленных не берут. Тегеран четко дает понять: американская инфраструктура уязвима.

"Администрация Трампа недооценивает устойчивость иранской системы. Попытки 'задавить' наступательный потенциал могут привести к тому, что ответный удар будет нанесен в самой неожиданной точке", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мир наблюдает, как Трамп пытается затянуть гайки на нефтяном кране Ближнего Востока. Но пока США ищут ресурсы, другие игроки укрепляют позиции. Россия продолжает перекрывать экспортные потоки для оппонентов, адаптируя свою энергополитику под новые реалии, что лишь усложняет задачу Вашингтону.

Ответы на популярные вопросы о позиции Трампа

Что Трамп имеет в виду под "подавлением наступательных возможностей"?

Это комплекс мер: санкции против экспорта нефти, блокировка поставок комплектующих для ракет и дронов, а также возможные кибератаки на военные объекты КСИР.

Почему союзники США в Европе отказываются помогать?

Многие европейские страны опасаются втягивания в прямое столкновение, которое парализует Ормузский пролив и взвинтит цены на топливо до небес.

Готов ли Иран к переговорам с администрацией Трампа?

Официальный Тегеран заявляет о готовности защищаться, при этом в элитах страны идет борьба между силовиками и дипломатами за право определять внешнюю политику.

