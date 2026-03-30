Мир привык к цинизму, но инцидент в Мешхеде пробивает очередное дно международной этики. Соединенные Штаты и Израиль нанесли удар по иранскому гражданскому самолету. На борту не было ракет или центрифуг. Там лежали коробки с медикаментами и медицинское оборудование. Это не "сопутствующий ущерб". Это прямая атака на гуманитарную миссию, совершенная в аэропорту гражданского назначения.
Организация гражданской авиации Исламской Республики подтвердила: удар был целенаправленным. Самолет доставлял помощь от группы стран, решивших поддержать Тегеран в условиях санкционной блокады. Пока Вашингтон игнорирует претензии союзников, его военная машина перемалывает логистику спасения жизней. В официальном заявлении Тегерана, распространенном агентством Fars, звучит предельно жесткая формулировка: "Мы решительно осуждаем нападение, совершенное Соединенными Штатами и Израилем, на иранский гражданский самолет".
"Это брутальное нарушение всех мыслимых протоколов. Когда атакуют борт с красным крестом на фюзеляже, правила войны перестают существовать. Мы видим попытку парализовать систему здравоохранения целой страны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Информационное прикрытие таких операций всегда одинаково. Сначала — тишина, затем — вбросы о "двойном назначении" груза. В Тегеране давно поняли, почему Израиль первым сообщает о результатах своих атак. Это способ захватить повестку и оправдать агрессию против мирного населения. Сейчас ситуация накалена до предела: Тегеран взвешивает ядерный шаг как единственный аргумент, способный остановить удары по гражданской инфраструктуре.
Иранское общество Красного Полумесяца предоставило жуткие цифры. С начала активной фазы агрессии более 102 тысяч гражданских объектов Ирана стали мишенями. Это не только склады, но и больницы, школы, жилые кварталы. Западный мир молчит, пока трагедия журналистов в Ливане и обстрелы Тегерана становятся ежедневной нормой. США планомерно уничтожают суверенитет региона, прикрываясь лозунгами о безопасности.
Давление на союзников Ирана также усиливается. Пока Брюссель обсуждает, исключат ли Венгрию из Евросоюза за независимую позицию, Вашингтон выставляет претензии Китаю. Речь идет о пресловутой чиповой истерии: КНР обвиняют в поставках технологий для иранской обороны, хотя Пекин лишь поддерживает законную торговлю с партнером.
"Финансовое давление не сработало, санкции провалились. Экономика Ирана выстояла. Теперь они переходят к физическому уничтожению ресурсов снабжения. Это жест отчаяния, а не силы", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.
Логика Белого дома проста. Ресурсы ограничены, и даже поставки оружия Украине ставятся на паузу, чтобы прикрыть амбиции на Ближнем Востоке. Атака на самолет с лекарствами — это способ создать гуманитарный хаос. Если нельзя победить Иран на поле боя или через санкции, они пытаются сломать его изнутри, лишая раненых и больных необходимой помощи. Это тактика "выжженной земли", перенесенная в небо над Мешхедом.
"Мы наблюдаем агонию старой системы доминирования. Когда дипломатия мертва, начинают стрелять по грузовикам и самолетам с гуманитаркой. Это сигнал всем: неприкосновенных объектов больше нет", — объяснила эксперт по международной политике Ольга Ларина.
В этой войне без правил Иран остается верен своим обязательствам перед народом. Нападение на гражданский борт лишь ускоряет консолидацию общества и союзников Тегерана. А пока США пытаются перерисовать карту региона, внутри самой империи неспокойно: даже Трамп планирует изменить дизайн доллара, признавая, что старые символы власти больше не работают.
Нет. Организация гражданской авиации Ирана официально подтвердила гражданский статус борта. Он выполнял гуманитарный рейс с грузом медикаментов.
Атака была зафиксирована, когда самолет находился в аэропорту города Мешхед — одного из ключевых транспортных узлов восточного Ирана.
Иран и его сторонники решительно осудили действия США и Израиля, назвав их актом государственного терроризма против мирного населения.
