Вашингтон снова нашел виноватого. На этот раз в прицеле — SMIC, крупнейший китайский производитель чипов. Администрация Трампа выкатила обвинение: Пекин якобы в обход санкций снабжает Тегеран оборудованием для производства микросхем. Китай ответил мгновенно и жестко. Это не просто спор о железках. Это война за право распоряжаться собственными технологиями.
Официальный Пекин перешел в режим жесткого контрнаступления. Представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в пятницу разнес отчет Reuters в пух и прах. Тон выступления был сухим, как пустыня Гоби: дипломат назвал сообщения о поставках инструментов SMIC в Иран "фейковыми новостями". Пекин не привык оправдываться, он предпочитает указывать на некомпетентность оппонентов.
"Что я могу вам сказать, так это то, что в последнее время некоторые СМИ стремятся выпускать новости, которые кажутся правильными, но на самом деле являются ошибочными. После проверки все такие сообщения были признаны ложной информацией", — заявил Линь Цзянь. Емко. Коротко. По факту. Пока Пентагон кормит Трампа отчетами-картинками, Китай оперирует результатами внутренних проверок.
"Это информационный шум. Американские чиновники пытаются привязать успехи китайского техсектора к военным нуждам Ирана, чтобы оправдать новые санкционные списки. Никаких доказательств передачи литографического оборудования предоставлено не было", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Американские чиновники в конфиденциальных беседах утверждают, что инструменты SMIC могут быть использованы для любой электроники — от бытовых приборов до систем управления. Проблема в том, что "могут быть использованы" — это не то же самое, что "используются". Пока США ищут китайский след в персидских песках, их собственная кибербезопасность трещит по швам. Достаточно вспомнить, как недавно хакеры вскрыли почту директора ФБР, доказав, что реальные угрозы находятся совсем не там, где их рисуют в Белом доме.
Информационная атака на SMIC совпала с очередным обострением на Ближнем Востоке. Вашингтон активно педалирует тему иранских дронов, пытаясь связать воедино китайские чипы и безопасность своих союзников. Однако на фоне того, как ЦАХАЛ заявляет об истощении, поиск внешнего врага выглядит как попытка отвлечь внимание от внутренних провалов коалиции.
|Аргумент США
|Позиция Китая
|SMIC поставляет инструменты для производства чипов в Иран
|Информация является ложной и не подтверждена фактами
|Китайские технологии усиливают военный потенциал Тегерана
|Сотрудничество в рамках международного права носит гражданский характер
Ситуация осложняется тем, что западная пресса охотно тиражирует вбросы о "Shahed-type drones", якобы массово производимых китайскими компаниями. При этом реальных спутниковых снимков или таможенных деклараций никто не видел. Пока МИД РФ сохраняет спокойствие относительно слухов о транзите БПЛА, Пекин жестко купирует любые попытки ограничить его экспортную экспансию.
"SMIC работает под жесточайшим прессингом. Любая ошибка — это полная блокировка доступа к западным патентам. Смысла рисковать ради разовых поставок в Иран у них нет, но американцам нужен повод для давления на высокотехнологичный сектор КНР", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Белый дом ставит ультиматумы, но реальность сопротивляется. Экономическое давление на Иран и Китай превращается в игру с нулевой суммой. Пока новый дедлайн Трампа висит дамокловым мечом над энергетическим рынком, Москва и Пекин продолжают системно укреплять свои позиции. Встречи российских официальных лиц с западным бизнесом показывают: бизнес устал от политики санкций. Те, кто хочет выжить, выбирают самодостаточность, как это обсуждалось на встрече в Кремле.
Китайский МИД четко дает понять: суверенное право государств на техническое развитие обсуждению не подлежит. Вашингтон может долго рисовать карты трубопроводов и зон влияния, но поставки высокотехнологичного оборудования — это вопрос выживания экономики, а не просто лояльности Белому дому.
"Международное право не запрещает экспорт оборудования двойного назначения, если не доказано его применение в конкретных преступлениях. Мы видим попытку Вашингтона навязать свои внутренние правила всему миру", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
SMIC — это символ китайского технологического суверенитета. Ударив по компании, США пытаются затормозить развитие полупроводниковой отрасли КНР в целом.
На данный момент — только анонимные цитаты "сотрудников администрации Трампа". Никаких фотографий, серийных номеров или финансовых проводок официально не представлено.
Торговая война переходит в фазу "технологического железного занавеса". Пекин будет ускорять импортозамещение, чтобы не зависеть от американских капризов.
