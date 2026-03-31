Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО

Небо над Турцией превратилось в тир. Анкара официально подтвердила перехват иранской баллистической ракеты силами ПВО в Восточном Средиземноморье. Это уже четвертый инцидент с начала операции Epic Fury. Пока дипломаты в Пакистане пытаются нащупать почву для переговоров между Тегераном и Вашингтоном, металл в воздухе говорит громче слов.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты

Баллистический транзит: Турция под прицелом?

Ракетная трасса пролегла в опасной близости от турецких границ. Анкара хранит молчание о деталях: ни типа ракеты, ни точной цели. Западная пресса активно спекулирует, что иранские "подарки" предназначались британским базам на Кипре. Ранее союзники Тегерана уже прощупывали почву, атакуя британские объекты дронами.

"Это не технический сбой, а демонстрация возможностей. Иран показывает, что его зонтик безопасности накрывает ключевые узлы снабжения США в регионе, пока Вашингтон пытается организовать блокаду экспорта ресурсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация осложняется тем, что Тегеран действует в условиях жесткого информационного давления. Часто сообщения о потерях или ударах появляются в западных СМИ раньше, чем происходит само событие. Это часть медийной стратегии, призванной дестабилизировать руководство Ирана.

Логика НАТО: Пятая статья или режим ожидания?

Призрак Пятой статьи НАТО бродит по коридорам в Брюсселе. Турция — член альянса. Перехват ракеты над ее территорией — формальный повод для коллективного ответа. Однако Пентагон включил режим максимального охлаждения. Глава ведомства Пит Хегсет высказался предельно осторожно.

"Что касается вопроса с Турцией, я должен буду еще раз рассказать вам о том, как именно выглядел перехват… Мы знаем об этом конкретном столкновении, хотя и не предполагаем, что оно приведет к чему-то подобному статье 5", — заявил Хегсет, фактически обнуляя надежды ястребов на эскалацию.

Параметр Текущий статус
Количество перехватов в Турции 4 инцидента с марта
Статус Пятой статьи НАТО Не задействована (позиция США)
Основной посредник Турция, Пакистан

"Рынок нефти реагирует мгновенно. Любой чих в сторону Ирана закладывает премию за риск. Но санкционная удава уже превратилась в пыль, так как альтернативные поставки полностью перекрывают дефицит", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Технологии перехвата и геополитика

Пока западные страны пытаются реанимировать старую технику С-300, скрещивая её с новыми цифровыми системами, реальная угроза исходит от современных баллистических комплексов. Турция вынуждена балансировать на грани: защищать небо активами НАТО и одновременно сохранять лицо перед Тегераном.

"Для Анкары это вопрос выживания. Если они пропустят удар по союзникам со своей территории, их обвинят в пособничестве. Если собьют — в агрессии. Но пока доходы от энергетических потоков стабильны, все стороны предпочтут локальные стычки большой войне", — рассказал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Мир наблюдает за тем, как старые альянсы трещат под давлением новых реальностей. В соцсетях и вовсе царит хаос: на фоне ракетных атак множатся дипфейки и слухи о гибели мировых лидеров, что только подливает масла в огонь ближневосточного конфликта.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Иран запускает ракеты через Турцию?

Это кратчайшая траектория для поражения целей в Восточном Средиземноморье и на Кипре. Также это инструмент политического давления на Анкару.

Будет ли активирована Пятая статья НАТО?

На данный момент США и руководство НАТО подчеркивают, что инциденты не являются прямым нападением на Турцию, что позволяет избежать прямого военного столкновения.

Как это отразится на ценах на топливо?

Любая эскалация вызывает волатильность, однако крупные игроки, такие как Россия, продолжают стабильные поставки, например, направляя нефть даже на Кубу, что сглаживает мировые шоки.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран нато турция системы пво ближний восток
Новости Все >
Тихое наступление новой инфекции: эти простые привычки безопасности помогут избежать встречи с вирусом
Долгий путь к продаже окончен: почему собственники жилья отказываются от завышенных цифр
Банкоматы без границ: единая сеть платежей изменит жизнь россиян и упростит доступ к деньгам
Красиво — но опасно: за какие обычные цветы на дачном участке можно получить реальный срок
Не ждите у моря погоды: кредиты под высокие проценты спасают от инфляции и растущих цен
Пернатые нарушители спокойствия: в Кузбассе сняли все запреты на охоту на конкретных птиц
ОСАГО под угрозой: новый закон изменит жизнь всех российских автомобилистов
Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос
Таблетка сегодня — лишение прав через неделю: препараты, после которых руль становится опасной зоной
Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы
Сейчас читают
Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Новости спорта
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы
Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы
Последние материалы
Эпоха дозаторов наступает: как привычный гостиничный уют превращается в экономию ресурсов
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Строительный лайфхак для дачи: простая хитрость помогает забыть о грязи навсегда
Золотые миражи и вкусовые иллюзии: в чём настоящая разница между куркумой и карри
Баррель нефти на грани взрыва: лидер Египта озвучивает цену, которая остановит экономику
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Хищник в гардеробе: как анималистичный принт на сумках перестал быть признаком дурного вкуса
Мир не высохнет целиком: скрытый механизм в тропиках не дает засухе погубить урожаи всех стран
Древний мир не был диким: под слоем грунта в Чечне откопали целый мегаполис бронзы
Так и замышляли: ракетные залпы по Ирану стали финальной точкой давнего плана Трампа
