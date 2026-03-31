Виктор Дементьев

Лучше бы не шпионили: Иран вынес смертный приговор 18 техногигантам США

Тегеран перестал играть в "кошки-мышки" с западным бигтехом. Корпус стражей исламской революции (КСИР) выкатил ультиматум, который напоминает не дипломатическую ноту, а приговор трибунала. Список из 18 целей — от Apple до Tesla — больше похож на индекс S&P 500, только с пометкой "на уничтожение". Пока Вашингтон пытается срезать расходы на медицину ради новых авианосцев, Иран бьет по самому больному: по логистике и серверам тех, кто обеспечивает "цифровой террор".

Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Список 18: Кто попал под прицел КСИР

Иранская разведка прямо обвиняет технологических гигантов в соучастии. По логике КСИР, софт от Microsoft или чипы Intel — это не просто гражданские железки. Это инструменты наведения, сбора данных и дестабилизации. Заявление звучит предельно жестко:

"Этим компаниям с 20.00 по тегеранскому времени (19.30 мск) среды, 1 апреля, стоит ожидать уничтожения связанных с ними подразделений в ответ на каждое убийство в Иране".

В списке значатся Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 и Boeing.

"Это не просто угроза, это смена парадигмы. Тегеран дает понять, что любая корпорация, предоставляющая облачные сервисы или разведданные западным спецслужбам, автоматически становится легитимной военной целью", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ультиматум привязан к конкретному триггеру — ликвидациям иранских специалистов на иранской же земле. Каждое покушение теперь имеет конкретную цену в долларах капитализации. Пока гражданские самолеты Ирана атакуют в Мешхеде, Тегеран расширяет зону ответственности на офисы и инфраструктуру западных корпораций по всему Ближнему Востоку.

Механика удара: От Теслы до Боинга

Для западных элит это холодный душ. Они привыкли, что ракетные залпы по Ирану остаются безнаказанными. Но теперь КСИР ставит вопрос ребром: пособничество в "террористическом планировании" уничтожит бизнес-активы в регионе. Если раньше удар по объекту Intel в Израиле или ОАЭ считался чем-то немыслимым, то после сегодняшнего заявления это вопрос тайминга.

Сектор влияния Суть претензий КСИР
IT и Cloud (Microsoft, Google, Meta) Сбор данных и цифровая слежка за гражданами Ирана.
Hardware (Intel, Nvidia, HP) Поставка компонентов для систем наведения ракет.
Логистика и Финансы (Boeing, GP Morgan) Транспортировка военных грузов и финансовая блокада.

Ситуация накаляется на фоне того, как союзники США начинают закрывать небо для американской авиации. Мадрид уже проявил осторожность, понимая, что втягивание в конфликт с Ираном обходится слишком дорого. В Тегеране это видят: внутреннее давление в стране требует жестких ответов, и силовой блок КСИР их предоставляет.

"Юридически Иран фиксирует соучастие корпораций в актах агрессии. Это создает прецедент, когда международное право на самооборону переносится на частные компании-подрядчики Пентагона", — [объяснил] эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Цифровая крепость и нефтяной фактор

Нынешний конфликт — это не только про хай-тек. Это про ресурсы. Пока Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов, а Куба получает российскую нефть в обход санкций, Иран атакует "мозговой центр" Запада. Заявление КСИР — это удар по попыткам Трампа превратить войну в бизнес-проект, где арабы оплачивают счета американского ВПК.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к угрозам инфраструктуре. Если Иран начнет физическое устранение офисов компаний в регионе, страховые ставки взлетят, а вместе с ними и цены на энергоносители", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Тегеран демонстрирует, что его баллистические возможности позволяют дотянуться до любой точки, где сосредоточены интересы США. Это уже не "игра в долгую", а стремительная шахматная партия, где фигуры бигтеха переводятся в разряд жертвуемых пешек.

Ответы на популярные вопросы об ультиматуме КСИР

Почему Иран обвиняет именно IT-компании?

По мнению КСИР, эти корпорации предоставляют инфраструктуру для кибератак и наведения высокоточного оружия на иранские объекты и официальных лиц.

Будет ли атака по офисам в США?

В заявлении прямо говорится о подразделениях "на Ближнем Востоке". Тегеран фокусируется на региональной инфраструктуре, до которой может дотянуться физически или через прокси-группы.

С чем связана дата 1 апреля?

Это крайний срок, обозначенный в ультиматуме. Иран подчеркивает, что с этого момента ответ за любое убийство на их территории будет автоматическим и направленным против указанных компаний.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран санкции информационная безопасность
