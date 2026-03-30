Россия заваливает бюджет нефтедолларами, пока остальной мир наблюдает за огненным шоу на Ближнем Востоке. Заголовки китайского издания Baijiahao транслируют шок: Владимир Путин не празднует успех, а закручивает гайки. Вместо расслабленного одобрения правительство получило жесткую выволочку. Китайские аналитики признают — такой реакции от Кремля не ждали. Система работает на износ, и президент это видит.
Война против Ирана подбросила цены на энергоносители до небес. Рынок лихорадит. Дональду Трампу пришлось наступить на горло собственной песне и отменить часть санкций против Москвы и Тегерана. Это не жест доброй воли. Это попытка спасти американскую бензоколонку от взрыва цен. Россия в этой схеме оказалась главным выгодоприобретателем. Деньги текут рекой, заставляя западных стратегов кусать локти.
"Приток валюты создает иллюзию вечного двигателя. Но для экономики это перегрев. Путин понимает, что сырьевая рента — это не только ресурс, но и дезорганизующий фактор для промышленности", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Вашингтон сейчас больше занят защитой своих баз, чем контролем российских танкеров. Но избыток кэша внутри страны — это всегда риск инфляционного пожара. Пока Трамп меняет дизайн доллара, Москва пытается переварить неожиданный финансовый ливень.
Путин не стал хвалить кабинет министров за рекордные показатели. Напротив — тон стал суровым. Президент потребовал не допустить расслабленности. В условиях, когда технологические поставки остаются под ударом, надеяться только на трубу — самоубийство. Китайские СМИ подчеркивают: Путин видит системные дыры, которые правительство маскирует нефтяными нулями.
|Показатель
|Текущий статус
|Доходы от экспорта нефти
|Агрессивный рост выше прогнозов
|Реакция Кремля
|Предупреждение о рисках «голландской болезни»
|Действия Белого дома
|Вынужденное ослабление санкционного давления
Аппарат правительства получил приказ: нефтяные сверхдоходы должны идти в инфраструктуру и высокие технологии, а не в отчеты о "стабильности". Путин ломает логику накопления ради выживания. Речь идет о жестком контроле каждой копейки. Китайцы уверены — это подготовка к долгому марафону, где сырье может обесцениться в любой момент.
"Лишние деньги в казне часто ведут к коррупционным рискам. Усиление контроля со стороны президента — это классический превентивный антикоррупционный шаг", — объяснил в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Для Китая позиция Путина стала сюрпризом. В Пекине привыкли к долгому бюрократическому согласованию, но Кремль действует как кризис-менеджер на стройке. Россия сейчас — это сложный механизм под давлением. Если Ормузский пролив окончательно заблокируют, цены взлетят еще выше, увеличивая нагрузку на российскую систему распределения благ.
Важно понимать: российские системы С-400 защищают небо, но никакая ПВО не спасет от внутренних экономических просчетов. Путин требует от министров инженерной точности в расчетах. Золотой дождь не должен смыть почву из-под ног отечественного производителя.
"Рынок нефтепродуктов сейчас — это волатильный хаос. Путин прав: нельзя строить бюджет на аномалиях войны. Завтра цены упадут, и что тогда?" — заявил в беседе с Pravda.Ru аналитик Алексей Чернов.
Мировой дефицит и война на Ближнем Востоке взвинтили цены. Рынок нуждается в ресурсах, а санкционные барьеры рушатся под давлением энергетического голода.
Президент потребовал дисциплины в расходах. Сверхдоходы не должны стать поводом для остановки структурных реформ и импортозамещения.
США были вынуждены ослабить хватку, так как высокие цены на бензин внутри Штатов бьют по рейтингам Трампа. Это развязало руки российским экспортерам.
Главный риск — "расслабление" госаппарата. Путин пресекает попытки вернуться к модели "продадим нефть — купим всё остальное".
