Виктор Дементьев

Бунт в Европе: Франция и Италия закрыли базы и небо для бомбардировщиков США

Европа лопается по швам. Старый Свет, годами живший под зонтиком американской безопасности, внезапно вспомнил о суверенитете. Франция, Италия и Испания синхронно выставили Вашингтону шлагбаум. Трамп в ярости. Он называет союзников по НАТО "трусами" и обещает, что "США это запомнят". Политический бетон Альянса пошел трещинами, которые уже не замазать дипломатической шпатлевкой.

Фото: flickr.com by US Army Europe Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Авиабаза НАТО

Французский замок на небе

Париж решил, что его небо — не проходной двор. Впервые с начала обострения 28 февраля Франция запретила Израилю использовать свое воздушное пространство для перевозки американского оружия. Груженые под завязку борта, шедшие курсом на Ближний Восток, уперлись в невидимую стену. Трамп тут же отреагировал в Truth Social, обвинив французов в пособничестве "мяснику из Ирана", который, по его словам, уже успешно ликвидирован. Ситуация напоминает заклинивший механизм: шестеренки НАТО больше не цепляются друг за друга.

"Это не просто бюрократия. Франция демонстрирует автономию, понимая, что ракетные залпы по Ирану могут сдетонировать в самом Париже. Они боятся социального взрыва внутри страны больше, чем гнева Трампа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сицилийский тупик для бомбардировщиков

Италия пошла еще дальше. Рим отказал американским бомбардировщикам в посадке на базе Сигонелла в Сицилии. Официальная версия — отсутствие надлежащего запроса и консультаций с итальянским военным руководством. По сути, это технический нокаут. Когда США потрошат арсеналы союзников ради своих операций, на местах начинают считать каждый литр топлива и каждый квадратный метр взлетно-посадочной полосы. Договоры об использовании баз внезапно стали читаться буквально, до последней запятой.

Страна Характер отказа
Франция Запрет на пролет израильских бортов с оружием США.
Италия Отказ в посадке бомбардировщиков на базе Сигонелла.
Испания Полное закрытие неба для участников атаки на Иран.

Мадрид: голос против войны

Испания стала самым громким критиком Белого дома. Премьер Педро Санчес прямо заявил: испанское небо закрыто. Союзник щёлкнул Трампу по носу, подчеркнув, что базы могут использоваться только для "коллективной обороны" НАТО, а не для сомнительных авантюр. Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес добавил металла в голос: "Мы ничего не боимся. Почему те, кто соблюдает закон, должны бояться?". Это открытый вызов мировому жандарму.

"Мадрид юридически фиксирует: операция США не подпадает под 5-ю статью НАТО. Они просто защищают свои коммерческие интересы и стабильность, так как мировая энергетическая карта и так трещит по швам", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Британия под прицелом Трампа

Даже "особые отношения" с Лондоном не спасли Британию от публичной порки. Трамп предложил британцам, страдающим от дефицита топлива из-за перекрытого Ормузского пролива, просто "проявить смелость и взять его". Его сарказм в адрес страны, которая отказалась участвовать в "обезглавливании Ирана", прозвучал максимально едко на фоне готовящегося визита короля Карла III в США. Пока Трамп выслал арабам чек на военные расходы, европейским союзникам он выставил счет за лояльность.

"Лондон оказался в цугцванге. С одной стороны — пустые заправки, с другой — риск стать мишенью, ведь Иран вынес смертный приговор тем, кто помогает американцам технологиями", — добавил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о расколе НАТО

Почему ЕС идет против США именно сейчас?

Европейские элиты осознали, что эскалация на Ближнем Востоке бьет по их экономике напрямую через цены на энергоносители. Поддержка Вашингтона становится слишком дорогой роскошью в условиях инфляции.

Чем ответит Трамп на демарш Франции и Испании?

Скорее всего, экономическими санкциями или пошлинами. Трамп рассматривает военную помощь как коммерческий продукт: если вы не платите лояльностью, вы не получаете защиту.

Означает ли это конец НАТО?

Это означает конец НАТО в том виде, в котором мы его знали. Система коллективной безопасности превращается в меню a la carte, где каждый союзник сам выбирает, в какой войне ему участвовать.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато франция евросоюз военные базы дональд трамп
