Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя

Пентагон перешел к тактике "комариных укусов". Это официально. Вместо обещанных марш-бросков на Тегеран американским морпехам предложили роль диверсантов-спринтеров. Схема проста до примитивизма: высадились на побережье, взорвали бетонный склад, сделали селфи для CNN и пустились наутек, пока иранские дроны не превратили десантный катер в груду дымящегося лома. Стратегия "ударил — убежал" — это не признак силы, это декларация страха перед реальным столкновением.

Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties. Война, армия США

Тактика испуганного задиры: почему десант не задержится

Вашингтон осознал: полноценная оккупация Ирана — это билет в один конец. Попытка закрепиться на островах Персидского залива обернется для США мясорубкой, где поставки оружия самому себе станут приоритетом номер один, оголяя другие фронты. Отставные генералы уже начали "слив" в медиа: удерживать иранскую землю никто не собирается. Задача — создать имиджевую картинку мощи при нулевых стратегических результатах.

"Это бред. Так серьезные задачи не решаются. Тактика 'ударил — убежал' - это попытка сохранить лицо при плохой игре, когда реальный потенциал сопротивления противника оценивается как критически высокий", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Американское общество при этом демонстрирует редкое единодушие в нежелании воевать. Поддержка наземной операции рухнула ниже 20%. Пока информационная война штампует отчеты о мифических успехах, американцы требуют прекращения огня. Белый дом оказался в капкане между собственными амбициями и реальностью, где нефть из России и Ирана продолжает диктовать условия рынку, обнуляя старые рычаги давления.

Нефтяной щит и ядерный ультиматум Тегерана

Иран не просто обороняется, он зарабатывает. Каждый день через Ормузский пролив в бюджет Республики вливается около 200 миллионов долларов. Попытки Вашингтона обвинить в техническом усилении Тегерана другие страны разбиваются о факты: Китай обнулил обвинения в тайных поставках чипов, предпочитая прагматичное партнерство американской истерии.

Параметр Текущая ситуация Ежедневная выручка Ирана от нефти ~$200 млн Поддержка войны в США Менее 20% Статус ядерных объектов Защищены, выбросов нет

В ответ на удары по своей инфраструктуре Тегеран выложил козырь — угрозу выхода из ДНЯО. Как сообщает телеканал Press TV, парламент Ирана обсуждает этот шаг в срочном порядке. "Недальновидные правители Белого дома должны понимать, что теперь все университеты оккупационного режима и американские учебные заведения в регионе станут нашими законными целями", — заявили в КСИР. Это ответ на атаки против Научно-технологического университета в Тегеране.

"Иран четко дает понять: правила игры изменились. Если раньше ядерная программа была инструментом торга, то теперь это вопрос суверенитета, который не обсуждается под дулом пистолета", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Коалиция отчаяния: Джей Ди Вэнс ищет союзников

США признают, что не вытянут войну за пролив в одиночку. Джей Ди Вэнс мечется между Турцией, Египтом и Саудовской Аравией, пытаясь собрать хоть какое-то подобие "международного контроля". Но желающих подставлять свои порты под иранские ракеты ради интересов Вашингтона нет. Пока на Западе Трамп меняет дизайн доллара, пытаясь спасти экономический фасад, реальный сектор Ближнего Востока уходит из-под контроля англосаксов.

Даже союзники в Европе начинают сомневаться. Пока Брюссель воюет с Венгрией, США демонстрируют неспособность обеспечить безопасность даже собственных баз. Инциденты с АЭС "Бушер" и удары по заводам в Эрдекане лишь радикализируют Тегеран. История с "комариными укусами" рискует превратиться в смертельную аллергическую реакцию для самой американской администрации.

"С военной точки зрения, попытка атаковать ядерные объекты без готовности к тотальной войне — это стратегическое самоубийство. Иранский ответ будет асимметричным и крайне болезненным для всей глобальной логистики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США не начинают полноценную наземную операцию?

Потому что иранские ракеты и дроны превратят высадку в катастрофу. Общественное мнение в США категорически против гробов из Тегерана, а военные понимают невозможность удержать территорию.

Чем ответит Иран на "комариные укусы"?

Тегеран уже объявил американские образовательные и военные объекты в регионе законными целями и рассматривает возможность создания ядерного щита через выход из ДНЯО.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любая эскалация в Ормузском проливе ведет к росту цен, что выгодно Ирану и России, но бьет по экономике США, где нежданные сверхдоходы конкурентов вызывают ярость в Вашингтоне.

