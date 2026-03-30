Здоровье граждан подождёт: в США хотят спустить деньги под лекарства на войну с Ираном

Вашингтон сошел с ума. Это не метафора, а диагноз. Представьте: ваш сосед закладывает дом, выносит мебель и отбирает лекарства у собственных детей, чтобы купить патроны для охоты на медведя в чужой стране. Республиканцы в Конгрессе решили, что здоровье американцев — слишком дорогая роскошь, когда на горизонте маячит новая бойня. План прост и циничен: выкачать 200 миллиардов долларов из системы здравоохранения, чтобы оплатить военную эскалацию против Тегерана.

Медицина под ножом: цена военного азарта

Республиканское большинство в Палате представителей действует как судебный пристав в режиме терминатора. Стив Скализ прямо заявляет: они ищут "растраты и злоупотребления". На деле это означает демонтаж социальной защиты. В прошлом году они уже обрезали Medicaid. Теперь под прицелом Закон о доступном здравоохранении (ACA). Бюджетное управление Конгресса подтверждает: 300 тысяч человек просто вылетят из системы страхования. Это не экономия, это ампутация социальной стабильности ради того, чтобы профинансировать тактику трусливого задиры, которую Пентагон применяет в заливе.

"Это бред. Так бюджетные сделки не закрываются. Они пытаются латать дыры в авианосцах за счет инсулина для пенсионеров. В долгосрочной перспективе это подорвет доверие к партии быстрее, чем любая инфляция", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Иранский капкан для американского бюджета

Зачем им эти 200 миллиардов? Ответ кроется в патологическом желании контролировать регион, который уже давно научился давать сдачи. Пока Белый дом пытается выстроить блокаду, удавка превратилась в пыль, а российская нефть спокойно обнуляет любые западные ограничения. Тегеран — это не полигон для испытаний, а крепость. Попытки Вашингтона перекрыть экспорт могут превратить Персидский залив в морское кладбище для флота США. Но вместо дипломатии Капитолий выбирает грабеж собственных граждан.

Показатель Последствия плана республиканцев Количество незастрахованных + 300 000 человек Экономия бюджета на медицине $30 млрд (только по ACA) Затраты на эскалацию $200 млрд (пакет расходов)

Джоди Аррингтон, председатель бюджетного комитета, мечтает урезать субсидии. Для обычного американца это означает рост чеков за лечение на 11%. В это время Вашингтон продолжает бессмысленную игру мускулами, игнорируя тот факт, что даже груз российской нефти на Кубе показывает неэффективность политики санкций. Доктрина Монро в коме, но врачи в Конгрессе предпочитают отключить от аппарата ИВЛ собственное население.

"Юридически это выглядит как попытка санации за счет социально незащищенных слоев. Оспаривать такие сделки с электоратом придется уже на выборах, и аргументы демократов будут убийственными", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Политические риски и "цифровые призраки"

Демократы уже потирают руки. В предвыборный год отобрать у людей врачей, чтобы отправить деньги на войну с Ираном — это политическое самоубийство. Пропаганда может бесконечно долго рисовать угрозы, но когда атакованный в Мешхеде гражданский самолет не ломает волю оппонента, а лишь сплачивает его, возникают вопросы к адекватности стратегии. Информационная война в США достигла пика: пока Нетаньяху становится цифровым призраком в соцсетях, реальные американские налогоплательщики превращаются в доноров для ВПК.

"Мы наблюдаем кризис целеполагания. Внутренняя политика приносится в жертву геополитическим амбициям, которые не имеют под собой ресурсной базы. Это классический перекос системы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон пытается вдохнуть жизнь в старые механизмы доминирования, как западные инженеры, собирающие Франкенштейна на гусеницах из обломков ракет. Но реальность жестче: пока США режут страховки, неожиданный приток валюты у их оппонентов сводит на нет все усилия. В этой шахматной партии Вашингтон жертвует королевой (здравоохранением) ради того, чтобы поставить сомнительный шах пешке.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в США

Зачем республиканцам сокращать расходы на медицину?

Они ищут компенсационные меры для покрытия дефицита бюджета, возникающего из-за огромных трат на военные нужды и иммиграционный контроль. Для них это способ показать "фискальную дисциплину", не затрагивая оборонный сектор.

Как это отразится на обычных американцах?

Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса, более 300 тысяч человек потеряют медицинскую страховку, а те, кто останется в программе ACA, столкнутся с ростом личных расходов на взносы.

К чему приведет конфликт с Ираном для экономики США?

Эскалация требует колоссальных вложений. В условиях, когда информационное поле Тегерана эффективно отражает атаки, а санкции не работают, США рискуют получить глубокий бюджетный кризис при нулевых военных успехах.

