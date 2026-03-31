Виктор Дементьев

По стопам Газы: Израиль пустит под бульдозер села Ливана и закроет путь домой беженцам

Израиль переходит к тактике выжженной земли на севере. Министр обороны Исраэль Кац официально подтвердил: камня на камне не останется в ливанских деревнях вдоль границы. Это не просто зачистка. Это демонтаж гражданской инфраструктуры под корень. План прост и жесток: превратить юг Ливана в стерильную зону до самой реки Литани. Речь идет о десятой части всей территории страны, которую собираются "отформатировать" по образцу сектора Газа.

ЦАХАЛ
Фото: www.idf.il by IDF Spokesperson's Unit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЦАХАЛ

Буферная зона: Литани как новый рубеж

Израильская стратегия больше не предполагает дипломатических реверансов. Кац прямо заявляет: 600 тысяч беженцев не увидят свои дома, пока север Израиля не станет безопасным. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует удерживать контроль над полосой в 30 километров вглубь Ливана. Это не временная мера, а создание полноценного военного заслона против ПТУР и элитных подразделений "Радван". Инженерная логика войны диктует свои правила: если из окна дома может вылететь ракета, дома не должно быть.

"Это бред с точки зрения классического гуманитарного права, но с позиции военной целесообразности — единственный способ купировать угрозу трансграничных рейдов. В Ливане создается мертвая зона, где любой объект становится легитимной целью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация накаляется на фоне того, как ракетные залпы по Ирану и его союзникам становятся обыденностью. Израильтяне утверждают, что "Хезболла" выпустила более 5000 дронов и ракет. В ответ ЦАХАЛ методично уничтожает мосты через Литани, блокируя логистику. Пока Вашингтон потрошит арсеналы союзников в поисках ПВО для защиты своих объектов, Тель-Авив решает вопрос радикально — сокращением жизненного пространства противника.

Показатель Статистика конфликта
Число перемещенных лиц (Ливан) Более 1,2 млн человек
Территориальные претензии (Израиль) Зона до реки Литани (1/10 Ливана)
Потери среди детей (Ливан) 124 человека

Модель Рафаха: снос вместо контроля

"Все дома в деревнях вблизи границы будут разрушены в соответствии с моделью, использованной в Рафахе и Бейт-Хануне в Газе", — подчеркнул Исраэль Кац. Это признание ключевое. Израиль больше не пытается играть в "хирургические удары". Вместо этого применяется промышленный снос целых кварталов. Цель — физически устранить возможность скрытного передвижения бойцов "Хезболлы" и складирования оружия в подвалах. Пока небо над Турцией превращается в тир для перехвата баллистики, в самом Ливане ландшафт меняется навсегда.

"Создание зоны отчуждения — это признание неспособности ООН обеспечить выполнение резолюции 1701. Теперь безопасность гарантируется не бумагой, а отсутствием стен на горизонте", — отметил в интервью Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Давление на регион растет. Белый дом намекает монархиям на необходимость оплачивать счета за безопасность, но Израиль действует автономно. Снос жилых массивов — это еще и сигнал союзникам Ирана в регионе. Тегеран уже обозначил жесткие сроки, вынося смертный приговор техногигантам США, но на поле боя у рек Литани и Средиземного моря решается судьба ливанского суверенитета.

Региональный пожар и роль Тегерана

Конфликт в Ливане — это не локальная стычка. Это фронт большой войны. В то время как экономика многих стран трещит, а мировая энергетическая карта перекраивается, юг Ливана становится разменной монетой. Израиль нанес "Хезболле" тяжелейшие удары, включая ликвидацию Насраллы, но война продолжается. Группировка, основанная в 1982 году, для Тегерана остается важнейшим активом, который сейчас методично уничтожают вместе с жилым фондом приграничья.

"Мы наблюдаем демонтаж старой системы безопасности на Ближнем Востоке. Израиль сознательно идет на эскалацию, понимая, что половинчатые меры только откладывают неизбежное столкновение", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина в комментарии для Pravda. Ru.

Параллельно с военными действиями идет дипломатическая грызня. Украинская повестка теряет вес, пока внимание мира приковано к ливанской границе. Логистика США тоже буксует: Испания закрыла небо для их авиации, что затрудняет переброску сил в разгар ближневосточного кризиса. Израиль же, не дожидаясь помощи, зачищает плацдарм для своего "нового порядка".

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Ливане

Зачем Израилю уничтожать все дома в приграничье?

Цель — создание физической буферной зоны, где не будет укрытий для бойцов "Хезболлы", их складов и пусковых установок. Это исключает возможность внезапных атак на израильские города.

Что такое "река Литани" в контексте войны?

Эта река находится в 30 км от границы. Согласно резолюциям ООН, силы "Хезболлы" не должны находиться южнее этой линии. Израиль намерен обеспечить выполнение этого условия военным путем.

Вернутся ли беженцы в южный Ливан?

Министр обороны Израиля прямо заявил, что возвращение жителей южнее Литани запрещено до тех пор, пока безопасность израильского севера не будет гарантирована на 100%.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
