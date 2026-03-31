Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс

Российские и зарубежные СМИ пестрят заголовками — Россия прорвала энергетическую блокаду Кубы. Так комментируют факт прибытия российского танкера с нефтью на Кубу. Но так ли все героически и однозначно, как это выглядит на словах?

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Российская помощь — мал золотник, да дорог

Начнем с того, что один российский танкер со 120 тыс. тонн нефти на борту энергетическую ситуацию на Кубе кардинально не изменит. Правда, следом спешит второй танкер, загруженный газойлем, но там, в пересчете на тонны, цифра примерно 30 тыс.

В сумме получается около 150 тыс. тонн. Но эта величина весьма условна, специалисты по нефти и газу, конечно, посмеются над такими прикидками. Тем более что это разные виды топлива. Но речь же не о точных расчетах, а о масштабе поставок — на сколько хватит этого добра Кубе.

И вот тут оценки вообще разнятся. Одни говорят о трех неделях, другие — о двух. Очень похоже, что никто ничего толком не знает. А оценки базируются на желании преувеличить российскую помощь либо просто на оптимизме. Ну понятно же, что по-человечески кубинцев хочется приободрить. Как солдата в окружении, к которому скоро должна прийти помощь, но на самом деле никогда не придет.

К слову, суточное потребление нефти на Кубе примерно чуть больше 100 тыс. тонн. Это по данным открытых источников.

Ну, а теперь второй момент.

На Кубе есть своя нефть

Вообще говоря, Куба давно является нефтедобывающей страной. За что — большое спасибо Советскому Союзу. Треть потребностей "острова свободы" обеспечивается собственными нефтегазовыми запасами.

Нам бы всем хотелось, чтобы "остров свободы" полностью себя обеспечивал углеводородами, но, увы. Примерно 15 лет назад Куба и Россия начали активно сотрудничать по части геологоразведки новых месторождений. Слышались оптимистичные прогнозы по поводу богатства кубинского морского шельфа. Но либо плохо искали, либо особых запасов нет. На том, в принципе, и разошлись.

Хотя странно, что нет. Вокруг страны — все сплошь нефтедобывающие: Мексика, Венесуэла, Бразилия. То есть регион потенциально богатый. И психологические ожидания в этом смысле понятны. Если что-то родит земля у соседа, то почему этого не должно быть у вас.

И, надо сказать, кубинцы очень стараются, чтобы было и у них. Поэтому, несмотря на трудности с обнаружением новых запасов, наращивается добыча и на старых месторождениях. Ранее было отмечено, что российско-кубинское сотрудничество в этой сфере ни к чему не привело. Но не совсем так.

Россия здорово помогла Кубе в повышении нефтедобычи на уже действующих точках. Так, например, на старом месторождении Бока де Харуко за последние пять лет годовая добыча увеличилась в 4 раза.

Понятно, что этого не хватает, и все равно нужны внешние поставки. И вот тут есть один интересный нюанс. Блокада — она вроде и есть, а вроде и нет.

Нефть для Кубы есть, но не для всех

Еще месяц назад Дональд Трамп выступил с интересной инициативой. Он предложил американским энергетическим компаниям поставлять нефть Кубе, но не государственным потребителями, а частному сектору экономики. Причем речь идет о нефти с Венесуэлы.

Здесь важно внести ясность. На Кубе распределением топлива заведуют исключительно государственные предприятия. Как-никак, социалистическое государство. Не такое как Северная Корея, но и еще совсем далеко не капиталистическое.

Своим как всегда "впечатляющим" действием Трамп, похоже, хочет убить сразу двух зайцев — побудить американский бизнес работать с венесуэльской нефтью. Ведь изначально нефтяные компании США на такую перспективку смотрели весьма кисло.

Ну а второй заяц — это частный сектор Кубы, которого не сказать, чтобы совсем нет. Но и появился он только несколько лет назад. По крайней мере, в легальном виде, ведь ранее частник существовал в тени. Этим экономическим свободам на Кубе отчасти способствовали трудности пандемии, когда людям надо было как-то выживать, хотя бы за счет частной инициативы.

Это было весьма революционное для Кубы событие. Отказаться от государственной монополии на хозяйственную деятельность — сродни началу перестройки в Советском Союзе и отказу от государственной идеологии.

На Кубе наступит капитализм?

А разве не этого добивается Вашингтон? Долгое время США вновь и вновь заводили старую пластинку о правах человека, навязывая эту риторику продажным политикам в странах со слабой властью и нестабильной экономикой. Но уже все давно понимают, что это чистый политический маркетинг.

Как показывает практика, Белый дом не очень-то волнует политическая система в конкретной стране. Главное для Вашингтона — чтобы страна, являющаяся объектом интересов США, была управляема в политическом плане и сотрудничала в экономике. Что, собственно, мы и видим на примере Кубы.

Трамп явно пытается тихой сапой провести на Кубе разгосударствление экономики, создав тем самым класс лояльных для США собственников. У нас этим "успешно" занимался "эффективный менеджер" Чубайс, который откровенно и заявлял, что экономических целей у приватизации не было. Была задача создать класс собственников, дабы убрать предпосылки для возврата к социализму.

Теоретически в этой задаче нет ничего плохого. Главное — на кого работает этот класс предпринимателей — на свою страну или на западные корпорации?

И вот здесь кубинскому руководству, основываясь на печальном российском опыте, надо умудриться пройти меж двух огней. Грубо говоря — если нельзя сопротивляться какому-то явлению, то его нужно возглавить. Иначе стихийное движение масс может привести к анархии в стране.

Гавана вполне может использовать трамповскую схему по поставке нефти частным компании Кубы для преодоления энергетической блокады страны. Другое дело, что трудно будет сохранить свою самостоятельность.

США будут пытаться через экономику влезать в управление Кубой, но дорогу осилит идущий. А действия противника, как в айкидо, можно обратить против него самого.