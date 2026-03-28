Чиповая истерия Вашингтона: Китай обнулил обвинения в тайном вооружении иранских войск

Вашингтон снова нашел виноватого. На этот раз в прицеле — SMIC, крупнейший китайский производитель чипов. Администрация Трампа выкатила обвинение: Пекин якобы в обход санкций снабжает Тегеран оборудованием для производства микросхем. Китай ответил мгновенно и жестко. Это не просто спор о железках. Это война за право распоряжаться собственными технологиями.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрочип

Фабрика слухов: Пекин против Reuters

Официальный Пекин перешел в режим жесткого контрнаступления. Представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в пятницу разнес отчет Reuters в пух и прах. Тон выступления был сухим, как пустыня Гоби: дипломат назвал сообщения о поставках инструментов SMIC в Иран "фейковыми новостями". Пекин не привык оправдываться, он предпочитает указывать на некомпетентность оппонентов.

"Что я могу вам сказать, так это то, что в последнее время некоторые СМИ стремятся выпускать новости, которые кажутся правильными, но на самом деле являются ошибочными. После проверки все такие сообщения были признаны ложной информацией", — заявил Линь Цзянь. Емко. Коротко. По факту. Пока Пентагон кормит Трампа отчетами-картинками, Китай оперирует результатами внутренних проверок.

"Это информационный шум. Американские чиновники пытаются привязать успехи китайского техсектора к военным нуждам Ирана, чтобы оправдать новые санкционные списки. Никаких доказательств передачи литографического оборудования предоставлено не было", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Технологическое партнерство или политический блеф

Американские чиновники в конфиденциальных беседах утверждают, что инструменты SMIC могут быть использованы для любой электроники — от бытовых приборов до систем управления. Проблема в том, что "могут быть использованы" — это не то же самое, что "используются". Пока США ищут китайский след в персидских песках, их собственная кибербезопасность трещит по швам. Достаточно вспомнить, как недавно хакеры вскрыли почту директора ФБР, доказав, что реальные угрозы находятся совсем не там, где их рисуют в Белом доме.

Информационная атака на SMIC совпала с очередным обострением на Ближнем Востоке. Вашингтон активно педалирует тему иранских дронов, пытаясь связать воедино китайские чипы и безопасность своих союзников. Однако на фоне того, как ЦАХАЛ заявляет об истощении, поиск внешнего врага выглядит как попытка отвлечь внимание от внутренних провалов коалиции.

Аргумент США Позиция Китая SMIC поставляет инструменты для производства чипов в Иран Информация является ложной и не подтверждена фактами Китайские технологии усиливают военный потенциал Тегерана Сотрудничество в рамках международного права носит гражданский характер

Ситуация осложняется тем, что западная пресса охотно тиражирует вбросы о "Shahed-type drones", якобы массово производимых китайскими компаниями. При этом реальных спутниковых снимков или таможенных деклараций никто не видел. Пока МИД РФ сохраняет спокойствие относительно слухов о транзите БПЛА, Пекин жестко купирует любые попытки ограничить его экспортную экспансию.

"SMIC работает под жесточайшим прессингом. Любая ошибка — это полная блокировка доступа к западным патентам. Смысла рисковать ради разовых поставок в Иран у них нет, но американцам нужен повод для давления на высокотехнологичный сектор КНР", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитический чертеж: кто на самом деле диктует правила

Белый дом ставит ультиматумы, но реальность сопротивляется. Экономическое давление на Иран и Китай превращается в игру с нулевой суммой. Пока новый дедлайн Трампа висит дамокловым мечом над энергетическим рынком, Москва и Пекин продолжают системно укреплять свои позиции. Встречи российских официальных лиц с западным бизнесом показывают: бизнес устал от политики санкций. Те, кто хочет выжить, выбирают самодостаточность, как это обсуждалось на встрече в Кремле.

Китайский МИД четко дает понять: суверенное право государств на техническое развитие обсуждению не подлежит. Вашингтон может долго рисовать карты трубопроводов и зон влияния, но поставки высокотехнологичного оборудования — это вопрос выживания экономики, а не просто лояльности Белому дому.

"Международное право не запрещает экспорт оборудования двойного назначения, если не доказано его применение в конкретных преступлениях. Мы видим попытку Вашингтона навязать свои внутренние правила всему миру", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о чипах и санкциях

Почему США обвиняют именно SMIC?

SMIC — это символ китайского технологического суверенитета. Ударив по компании, США пытаются затормозить развитие полупроводниковой отрасли КНР в целом.

Есть ли доказательства вины китайской стороны?

На данный момент — только анонимные цитаты "сотрудников администрации Трампа". Никаких фотографий, серийных номеров или финансовых проводок официально не представлено.

Как это отразится на отношениях Китая и США?

Торговая война переходит в фазу "технологического железного занавеса". Пекин будет ускорять импортозамещение, чтобы не зависеть от американских капризов.

Читайте также