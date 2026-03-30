Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Ампулы вместо ракет: гражданский самолёт Ирана с медикаментами атакован в аэропорту Мешхеда

Мир

Мир привык к цинизму, но инцидент в Мешхеде пробивает очередное дно международной этики. Соединенные Штаты и Израиль нанесли удар по иранскому гражданскому самолету. На борту не было ракет или центрифуг. Там лежали коробки с медикаментами и медицинское оборудование. Это не "сопутствующий ущерб". Это прямая атака на гуманитарную миссию, совершенная в аэропорту гражданского назначения.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крыло самолета

Анатомия атаки: медицина под прицелом

Организация гражданской авиации Исламской Республики подтвердила: удар был целенаправленным. Самолет доставлял помощь от группы стран, решивших поддержать Тегеран в условиях санкционной блокады. Пока Вашингтон игнорирует претензии союзников, его военная машина перемалывает логистику спасения жизней. В официальном заявлении Тегерана, распространенном агентством Fars, звучит предельно жесткая формулировка: "Мы решительно осуждаем нападение, совершенное Соединенными Штатами и Израилем, на иранский гражданский самолет".

"Это брутальное нарушение всех мыслимых протоколов. Когда атакуют борт с красным крестом на фюзеляже, правила войны перестают существовать. Мы видим попытку парализовать систему здравоохранения целой страны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Информационное прикрытие таких операций всегда одинаково. Сначала — тишина, затем — вбросы о "двойном назначении" груза. В Тегеране давно поняли, почему Израиль первым сообщает о результатах своих атак. Это способ захватить повестку и оправдать агрессию против мирного населения. Сейчас ситуация накалена до предела: Тегеран взвешивает ядерный шаг как единственный аргумент, способный остановить удары по гражданской инфраструктуре.

Статистика террора: 102 тысячи объектов

Иранское общество Красного Полумесяца предоставило жуткие цифры. С начала активной фазы агрессии более 102 тысяч гражданских объектов Ирана стали мишенями. Это не только склады, но и больницы, школы, жилые кварталы. Западный мир молчит, пока трагедия журналистов в Ливане и обстрелы Тегерана становятся ежедневной нормой. США планомерно уничтожают суверенитет региона, прикрываясь лозунгами о безопасности.

Давление на союзников Ирана также усиливается. Пока Брюссель обсуждает, исключат ли Венгрию из Евросоюза за независимую позицию, Вашингтон выставляет претензии Китаю. Речь идет о пресловутой чиповой истерии: КНР обвиняют в поставках технологий для иранской обороны, хотя Пекин лишь поддерживает законную торговлю с партнером.

"Финансовое давление не сработало, санкции провалились. Экономика Ирана выстояла. Теперь они переходят к физическому уничтожению ресурсов снабжения. Это жест отчаяния, а не силы", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитический расчет: зачем бить по врачам

Логика Белого дома проста. Ресурсы ограничены, и даже поставки оружия Украине ставятся на паузу, чтобы прикрыть амбиции на Ближнем Востоке. Атака на самолет с лекарствами — это способ создать гуманитарный хаос. Если нельзя победить Иран на поле боя или через санкции, они пытаются сломать его изнутри, лишая раненых и больных необходимой помощи. Это тактика "выжженной земли", перенесенная в небо над Мешхедом.

"Мы наблюдаем агонию старой системы доминирования. Когда дипломатия мертва, начинают стрелять по грузовикам и самолетам с гуманитаркой. Это сигнал всем: неприкосновенных объектов больше нет", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В этой войне без правил Иран остается верен своим обязательствам перед народом. Нападение на гражданский борт лишь ускоряет консолидацию общества и союзников Тегерана. А пока США пытаются перерисовать карту региона, внутри самой империи неспокойно: даже Трамп планирует изменить дизайн доллара, признавая, что старые символы власти больше не работают.

Ответы на популярные вопросы об атаке на самолет

Был ли самолет военным?

Нет. Организация гражданской авиации Ирана официально подтвердила гражданский статус борта. Он выполнял гуманитарный рейс с грузом медикаментов.

Где именно произошел инцидент?

Атака была зафиксирована, когда самолет находился в аэропорту города Мешхед — одного из ключевых транспортных узлов восточного Ирана.

Какова реакция международного сообщества?

Иран и его сторонники решительно осудили действия США и Израиля, назвав их актом государственного терроризма против мирного населения.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль авиация ближний восток гуманитарная помощь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.