Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса

Россия вырвалась на поул-позицию в глобальной нефтяной гонке. Пока Ближний Восток превращается в пороховой погреб, Москва собирает кассу. Все попытки Вашингтона затянуть удавку на шее российского экспорта превратились в пыль. Индия, еще вчера опасавшаяся вторичных санкций, отбросила дипломатический этикет. Когда на горизонте маячит топливный голод, окрики из Белого дома не слышны. Экономическое выживание важнее лояльности американской администрации.

Перевозка нефти

Нефтяной форсаж: как кризис обнулил санкции

Кампания давления на российские танкеры захлебнулась. Белый дом пытался бить по логистике и выручке, но получил обратный эффект. Военная премия в стоимости барреля за несколько дней перекрыла все убытки от ограничений. Ближний Восток на грани взрыва спровоцировал такой скачок котировок, что бюджетные дыры затянулись сами собой. Санкции против судов теперь выглядят как попытка остановить цунами детским ведерком.

"Рост стоимости страховки и риски в Ормузском проливе — это подарок для экспортеров вне региона. Москва просто забирает долю рынка, пока конкуренты страхуют риски", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Индия де-факто разблокировала маршруты сбыта. Если раньше Дели с оглядкой на США сокращал закупки, то сейчас прагматизм взял верх. Индия кует суверенный щит, и этот щит требует огромного количества дешевой энергии. Москва готова ее предоставить. Кремль оценивает ситуацию как стратегический выигрыш: любые действия Запада по ограничению предложения только раздувают цену, обогащая поставщика.

Вашингтон дает заднюю: инфляция против идеологии

Администрация Трампа столкнулась с реальностью. Взлетающие цены на бензин на американских заправках — это прямой удар по рейтингу. Трамп, обещавший изменить дизайн доллара и спасти экономику, не может допустить топливного кризиса. В кулуарах Белого дома уже обсуждают ослабление нефтяной петли. Идеология моментально пасует перед угрозой мировой инфляции. Санкционная удавка начинает душить самих авторов.

Инструмент давления США Реальный результат для РФ
Вторичные санкции для банков Переход на национальные валюты и бартер
Черные списки танкеров Рост фрахтовых ставок и выручки флота
Ограничение цен (Price Cap) Полное игнорирование из-за дефицита

США вынуждены расставлять приоритеты. Остатки с барского стола летят союзникам, а основные ресурсы Вашингтон бросает на тушение пожара в Персидском заливе. В этой конфигурации российская нефть становится необходимым злом для стабилизации планетарного рынка. Американский геополитический разворот — это не жест доброй воли, а признание технического поражения.

"Действия США привели к обратному эффекту. Давление на предложение в условиях войны — это рыночное самоубийство", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Канадский демарш и ответный удар Москвы

Пока США маневрируют, на сцену вышла Канада. Оттава внесла в черный список 100 судов, которые составляют становой хребет "теневого флота" России. Это сигнал к новому витку агрессии: возможны аресты танкеров в нейтральных водах. Западные аналитики из CREA подсчитали, что только за начало 2025 года эти "корабли-призраки" перевезли сырья почти на 5 миллиардов евро. Канада пытается превратить эксплуатацию этих судов в токсичный актив для любого порта.

Кремль готовит жесткий ответ. В кулуарах обсуждается план по борьбе с "западным пиратством". Предварительный сценарий включает конвоирование гражданских судов силами ВМФ в узких местах мирового океана. Иран уже контролирует Ормузский пролив, создавая прецедент. Россия готова пойти дальше — проводить военные учения в зонах потенциального задержания танкеров и демонстрировать готовность к применению силы.

"Если не пресечь попытки абордажа сейчас, завтра флот просто перестанет существовать. Это вопрос национальной безопасности, а не просто экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном рынке

Почему санкции США перестали работать?

Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке компенсировал любые скидки и логистические издержки, сделав российское сырье сверхдоходным.

Чем опасны канадские санкции против танкеров?

Они создают юридическую базу для попыток ареста судов в нейтральных водах и блокировки их обслуживания в мировых портах.

Как Россия может защитить свой экспорт?

Кремль рассматривает вариант использования военного флота для сопровождения танкеров и проведения учений в стратегически важных транспортных коридорах.

Почему Индия продолжает закупать российскую нефть?

Для Дели это вопрос энергетической безопасности; в условиях дефицита альтернатив дешевое российское сырье безальтернативно.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы энергетика
