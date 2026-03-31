Израиль переходит к тактике выжженной земли на севере. Министр обороны Исраэль Кац официально подтвердил: камня на камне не останется в ливанских деревнях вдоль границы. Это не просто зачистка. Это демонтаж гражданской инфраструктуры под корень. План прост и жесток: превратить юг Ливана в стерильную зону до самой реки Литани. Речь идет о десятой части всей территории страны, которую собираются "отформатировать" по образцу сектора Газа.
Израильская стратегия больше не предполагает дипломатических реверансов. Кац прямо заявляет: 600 тысяч беженцев не увидят свои дома, пока север Израиля не станет безопасным. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует удерживать контроль над полосой в 30 километров вглубь Ливана. Это не временная мера, а создание полноценного военного заслона против ПТУР и элитных подразделений "Радван". Инженерная логика войны диктует свои правила: если из окна дома может вылететь ракета, дома не должно быть.
"Это бред с точки зрения классического гуманитарного права, но с позиции военной целесообразности — единственный способ купировать угрозу трансграничных рейдов. В Ливане создается мертвая зона, где любой объект становится легитимной целью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация накаляется на фоне того, как ракетные залпы по Ирану и его союзникам становятся обыденностью. Израильтяне утверждают, что "Хезболла" выпустила более 5000 дронов и ракет. В ответ ЦАХАЛ методично уничтожает мосты через Литани, блокируя логистику. Пока Вашингтон потрошит арсеналы союзников в поисках ПВО для защиты своих объектов, Тель-Авив решает вопрос радикально — сокращением жизненного пространства противника.
|Показатель
|Статистика конфликта
|Число перемещенных лиц (Ливан)
|Более 1,2 млн человек
|Территориальные претензии (Израиль)
|Зона до реки Литани (1/10 Ливана)
|Потери среди детей (Ливан)
|124 человека
"Все дома в деревнях вблизи границы будут разрушены в соответствии с моделью, использованной в Рафахе и Бейт-Хануне в Газе", — подчеркнул Исраэль Кац. Это признание ключевое. Израиль больше не пытается играть в "хирургические удары". Вместо этого применяется промышленный снос целых кварталов. Цель — физически устранить возможность скрытного передвижения бойцов "Хезболлы" и складирования оружия в подвалах. Пока небо над Турцией превращается в тир для перехвата баллистики, в самом Ливане ландшафт меняется навсегда.
"Создание зоны отчуждения — это признание неспособности ООН обеспечить выполнение резолюции 1701. Теперь безопасность гарантируется не бумагой, а отсутствием стен на горизонте", — отметил в интервью Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Давление на регион растет. Белый дом намекает монархиям на необходимость оплачивать счета за безопасность, но Израиль действует автономно. Снос жилых массивов — это еще и сигнал союзникам Ирана в регионе. Тегеран уже обозначил жесткие сроки, вынося смертный приговор техногигантам США, но на поле боя у рек Литани и Средиземного моря решается судьба ливанского суверенитета.
Конфликт в Ливане — это не локальная стычка. Это фронт большой войны. В то время как экономика многих стран трещит, а мировая энергетическая карта перекраивается, юг Ливана становится разменной монетой. Израиль нанес "Хезболле" тяжелейшие удары, включая ликвидацию Насраллы, но война продолжается. Группировка, основанная в 1982 году, для Тегерана остается важнейшим активом, который сейчас методично уничтожают вместе с жилым фондом приграничья.
"Мы наблюдаем демонтаж старой системы безопасности на Ближнем Востоке. Израиль сознательно идет на эскалацию, понимая, что половинчатые меры только откладывают неизбежное столкновение", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина в комментарии для Pravda. Ru.
Параллельно с военными действиями идет дипломатическая грызня. Украинская повестка теряет вес, пока внимание мира приковано к ливанской границе. Логистика США тоже буксует: Испания закрыла небо для их авиации, что затрудняет переброску сил в разгар ближневосточного кризиса. Израиль же, не дожидаясь помощи, зачищает плацдарм для своего "нового порядка".
Цель — создание физической буферной зоны, где не будет укрытий для бойцов "Хезболлы", их складов и пусковых установок. Это исключает возможность внезапных атак на израильские города.
Эта река находится в 30 км от границы. Согласно резолюциям ООН, силы "Хезболлы" не должны находиться южнее этой линии. Израиль намерен обеспечить выполнение этого условия военным путем.
Министр обороны Израиля прямо заявил, что возвращение жителей южнее Литани запрещено до тех пор, пока безопасность израильского севера не будет гарантирована на 100%.
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.