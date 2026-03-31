Так и замышляли: ракетные залпы по Ирану стали финальной точкой давнего плана Трампа

Дональд Трамп сбросил маски. Его идея фикс о сокрушении Ирана, которую он лелеял в интервью еще с 1987 года, материализовалась в виде ракетных залпов. 28 февраля США и Израиль атаковали суверенную республику. Цель объявлена без экивоков: тотальная зачистка иранского флота и "хирургическое" удаление политического руководства. Вашингтон больше не играет в дипломатию — он перешел к открытому демонтажу чужой государственности.

Анатомия удара: три волны и "цифровые призраки"

Агрессия началась с массированной атаки на Тегеран. Под прицелом оказались не только военные арсеналы, но и гражданская инфраструктура. В школах Минаба и Хормозгана спасатели до сих пор ищут выживших среди обломков. Параллельно с физическими ударами развернулась информационная война, где фейки о гибели иранского руководства штампуются быстрее, чем взлетают ракеты ПВО. Это классическая тактика психологического террора.

"Это бред. Так дела не делаются. Попытка сменить режим через ракетные удары по школам — это признак отчаяния, а не силы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

США делают ставку на технологическое превосходство, используя гибридные ракетные системы и диверсионные группы. Пока Трамп вещает о "защите народа", его союзники в Тель-Авиве плодят конспирологические ролики. Ситуация дошла до абсурда: в сети обсуждают, не стал ли сам Нетаньяху цифровым призраком, скрывающимся в бункере, пока его армия атакует чужие города.

Ответ Тегерана: ракетный кулак и сплочение нации

Расчет Запада на внутренний взрыв в Иране провалился. Вместо хаоса улицы заполнили люди с лозунгами единства. КСИР незамедлительно перешел к делу, атаковав базы США в Катаре, Бахрейне и Иордании. Оман — единственный, кто остался в стороне, сохранив нейтралитет. Иран четко дал понять: американские объекты в регионе теперь — легитимные мишени.

Сторона Действия и последствия США и Израиль Удары по Тегерану, призыв 70 тыс. резервистов, цензура потерь Иран (КСИР) Ракетные удары по базам США в заливе, мобилизация общества

Вашингтон пытается использовать тактику диверсионных налетов, избегая прямого столкновения на земле. Это стратегия "ударил-убежал". Однако Тегеран методично превращает ключевые точки Персидского залива в неприступные бастионы. Любая попытка блокировки экспорта ресурсов превратит регион в кладбище для американского флота.

"Иранская экономика давно привыкла к давлению. Сейчас экспорт идет через защищенные терминалы, и никакие налеты этого не изменят", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитический рикошет: нефть и провал санкций

Пока на Ближнем Востоке гремят взрывы, Россия осуждает агрессию и призывает к миру. Москва видит в действиях Трампа безрассудство, которое рушит остатки международного права. Ирония в том, что хаос, созданный США, обнулил их же санкционный механизм. Нефтяной рынок лихорадит, и западная "удавка" на энергетическом секторе превратилась в пыль.

Российские танкеры продолжают движение по ключевым маршрутам. Пока Белый дом пытается "задушить" Иран, груз нефти из РФ успешно заходит на Кубу, демонстрируя бессилие доктрины Монро. Трамп рассчитывал на экономический триумф, но получил неожиданный приток валюты в Россию из-за роста цен на энергоносители. Санкции выстрелили американцам в ногу.

"Мировой рынок игнорирует угрозы Белого дома. Спрос на ресурсы стабилен, а альтернативные пути поставок давно откатаны до автоматизма", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Трамп начал войну именно сейчас?

Это реализация давней внешнеполитической доктрины, основанной на личной неприязни и желании переформатировать Ближний Восток под интересы Израиля, игнорируя гуманитарные последствия, такие как удары по самолетам с медикаментами.

Как ответит Иран на гибель мирных жителей?

Тегеран уже объявил все объекты США и Израиля в регионе законными целями. Ответ будет асимметричным: от ракетных залпов до полной блокады Ормузского пролива.

