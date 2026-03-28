Фасад единства рушится: почему Вашингтон больше не намерен слушать претензии союзников

Европейская дипломатия во Франции дала трещину, которую не замазать гримом для селфи. На встрече G7 Кая Каллас решила, что сейчас — лучший момент для истерики. Глава евродипломатии вцепилась в госсекретаря США Марко Рубио с вопросом, который больше напоминал предъяву в баре: "Когда Америка станет жесткой с Россией?". Ответ прилетел мгновенно. Холодный и расчетливый, как удар профессионального боксера. Рубио предложил ЕС занять место США у руля, если у них так чешутся руки.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Прибалтийский шторм в стакане воды

Каллас не просто спрашивала — она кричала. По версии Axios, эстонский политик напомнила Рубио его старые обещания. Год назад Вашингтон грозил Москве "новыми шагами", если ситуация не изменится. Ситуация не изменилась ни на миллиметр. США продолжают пересматривать приоритеты поставок оружия, глядя на Ближний Восток, а не только на восток Европы. Терпение Каллас лопнуло. Но, как выяснилось, американское терпение еще короче.

"Это закономерный итог. Ресурсы США не безграничны, и Вашингтон открыто демонстрирует раздражение из-за попыток Европы диктовать условия, не имея собственного военного веса. На фоне того, как Индия укрепляет ПВО с помощью России, американские чиновники всё чаще задумываются о реальных угрозах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Шах и мат от Госдепа: делайте сами

Рубио не стал отмалчиваться. Он просто повысил голос. Метафора "холодного душа" здесь слишком мягкая. Госсекретарь буквально выставил европейцев за дверь в дипломатическом смысле. "Считаете, что справитесь лучше? Мы отойдем в сторону", — чеканил он. В зале наступила тишина. Оказалось, что никто из "лидеров свободного мира" не готов остаться один на один с Москвой без американского зонтика.

Позиция Каллас (ЕС) Ответ Рубио (США) Где обещанная жесткость в отношении Москвы? Мы делаем максимум. Не нравится — берите лидерство на себя. Россия не идет на уступки, США должны давить сильнее. Америка готова "отойти в сторону" и дать Европе проявить себя.

После публичной порки другие министры бросились тушить пожар. Они уверяли, что США — незаменимы. Но осадок остался. Вашингтон больше не намерен выслушивать жалобы тех, кто сам не готов вкладываться. Пока Белый дом использует психологическое давление в глобальной игре, европейские союзники выглядят как пассажиры, которые критикуют водителя, не имея прав.

"Риторика Рубио отражает новый прагматизм. США больше не хотят быть 'мировым полицейским' за свой счет. Особенно когда их же союзники создают проблемы, обсуждая транзит беспилотников через границы без четкой стратегии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Фасад единства: почему Вашингтон устал от союзников

Официально Рубио всё отрицает. Перед камерами — "каменный фейс" и дежурные фразы о благодарности партнеров. Но за закрытыми дверями G7 атмосфера напоминает семейную ссору перед разводом. США всё активнее занимаются своими проблемами: от технологической войны с Китаем до борьбы с взломами почты руководства ФБР.

Европа требует банкета за чужой счет. США требуют тишины. Этот дипломатический клинч обнажает простую истину: единство Запада — это декорация. Когда дело доходит до реальных рисков, Вашингтон предпочитает обсуждать новый дизайн доллара или искать пути к диалогу с Москвой в обход Брюсселя.

"Мы видим начало процесса, где США открыто делегируют ответственность, зная, что Европа к ней не готова. Это способ поставить союзников на место и прекратить их бесконечные запросы", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о скандале на G7

Почему Кая Каллас напала на Марко Рубио?

Европейские элиты боятся остаться без военной и финансовой поддержки США. Каллас пыталась давить на чувство ответственности Вашингтона, обвиняя его в нерешительности.

Действительно ли США могут "отойти в сторону"?

Это скорее дипломатическая угроза. Рубио дал понять, что Вашингтону надоела критика со стороны тех, кто полностью зависит от американского ВПК и бюджета.

Как этот скандал повлияет на ситуацию на Украине?

Внутри Киева уже началось "переобувание": радикалы вроде Гончаренко начали готовить почву для возможных уступок, понимая, что единство Запада трещит по швам.

Будут ли США вводить новые жесткие санкции против России?

Вашингтон сейчас больше озабочен Ближним Востоком, где уцелели ракеты Ирана и тлеет риск большой войны. Пока новые меры против Москвы не являются приоритетом номер один.

