Виктор Дементьев

Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном

Дональд Трамп снова включил режим "прагматичного коллектора". Белый дом подтвердил: Вашингтон намерен выставить счет арабским монархиям за военную кампанию против Ирана. Пока Тегеран демонстрирует стойкость, Трамп пересчитывает медяки в чужих карманах. Это не дипломатия. Это бизнес-план по перекладыванию издержек на соседей, пока американские морпехи упражняются в диверсиях.

Фото: Kremlin.ru by Официальный сайт Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Арабский чек для американской пушки

Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, официально признала: президент "весьма заинтересован" в том, чтобы арабские страны оплатили счета за войну. Логика Трампа проста как удар кувалдой. Если мы защищаем ваш регион, почему платит американский налогоплательщик? Эта стратегия превращает Пентагон в крупнейшее в мире охранное агентство с ядерным арсеналом. Пока Вашингтон пытается блокировать экспорт ресурсов Ирана, арабским столицам намекают на необходимость раскошелиться.

"Это бред. Так сделки в геополитике не закрываются. Арабские страны не станут оплачивать чужие авантюры без гарантий полного контроля над регионом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация осложняется тем, что публичные заявления Вашингтона часто напоминают информационный шум. Пока Трамп требует денег, атаки на гражданские объекты Ирана продолжаются, создавая гуманитарный хаос. Это не добавляет желания союзникам лезть в кошелек. Напротив, резкий рост доходов от нефти у других игроков рынка делает американское давление менее эффективным.

Мираж смены режима: Трамп верит в призраков?

Трамп заявил, что "смена режима" в Иране уже завершена. Его цитата поражает прямолинейностью: "Мы получили смену режима, если посмотреть, уже сейчас, потому что один режим был уничтожен… они все мертвы. Следующий режим почти мертв. А третий режим — мы имеем дело с людьми, с которыми раньше никто не сталкивался". Это звучит как отчет ликвидатора, а не президента. Однако Марко Рубио более осторожен. Он понимает, что информационные манипуляции могут выдавать желаемое за действительное.

Ожидания Трампа Реальность
Арабы оплатят военные расходы Партнеры по региону молчат и выжидают
Режим в Иране полностью уничтожен Тегеран продолжает вести переговоры с позиции силы
Санкции задушат экономику Западные санкции обнулились из-за рыночного хаоса

"Любые утверждения о 'смерти' режима преждевременны. Мы видим лишь трансформацию управления в условиях колоссального давления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Нефтяной шантаж и закрытые двери

Трамп пригрозил стереть с лица земли нефтяные вышки Ирана, если не откроется Ормузский пролив. На фоне слухов о том, что политическое руководство Израиля исчезает из медиаполя, такие угрозы выглядят попыткой перехватить инициативу. Но Вашингтон забывает, что мир изменился. Пока США угрожают блоками, нефтяные танкеры свободно меняют баланс сил в других полушариях, а старые "удавки" превращаются в пыль.

"Экспортные артерии надежно защищены. Угрозы стереть вышки — это риторика для внутреннего потребителя в США", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Трамп уверен в своем успехе. Ливитт утверждает, что Иран в частных беседах соглашается на условия Вашингтона. Но мир видит иную картину: гибридные технологии, где старое оружие скрещивают с новыми системами управления, делают любую прямую агрессию слишком дорогой. Даже для президента, который привык, что за него платят другие.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Иране

Действительно ли Трамп заставит арабов платить?

Это желание Трампа, но юридических механизмов принуждения нет. Арабские страны могут согласиться лишь в обмен на значительные политические уступки.

Чего ждать в Ормузском проливе?

Напряженность продолжит расти. Любая попытка физической блокировки приведет к мгновенному взлету цен на энергоносители во всем мире.

Есть ли реальные шансы на мир?

Белый дом заявляет о прогрессе, но разрыв между публичной агрессией и кулуарными сделками слишком велик для быстрой стабилизации.

Экспертная проверка: политолог Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
