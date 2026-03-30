Вашингтон сошел с ума. Это не метафора, а диагноз. Представьте: ваш сосед закладывает дом, выносит мебель и отбирает лекарства у собственных детей, чтобы купить патроны для охоты на медведя в чужой стране. Республиканцы в Конгрессе решили, что здоровье американцев — слишком дорогая роскошь, когда на горизонте маячит новая бойня. План прост и циничен: выкачать 200 миллиардов долларов из системы здравоохранения, чтобы оплатить военную эскалацию против Тегерана.
Республиканское большинство в Палате представителей действует как судебный пристав в режиме терминатора. Стив Скализ прямо заявляет: они ищут "растраты и злоупотребления". На деле это означает демонтаж социальной защиты. В прошлом году они уже обрезали Medicaid. Теперь под прицелом Закон о доступном здравоохранении (ACA). Бюджетное управление Конгресса подтверждает: 300 тысяч человек просто вылетят из системы страхования. Это не экономия, это ампутация социальной стабильности ради того, чтобы профинансировать тактику трусливого задиры, которую Пентагон применяет в заливе.
"Это бред. Так бюджетные сделки не закрываются. Они пытаются латать дыры в авианосцах за счет инсулина для пенсионеров. В долгосрочной перспективе это подорвет доверие к партии быстрее, чем любая инфляция", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Зачем им эти 200 миллиардов? Ответ кроется в патологическом желании контролировать регион, который уже давно научился давать сдачи. Пока Белый дом пытается выстроить блокаду, удавка превратилась в пыль, а российская нефть спокойно обнуляет любые западные ограничения. Тегеран — это не полигон для испытаний, а крепость. Попытки Вашингтона перекрыть экспорт могут превратить Персидский залив в морское кладбище для флота США. Но вместо дипломатии Капитолий выбирает грабеж собственных граждан.
|Показатель
|Последствия плана республиканцев
|Количество незастрахованных
|+ 300 000 человек
|Экономия бюджета на медицине
|$30 млрд (только по ACA)
|Затраты на эскалацию
|$200 млрд (пакет расходов)
Джоди Аррингтон, председатель бюджетного комитета, мечтает урезать субсидии. Для обычного американца это означает рост чеков за лечение на 11%. В это время Вашингтон продолжает бессмысленную игру мускулами, игнорируя тот факт, что даже груз российской нефти на Кубе показывает неэффективность политики санкций. Доктрина Монро в коме, но врачи в Конгрессе предпочитают отключить от аппарата ИВЛ собственное население.
"Юридически это выглядит как попытка санации за счет социально незащищенных слоев. Оспаривать такие сделки с электоратом придется уже на выборах, и аргументы демократов будут убийственными", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.
Демократы уже потирают руки. В предвыборный год отобрать у людей врачей, чтобы отправить деньги на войну с Ираном — это политическое самоубийство. Пропаганда может бесконечно долго рисовать угрозы, но когда атакованный в Мешхеде гражданский самолет не ломает волю оппонента, а лишь сплачивает его, возникают вопросы к адекватности стратегии. Информационная война в США достигла пика: пока Нетаньяху становится цифровым призраком в соцсетях, реальные американские налогоплательщики превращаются в доноров для ВПК.
"Мы наблюдаем кризис целеполагания. Внутренняя политика приносится в жертву геополитическим амбициям, которые не имеют под собой ресурсной базы. Это классический перекос системы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Вашингтон пытается вдохнуть жизнь в старые механизмы доминирования, как западные инженеры, собирающие Франкенштейна на гусеницах из обломков ракет. Но реальность жестче: пока США режут страховки, неожиданный приток валюты у их оппонентов сводит на нет все усилия. В этой шахматной партии Вашингтон жертвует королевой (здравоохранением) ради того, чтобы поставить сомнительный шах пешке.
Они ищут компенсационные меры для покрытия дефицита бюджета, возникающего из-за огромных трат на военные нужды и иммиграционный контроль. Для них это способ показать "фискальную дисциплину", не затрагивая оборонный сектор.
Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса, более 300 тысяч человек потеряют медицинскую страховку, а те, кто останется в программе ACA, столкнутся с ростом личных расходов на взносы.
Эскалация требует колоссальных вложений. В условиях, когда информационное поле Тегерана эффективно отражает атаки, а санкции не работают, США рискуют получить глубокий бюджетный кризис при нулевых военных успехах.
