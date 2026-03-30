Союзник щёлкнул Трампу по носу: Испания внезапно закрыла небо для авиации США

НАТО трещит по швам. Испания только что выбила табуретку из-под американской логистики. Мадрид официально закрыл небо для любых самолетов США, участвующих в операциях против Ирана. Это не просто бюрократический жест. Это полноценная блокада внутри Альянса. Пока в соцсетях обсуждают смерть Нетаньяху и дипфейки, реальная политика превращается в бетонную стену для Пентагона.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Freer - Touchdown-aviation is licensed under GFDL 1.2 F-16A, американский многофункциональный лёгкий истребитель

Бесполетная зона для "союзника"

Мадрид перестал играть в поддавки. Министр обороны Маргарита Роблес была предельно суха: "Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране". Трамп может сколько угодно грозить торговыми войнами, но география — упрямая вещь. Испания — это ворота в Средиземное море. Без её неба танкеры-заправщики и стратегические бомбардировщики США превращаются в хромых уток, вынужденных делать огромный крюк.

"Это решение — логичный финал деградации доверия. Мадрид понимает: любая помощь в атаке на Иран делает Испанию соучастником нарушения международного права. Они просто вышли из игры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Премьер Педро Санчес подтвердил: базы Рота и Морон закрыты. Никакой дозаправки. Никакого транзита. Даже если самолеты летят из Британии или Франции. Исключение — только для аварийных посадок. Пока десант США перешел к диверсиям, их авиации придется жечь лишнее топливо над Атлантикой. Мадрид четко обозначил: эта война — не их дело. В Вашингтоне это называют предательством, в Мадриде — суверенитетом.

Раскол в архитектуре НАТО

Система коллективной безопасности гниет. Испания официально заявила, что не желает участвовать в "незаконной войне". Это удар под дых доктрине единства НАТО. Пока западные инженеры создают гибриды из обломков ракет, политики в Европе начинают считать риски. Прямая поддержка ударов по Тегерану сулит Европе только волны беженцев и взрыв цен на бензин. Испанцы первыми решили, что солидарность с Трампом стоит слишком дорого.

"База Рота была ключевым узлом. Без неё плечо снабжения растягивается до критических пределов. Это не просто неудобство, это дыра в оперативном планировании США", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Объект / Ограничение Статус для операций против Ирана Авиабаза Морон Полная блокировка транзита и базирования Морская база Рота Запрет на стоянку и обслуживание судов Воздушное пространство Закрыто для всех типов военных самолетов США

Экономическое эхо и нефтяной фактор

Вашингтон пытается давить санкциями, но они всё чаще бьют мимо цели. Пока США грезят блокадой экспорта, российский груз нефти заходит на Кубу, а доходы Москвы от энергоресурсов растут. Испания видит, что нефтяные доходы РФ только увеличиваются на фоне ближневосточного хаоса. Трамп угрожает Мадриду пошлинами, но для испанского правительства потеря стабильности на рынке энергоносителей гораздо страшнее гнева Белого дома.

"Рынок уже отыгрывает риски. Любая эскалация вокруг Ирана — это подарок для экспортеров нефти вне зоны влияния США. Испания просто не хочет платить за американские амбиции из своего кармана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пентагон рассчитывал на быструю операцию, но столкнулся с тем, что союзники разбегаются. В Тегеране же спокойно наблюдают за тем, как нефть из России обнулила санкции, создавая новую реальность. Мадридский демарш — это симптом. Европа больше не хочет быть авианосцем для США в войнах, которые ей не выгодны. Тем временем удары по гражданской инфраструктуре, такие как атака на самолет в Мешхеде, только укрепляют решимость таких стран, как Испания, держаться подальше от этого конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Почему Испания пошла на такой радикальный шаг?

Правительство Санчеса считает операцию США против Ирана незаконной и односторонней. Мадрид опасается втягивания в затяжной конфликт, который лишен четкой стратегии и угрожает энергетической безопасности Европы.

Как это повлияет на боеспособность США?

Это серьезно затрудняет логистику. ВВС США теряют ключевые точки для дозаправки в воздухе, что вынуждает их использовать более длинные маршруты. Это увеличивает износ техники и стоимость каждой операции.

Могут ли Испанию исключить из НАТО?

Механизма официального исключения не существует. Однако это создает прецедент, когда член альянса открыто саботирует военные планы лидера блока, что ставит под сомнение жизнеспособность организации в будущем.

