Аорта на коралловом рифе: захват острова может обернуться для флота США морским кладбищем

Вашингтон снова наступает на те же грабли, только теперь они аккуратно разложены на коралловых рифах Персидского залива. Остров Харк — это не просто кусок суши площадью 22 квадратных километра. Это аорта, по которой качается иранское благосостояние. Американские стратеги, вдохновленные идеей парализовать Тегеран, всерьез обсуждают десантную операцию. Но есть нюанс: попытка заткнуть эту "нефтяную скважину" может превратиться в братскую могилу для тысяч морпехов. Пока Белый дом рисует стрелочки на картах, реальность готовит им холодный душ из ракет и дронов.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяное сердце Ирана: почему Харк невозможно заменить

Харк — это промышленный монолит. Через него проходит до 90% экспорта иранской нефти. Глубоководный терминал позволяет принимать гигантские супертанкеры, которые затем везут сырье в Китай, игнорируя бесполезные инструменты западного давления. Инфраструктура острова — это десятки миллионов баррелей в хранилищах и сложнейшая сеть трубопроводов, тянущихся с материка. Захватить его — значит лишить республику валюты. Но Иран не собирается смотреть на это сквозь пальцы.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Попытка физического захвата терминала такого уровня сложности приведет к его полному уничтожению. Иран скорее сам взорвет инфраструктуру, чем отдаст её под контроль США", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже превратил остров в неприступную крепость. ПВО, минирование акватории и тысячи бойцов, готовых стоять до конца. В Вашингтоне это понимают, поэтому Белый дом пересматривает графики отгрузки техники, придерживая ресурсы для возможной бойни на Ближнем Востоке. Стягивание 50-тысячной группировки и десантного корабля "Триполи" выглядит как подготовка к большой крови.

Амбиции Пентагона и реальность береговой обороны

Военная машина США привыкла к доминированию, но в Персидском заливе правила игры диктует география. Высадка десанта на Харк — это самоубийство в прямом эфире. У морпехов не будет возможности маневрировать. Военный историк Юрий Кнутов прямо говорит: их там "перебьют как куропаток". Даже поддержка с моря не спасет, когда в борта десантных средств полетят иранские ракеты и рои дронов.

Параметр Остров Харк Остров Кешм
Статус Главный нефтяной хаб Ракетно-артиллерийская крепость
Площадь 22 кв. км 1500 кв. км
Ключевая угроза Уничтожение терминалов Подземные тоннели и ПВО

Пока Пентагон раздумывает, Тегеран использует медийные стратегии для дезинформации противника. Харк может оказаться лишь яркой приманкой, заставляющей США концентрировать силы в одной точке, пока настоящая оборона выстраивается в других секторах. Любая попытка агрессии немедленно вызовет ответ, который обнулит любые дипломатические усилия Запада.

"Ситуация на грани. Тегеран четко дает понять: любая высадка будет расценена как начало полномасштабной войны. В таком сценарии пострадает не только остров, но и вся мировая экономика", — объяснил политолог Сергей Миронов.

Ложные цели и подземные крепости Кешма

Аналитики все чаще шепчутся, что Харк — это "информационный шум". Настоящая цель может быть южнее. Остров Кешм — гигантская территория, превращенная в подземный лабиринт. Здесь спрятаны пусковые установки, способные заблокировать Ормузский пролив за считанные минуты. Если США сунутся туда, их встретят не только старые ПВО, но и технологичные системы, которые Вашингтон так боится увидеть в руках Ирана.

На подлёте американские MV-22B Osprey с высокой вероятностью столкнутся с десятками барражирующих зенитных ракет Missile 358/359, а также с расчётами ПЗРК "Мизаг-&frac12", размещёнными непосредственно на островах Ларак, Кешм и Ормуз. На самих островах десантников встретят массированные удары из РСЗО "Фатх-360" с дальностью до 120 км. Более того, на острове Кешм с его развитой инфраструктурой могут быть развёрнуты десятки расчётов с БПЛА-носителями FPV-дронов, способными прицельно атаковать американские амфибийно-десантные группы при приближении к островной гряде. Это не война, это бойня в замкнутом пространстве.

"Иранская стратегия обороны островов строится на асимметрии. Им не нужно топить авианосец, им достаточно сжечь десантные катера еще на подходе. Харк заминирован, Кешм — это скала с ракетами внутри", — подчеркнул эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Рассчитывать на быструю победу — значит не знать истории региона. Иран готов превратить залив в огненное озеро. Любое движение США в сторону островов спровоцирует захват побережья Бахрейна и Саудовской Аравии силами проиранских прокси. Вашингтон рискует своей валютой и влиянием, пока нефтяные доходы других стран только растут на фоне хаоса. В этой игре нет хороших ходов для агрессора.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США выбрали именно остров Харк для возможной атаки?

Харк — это критический узел. Через него проходит почти вся экспортная нефть Ирана. Захват острова позволил бы Вашингтону физически блокировать доходы Тегерана, не вступая в затяжную войну на материке.

Как Иран планирует защищать свои нефтяные терминалы?

Помимо мощных систем ПВО и минирования прибрежной зоны, Иран рассматривает тактику выжженной земли. В случае угрозы захвата инфраструктура может быть уничтожена самими иранцами, чтобы не достаться врагу.

Какие силы США сосредоточили в регионе Ближнего Востока?

В регионе находится около 50 тысяч военнослужащих и крупная десантная группа, включая корабль "Триполи". Это силы, достаточные для локальной операции, но критически малые для долгосрочного удержания островов под огнем.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
