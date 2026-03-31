Европа лопается по швам. Старый Свет, годами живший под зонтиком американской безопасности, внезапно вспомнил о суверенитете. Франция, Италия и Испания синхронно выставили Вашингтону шлагбаум. Трамп в ярости. Он называет союзников по НАТО "трусами" и обещает, что "США это запомнят". Политический бетон Альянса пошел трещинами, которые уже не замазать дипломатической шпатлевкой.
Париж решил, что его небо — не проходной двор. Впервые с начала обострения 28 февраля Франция запретила Израилю использовать свое воздушное пространство для перевозки американского оружия. Груженые под завязку борта, шедшие курсом на Ближний Восток, уперлись в невидимую стену. Трамп тут же отреагировал в Truth Social, обвинив французов в пособничестве "мяснику из Ирана", который, по его словам, уже успешно ликвидирован. Ситуация напоминает заклинивший механизм: шестеренки НАТО больше не цепляются друг за друга.
"Это не просто бюрократия. Франция демонстрирует автономию, понимая, что ракетные залпы по Ирану могут сдетонировать в самом Париже. Они боятся социального взрыва внутри страны больше, чем гнева Трампа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Италия пошла еще дальше. Рим отказал американским бомбардировщикам в посадке на базе Сигонелла в Сицилии. Официальная версия — отсутствие надлежащего запроса и консультаций с итальянским военным руководством. По сути, это технический нокаут. Когда США потрошат арсеналы союзников ради своих операций, на местах начинают считать каждый литр топлива и каждый квадратный метр взлетно-посадочной полосы. Договоры об использовании баз внезапно стали читаться буквально, до последней запятой.
|Страна
|Характер отказа
|Франция
|Запрет на пролет израильских бортов с оружием США.
|Италия
|Отказ в посадке бомбардировщиков на базе Сигонелла.
|Испания
|Полное закрытие неба для участников атаки на Иран.
Испания стала самым громким критиком Белого дома. Премьер Педро Санчес прямо заявил: испанское небо закрыто. Союзник щёлкнул Трампу по носу, подчеркнув, что базы могут использоваться только для "коллективной обороны" НАТО, а не для сомнительных авантюр. Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес добавил металла в голос: "Мы ничего не боимся. Почему те, кто соблюдает закон, должны бояться?". Это открытый вызов мировому жандарму.
"Мадрид юридически фиксирует: операция США не подпадает под 5-ю статью НАТО. Они просто защищают свои коммерческие интересы и стабильность, так как мировая энергетическая карта и так трещит по швам", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Даже "особые отношения" с Лондоном не спасли Британию от публичной порки. Трамп предложил британцам, страдающим от дефицита топлива из-за перекрытого Ормузского пролива, просто "проявить смелость и взять его". Его сарказм в адрес страны, которая отказалась участвовать в "обезглавливании Ирана", прозвучал максимально едко на фоне готовящегося визита короля Карла III в США. Пока Трамп выслал арабам чек на военные расходы, европейским союзникам он выставил счет за лояльность.
"Лондон оказался в цугцванге. С одной стороны — пустые заправки, с другой — риск стать мишенью, ведь Иран вынес смертный приговор тем, кто помогает американцам технологиями", — добавил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Европейские элиты осознали, что эскалация на Ближнем Востоке бьет по их экономике напрямую через цены на энергоносители. Поддержка Вашингтона становится слишком дорогой роскошью в условиях инфляции.
Скорее всего, экономическими санкциями или пошлинами. Трамп рассматривает военную помощь как коммерческий продукт: если вы не платите лояльностью, вы не получаете защиту.
Это означает конец НАТО в том виде, в котором мы его знали. Система коллективной безопасности превращается в меню a la carte, где каждый союзник сам выбирает, в какой войне ему участвовать.
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.