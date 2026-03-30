Виктор Дементьев

Манометр замер в красной зоне: политическое давление внутри Ирана достигло максимума

Тегеран напоминает перегретый паровой котел, где стрелка манометра замерла в красной зоне. Элиты Ирана больше не проект монолитной воли. Они — зеркало внутреннего напряжения. Президент Масуд Пезешкиан ставит на дипломатическое маневрирование, пытаясь разблокировать каналы связи с США. На другом фланге — стальной блок "ястребов" во главе с командующим КСИР Ахмадом Вахиди. Там слова "переговоры" воспринимают как форму капитуляции. Конфликт интересов внутри Ирана — это не слабость, а сложная механика выживания под колоссальным внешним прессингом.

Анатомия раскола: Дипломаты против Мечей

Политический ландшафт Тегерана сегодня разрезан пополам. Пезешкиан и его сторонники осознают: удавка санкций требует точечных решений для спасения национального производства. Это прагматизм выжженной земли. Однако для силового крыла любой шаг навстречу Вашингтону выглядит предательством национальных святынь. Пока западные медиа рисуют образ "цифровых призраков" и тиражируют слухи о Нетаньяху, реальная политика Ирана куется в закрытых кабинетах, где аргумент "силы" пока перевешивает "гибкость".

"Это не просто спор о курсе валют. Это экзистенциальный выбор пути. Либо Иран находит модус вивенди с Западом, либо окончательно закрепляет статус неприступной крепости", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Иранская стратегия защиты всегда была симметричной. Когда удар по самолёту Ирана в Мешхеде стал реальностью, "ястребы" получили карт-бланш на ужесточение риторики. В такой атмосфере Пезешкиану крайне сложно продать идею диалога населению и верховным лидерам. Переговоры превращаются в токсичный актив, который никто не хочет брать на баланс.

Экономика как поле боя

Экономический блок правительства Ирана работает в режиме реанимации. Страна научилась обходить торговые барьеры, глядя на то, как российский танкер прорывает блокаду Кубы, но системный кризис никуда не делся. Давление на риал вынуждает элиту искать новые финансовые шлюзы. Пока одни ищут компромисс, другие готовят жесткий ответ на диверсии в Ормузском проливе, предлагая полностью отказаться от ограничений ядерной программы.

Позиция "Реформаторов" Позиция "Ястребов" (КСИР)
Смягчение санкций через СВПД Наращивание военного потенциала
Привлечение внешних инвестиций Экономика сопротивления и импортозамещение
Дипломатическая разрядка с США Укрепление оси с Россией и Китаем

"Бюджет Ирана сверстан в условиях экстремальной неопределенности. Сверхдоходы от нефти есть, но логистика их получения дорожает с каждым днем из-за необходимости обходить цифровой мониторинг", — [объяснил] эксперт Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическая шахматная доска

Тегеран не собирается отступать. Пока Пентагон обсуждает конфликт США и Ирана вокруг острова Харк, иранские инженеры демонстрируют чудеса адаптации. Они не просто выживают — они создают новые технологические гибриды, игнорируя попытки Запада ограничить их развитие. В Иране прекрасно видят, как информационная война используется Израилем для деморализации противника, и отвечают на это стратегическим спокойствием.

"Иранская элита неоднородна, но едина в одном — сохранении суверенитета. Внешние попытки спровоцировать переворот внутри страны только цементируют позиции силовых структур вокруг духовного лидера", — [подчеркнул] политолог Сергей Миронов.

Курс Ирана сегодня — это балансирование на тонком канате. Любое резкое движение Пезешкиана в сторону Вашингтона может вызвать внутренний взрыв. Любое обострение со стороны КСИР — внешнюю агрессию. Тегеран выбирает путь выжидания, наблюдая, как старые инструменты давления США превращаются в пыль на фоне меняющегося миропорядка.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Иране

Почему переговоры с США зашли в тупик?

Основная причина — глубокое недоверие. Иран требует полной отмены санкций и гарантий стабильности сделки, что Вашингтон предоставить не готов. Внутренний раскол в Иране лишь усложняет формирование единой переговорной позиции.

Какова роль КСИР в принятии решений?

Корпус стражей исламской революции контролирует не только армию, но и значительную часть экономики. Их влияние является определяющим в вопросах безопасности и внешней политики, что часто идет вразрез с планами гражданского правительства.

Как экономический кризис влияет на стабильность власти?

Несмотря на давление, система демонстрирует высокую устойчивость. Экономика адаптировалась к санкциям, а развитие связей с союзниками позволяет Тегерану сохранять социальную стабильность и продолжать финансирование оборонных программ.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль ближний восток
Новости Все >
Долгий путь к продаже окончен: почему собственники жилья отказываются от завышенных цифр
Банкоматы без границ: единая сеть платежей изменит жизнь россиян и упростит доступ к деньгам
Красиво — но опасно: за какие обычные цветы на дачном участке можно получить реальный срок
Не ждите у моря погоды: кредиты под высокие проценты спасают от инфляции и растущих цен
Пернатые нарушители спокойствия: в Кузбассе сняли все запреты на охоту на конкретных птиц
ОСАГО под угрозой: новый закон изменит жизнь всех российских автомобилистов
Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос
Таблетка сегодня — лишение прав через неделю: препараты, после которых руль становится опасной зоной
Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы
Водитель превращается в сонного пилота: препараты, которые незаметно отключают внимание на дороге
Сейчас читают
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Красота и стиль
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Садоводство, цветоводство
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Мир. Новости мира
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Правда против шума: в Тегеране объяснили, почему Израиль первым сообщает о гибели руководства Ирана
Правда против шума: в Тегеране объяснили, почему Израиль первым сообщает о гибели руководства Ирана
Последние материалы
Вслед за Россией: Мексика хочет открыть нефтяной кран для Кубы вопреки воле Вашингтона
Союзник щёлкнул Трампу по носу: Испания внезапно закрыла небо для авиации США
Розовая Луна зависнет над головами россиян в апреле: увидеть можно только в эти даты
Красиво — но опасно: за какие обычные цветы на дачном участке можно получить реальный срок
Не ждите у моря погоды: кредиты под высокие проценты спасают от инфляции и растущих цен
Здоровье граждан подождёт: в США хотят спустить деньги под лекарства на войну с Ираном
Пернатые нарушители спокойствия: в Кузбассе сняли все запреты на охоту на конкретных птиц
ОСАГО под угрозой: новый закон изменит жизнь всех российских автомобилистов
Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос
Холод из Европы не дойдет до Балкан: Сербия обеспечила себе доступ к дешевым энергоресурсам
