Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан

В субботу в первой половине дня многие в ливанских горах между городами Сайда и Бейрут услышали далекие взрывы. Многие подумали, что снова "развлекаются" израильские самолеты, пролетая на низкой высоте над ливанской территорией и издавай громкие хлопки, от которых у многих ливанцев бьются окна.

Фото: Анхар Кочнева is licensed under Pravda.Ru В Ливане расстреляли ракетами машину с журналистами

Но всё, как говорится, оказалось гораздо хуже. Тысячи людей услышали, как убивают их любимцев — военных корреспондентов двух ливанских телеканалов, каналов "Аль-Манар" и "Аль-Маядин".

Удар по машине журналистов

Журналисты ехали вместе на одной машине. На машине были надписи "Пресса". Однако и без этих надписей тяжелый израильский беспилотник хорошо знал, кто находится внутри черного автомобиля. Недалеко от горного города Джеззин, известного своими восьмидесятиметровыми водопадами, машину расстреляли четырьмя ракетами. По одной на каждого из тех, кто был внутри…

А внутри были трое журналистов и водитель. Девушка-корреспондент Фатима со своим братом — оператором Мухаммадом и легендарным ливанским журналистом Али, который начинал работать по теме освещения происходящего в Ливане еще в 1982 году.

Работал он на юге Ливана, часто всего в нескольких метрах от врага. Которому не боялся в лицо говорить то, что о нем думает. Али много раз попадал в опасные для жизни ситуации и чудом остался жив после того, как машина, в которой он ехал с коллегами, была обстреляна в феврале 2024 года.

Спустя несколько дней я ехала по той же дороге. Видела воронку от снаряда беспилотника. Спрятаться там некуда. Спасла в тот раз журналистов… плохая дорога: водитель замешкался, объезжая очередную колдобину. А оператор дрона на это не рассчитывал. Теперь — четыре ракеты. Чтобы точно.

История семьи Фатимы

У журналистки Фатимы Фатуни за неполный месяц этой очередной израильской агрессии против Ливана уже "успели" погибнуть семь родственников. Люди находились в своем доме, который разбомбили ночью, когда все уже спали. И ей пришлось вести репортаж об их убийстве, стоя на руинах собственного дома.

Она и ее брат стали восьмым и девятым членом одной и той же семьи, павшими от израильских ударов. Никто из них не держал в руках оружия. Как и большинство из почти 1400 погибших с 2 марта по сегодняшний день жителей Ливана.

Поселок Тайба, в котором родилась Фатима, находится недалеко от границы. За стеной, которую построили израильтяне на границе, поселение Метула. Чуть севернее - потрясающий замок крестоносцев Бофор.

А в самом поселке — уникальный римский колодец со спиральной лестницей. Я не успела посетить его до войны. Сейчас, судя по сообщениям о всё новых и новых бомбардировках, от поселка уже немного осталось.

Работа на передовой несмотря на опасность

Фатима обожала юг Ливана. Руководство канала, на котором она работала, неоднократно пыталось перевести ее на работу в офис или на должность диктора в новостных программах. Но она отказывалась. Возвращалась туда, где опасно.

Хотя отлично знала, чем это могло кончиться: два года назад ей уже приходилось вести репортаж с места гибели своих коллег, место ночевки которых (снова ночью) разбомбили прямой наводкой, отлично зная, кто именно там находится.

Потери среди журналистов и реакция общества

На данный момент с 2024 года от израильских ударов в Ливане погибло 12 журналистов. Некоторые получили ранения. Дважды был ранен фото-корреспондент "Спутника" Абделькадер аль-Бей.

Наиболее известна из выживших фото-корреспондент Франс-Пресс Кристина Асси, которая во время обстрела автомобиля с журналистами получила ранение, приведшее к ампутации правой ноги. Еще пятеро коллег получили более легкие ранения и выжили.

Кристине поручили нести олимпийский огонь на одном из этапов во Франции. А ехавший с ней коллега Исам Абдалла, работавший на Рейтер, стал первым за многие годы журналистом, погибшим в Ливане.

Вечером, в день гибели коллег, ливанские журналисты организовали шествие и митинг протеста против израильской политики охоты на представителей СМИ. По моим примерным подсчетам, в центр Бейрута для выражения своего мнения приехало около 400 человек. Многие были с детьми.

Похоронили ребят на следующий день в одном из пригородов Бейрута. Отвезти в родные места сейчас не представляется возможным. Неисключено, что нынешнее место погребения временное. И они обязательно вернуться на Юг. Юг, который оба любили больше собственной жизни.