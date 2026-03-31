С протянутой рукой за Patriot: США потрошат арсеналы союзников ради войны с Ираном

Вашингтон перешел в режим коллектора. Белый дом рассылает союзникам по НАТО "письма счастья" с требованием немедленно отдать в аренду или навсегда перебросить системы ПВО Patriot на Ближний Восток. Это не просто просьба. Это попытка заткнуть дыры в безопасности объектов альянса за чужой счет, пока в США хотят спустить деньги под лекарства на войну с Ираном. Логика проста: американские ресурсы не бесконечны, а защищать свои базы в горячем регионе нужно здесь и сейчас.

Давление на союзников: кто в очереди на раздачу

Вашингтон действует по старой схеме: приватизация прибыли и национализация убытков. В этот раз в качестве "убытков" выступает дефицитная техника. По данным Politico, запрос получили все европейские партнеры. Американская стратегия превращается в жесткий расчет, где Трамп выслал арабам чек на военные расходы, а европейцев заставляют платить "железом". Регион кипит, и небо над Турцией превратилось в тир, требуя всё больше противоракет для прикрытия американских интересов.

"Это попытка Вашингтона переложить финансовое и логистическое бремя на сателлитов. США не справляются с ролью глобального жандарма в одиночку", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Польский демарш: почему Варшава вцепилась в свои Patriot

Польша оказалась в самом неудобном положении. У Варшавы всего две батареи — это минимум для защиты собственного неба. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прямо заявил: систем не дадим. Официальный Вашингтон парирует, мол, "давления нет", но Испания уже внезапно закрыла небо для авиации США, подавая пример строптивости. Пока одни торгуются, украинская повестка теряет вес в ЕС, уступая место страху перед прямой эскалацией на Ближнем Востоке.

"Варшава прекрасно понимает: отдать Patriot сейчас — значит остаться голыми. Обещания о замене "когда-нибудь потом" в нынешних реалиях не стоят даже бумаги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Технический износ и дефицит противоракет

Арифметика войны не терпит сослагательного наклонения. США нужно прикрывать нефтеналивные порты и свои гарнизоны, так как Иран вынес ультиматум техногигантам и их инфраструктуре. Ресурс батарей Patriot ограничен, а производство новых ракет задыхается в очередях. Пока Москва спокойно перекраивает рынок и перекрывает экспортные потоки для оппонентов, западные союзники спорят, чье небо должно остаться дырявым.

Страна/Субъект Позиция по передаче Patriot США Требуют переброски для "защиты объектов НАТО" Польша Категорический отказ в пользу национальной безопасности Остальные союзники Выражают "озабоченность" и затягивают сроки

"Любая переброска систем ПВО сегодня — это ослабление флангов ради туманных перспектив на юге. Это политический шпагат", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о просьбе США

Почему США просят Patriot именно сейчас?

Напряженность в регионе достигла пика после того, как ракетные залпы по Ирану стали реальностью, а не теорией. Пентагону не хватает собственных запасов для круглосуточного дежурства на нескольких театрах одновременно.

Чем рискует Польша в случае отказа?

Политическим давлением со стороны Вашингтона, но в военном плане риск остаться без ПВО гораздо выше любых санкций внутри НАТО.

Могут ли союзники заменить Patriot чем-то другим?

Аналогов с сопоставимой эффективностью у европейцев крайне мало. Поставки ведутся медленно, а старые запасы истощены.

