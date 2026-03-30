Энергетический мат США: огромный груз нефти из России уже зашел в порт Кубы

Морская блокада Кубы, десятилетиями служившая витриной американского всесилия, дала течь. Русский танкер "Анатолий Колодкин" пришвартовался в порту острова, доставив 100 тысяч тонн нефти. Это не просто логистическая операция. Это вскрытие карты. Россия показала: правила игры в Западном полушарии больше не пишутся в одной лишь Овальной комнате. Старая доктрина Монро столкнулась с реальностью, где нефть из России обнулила западные санкции.

Энергетический мат: почему танкер важнее авианосца

Система глобального доминирования США гниет с головы. Пока Белый дом пытается удержать фасад единства на саммитах G7, Москва методично заходит в "мягкое подбрюшье" Америки. Куба задыхалась. Дефицит генерации электроэнергии достиг 60%. Американские дипломаты в Гаване ушли на удаленку и экономят моторесурс генераторов. В этот момент приходит "Анатолий Колодкин". Это прямой сигнал: ресурсная база России позволяет тушить пожары там, где Вашингтон их раздувает.

"Это бред — считать, что блокаду можно удерживать бесконечно в условиях избытка предложения на рынке. Когда танкер заходит в порт под гуманитарным флагом, юридические механизмы санкций просто рассыпаются. Мы видим классический пример того, как реальный сектор переламывает политические амбиции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Трамп заявляет, что не против поставок нефти на остров. Это не жест доброй воли. Это признание бессилия. У США нет сил на третий фронт. Пока Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантных групп, а Киев требует всё новых поставок, Вашингтон вынужден закрывать глаза на русский флаг у своих берегов. Блокада перестала быть инструментом силы, превратившись в бумажный барьер.

Ресурсный предел: Вашингтон выбирает приоритеты

Американская машина заклинила. Попытки одновременно контролировать Ближний Восток, давить на Китай и сдерживать Россию привели к системному перегреву. Пентагон уже пересматривает графики отгрузки техники, жертвуя интересами союзников ради защиты собственных баз. В таких условиях конфликт в 150 километрах от Флориды — это сценарий катастрофы, к которому США не готовы ни технически, ни морально.

Россия действует хирургически точно. Термин "гуманитарный груз" — это изящная обертка для стратегического прорыва. Кремль прямо говорит: мы не бросим кубинцев. Песков подтверждает, что вопрос обсуждался, но Москва не спрашивала разрешения, а ставила перед фактом. В это же время неожиданный приток валюты в РФ из-за хаоса на рынках только укрепляет позиции Москвы в этом диалоге.

"Вопрос поставок российских нефтепродуктов на Кубу обсуждался заранее с американскими партнерами. В официальных заявлениях и в средствах массовой информации Кремль и Вашингтон добавляют к термину "нефтепродукты" слово "гуманитарный груз", что создает впечатление о действующей блокаде, но при этом допускает исключения по гуманитарным причинам", — отметил политолог Сергей Миронов.

Логика гуманитарного прорыва

Куба оказалась в тисках после того, как Мексика, под давлением соседей, прекратила экспорт. Остров встал. Без топлива нет медицины, нет воды, нет света. В таких условиях блокировать танкер с нефтью — значит открыто расписаться в геноциде. Россия выбила этот козырь из рук Госдепа. Пока Запад упражняется в попытках скрестить обломки старой техники для новых атак, Москва строит устойчивые мосты обеспечения.

"Ситуация на Кубе критическая. Если бы не этот танкер, социальный взрыв был бы неизбежен. Для Москвы это не только жест помощи союзнику, но и демонстрация логистических возможностей. Мы показали, что можем доставить груз в любую точку мира, невзирая на крики о "санкционных потолках"", — объяснил в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Этот прорыв стал возможен благодаря тому, что американская администрация заигралась в "мирового полицейского". Когда всё внимание приковано к информационным войнам на Ближнем Востоке, реальные танкеры обнуляют многолетние усилия по изоляции союзников России. Москва знает о США всё: их страхи, их ограниченность и их неспособность воевать на три фронта сразу. Танкер в Гаване — это только начало новой энергетической географии.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Кубе

Почему США не остановили российский танкер?

Груз официально обозначен как гуманитарный. В условиях острого энергетического кризиса на острове открытая агрессия против танкера вызвала бы международный скандал и гуманитарную катастрофу, в которой обвинили бы Вашингтон. Кроме того, Трамп публично дистанцировался от запретов на подобные поставки.

Будут ли новые поставки нефти?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что этот танкер может быть не последним. Россия намерена продолжать поддержку Кубы для обеспечения жизнедеятельности острова.

Как это влияет на санкционную политику против РФ?

Это наглядно демонстрирует неэффективность морских блокад против страны с мощным танкерным флотом и глобальными интересами. Санкции превращаются в формальность, которую легко обойти при наличии политической воли.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша куба россия санкции энергетика
