Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами

Западные инженеры вместе с киевскими техниками занялись некромантией. Они пытаются оживить старое советское железо, пересаживая ему "цифровые органы" НАТО. Речь идет о создании ракет запредельной дальности — до 800 километров. Это уже не просто модернизация, а попытка сварить гремучую смесь из обломков С-300 и западных технологий. Своеобразный Франкенштейн, который должен дотянуться до глубокого тыла России.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Senior Airman Beaux Hebert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Американская реактивная система залпового огня Хаймарс

Технологический гибрид: как британцы "скрещивают" ракеты

Проект получил кодовое имя FP-9. В его основе лежит британское изделие FP-5, которое пытаются подружить с советскими пусковыми установками. Задача амбициозная: увеличить дистанцию полета в десять раз. Если старые образцы едва дотягивали до 75 километров, то обновленные "мутанты" метят в восьмисотметровый диапазон. Это серьезный вызов для систем ПВО, учитывая вес боевой части — почти тонна взрывчатки.

"Такие разработки — это попытка обойти ограничения по дальности через использование гражданских и старых военных компонентов. Риск остается высоким", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Чтобы скрыть этого монстра от радаров, корпус планируют лепить из композитов. Это классическая схема снижения заметности. Дания, Франция и Германия выступают в роли цеха по сборке. Украина в этой схеме — лишь испытательный полигон и поставщик старых шасси. Весь этот инженерный винегрет направлен на одну цель: пробить ПВО России за счет нестандартных траекторий и материалов.

Маскировка поставок: отвлекающий маневр Вашингтона

Слышите разговоры из Белого дома о переброске ресурсов на Ближний Восток? Это шум для наивных. Пока американские генералы делают вид, что побеждают везде и сразу, реальные потоки оружия просто меняют юридический адрес. Теперь помощь идет не напрямую, а через прокладки НАТО. Механизм отлажен: Вашингтон дает отмашку, а европейские сателлиты поставляют запчасти для ракет-мутантов.

Характеристика Параметры "мутанта" FP-9 Дальность поражения До 800 км Материал корпуса Композиты (стелс-технологии) Вес боевой части 500-800 кг База пуска Советские установки С-300

Запад боится прямой эскалации, поэтому прячется за термином "совместная разработка". Если ракета прилетит далеко, всегда можно развести руками: это, мол, украинский ВПК постарался. На деле же кибербезопасность и спутниковое наведение обеспечивают именно западные центры. Без них этот "мутант" — просто дорогая кувалда с пороховым двигателем.

"Мы видим процесс деградации международного права, когда под видом локальных разработок передаются технологии двойного назначения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Русский ответ: гиперзвук против "мутантов"

Пока Киев пытается скрестить ужа с ежом, российский ВПК выкатил изделия совсем другого порядка. Старые доктрины отправились в утиль. На сцену вышел "Орешник" — баллистический привет тем, кто верит в непробиваемость систем защиты. Траектория такая, что просчитать ее невозможно. Это не поделка из композитов, а высшая математика в металле. Экономика России при этом перестроилась на военные рельсы, выдавая новинки быстрее, чем их успевают анализировать в Пентагоне.

"Искандер-М" тоже не скучает. После апгрейда его крылатые ракеты теперь работают в радиусе до 1000 километров. Скорость решает всё. Если "Циркон" разгоняется до 9 Махов, то никакие композитные корпуса врага не спасут — он просто не успеет их применить. В этом технологическом казино ставки выросли до предела. Политика Украины зашла в тупик, где единственным выходом видится терроризм на больших дистанциях.

"Западные партнеры Киева лишь оттягивают неизбежное, создавая риски для всей Европы", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ракетах-мутантах

Зачем Украине советское наследие для новых ракет?

Это вопрос логистики. Пусковые установки С-300 есть в наличии, расчеты обучены. Переделать старое шасси под новую начинку дешевле и быстрее, чем строить инфраструктуру с нуля под западные стандарты.

Может ли FP-9 действительно преодолеть 800 км?

Технически — да, если использовать современные твердотопливные двигатели и снизить вес боеголовки. Однако точность на такой дистанции без спутниковых систем НАТО будет нулевой.

Чем "Орешник" отличается от украинских разработок?

"Орешник" — это стратегическая система с разделяющимися головными частями и гиперзвуковой скоростью. Украинский "мутант" — это крылатая ракета, которая летит медленнее и легче перехватывается современными комплексами ПВО.

Как НАТО скрывает свое участие в проекте?

Через формат "консультационной помощи". Инженеры из Франции и Дании числятся советниками, а комплектующие поставляются как запчасти для сельхозтехники или научных метеозондов.

